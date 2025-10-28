43 новых рабочих места для инвалидов: Новосибирская область расширяет возможности трудоустройства

Вопрос по формированию дополнительных рабочих мест, оснащенных необходимым оборудованием для лиц с инвалидностью в рамках национального проекта «Кадры», обсуждался на совещании межведомственной рабочей группы, отвечающей за стабильную работу рынка труда Новосибирской области, под руководством заместителя губернатора Константина Хальзова.

Основным докладчиком выступил Владимир Машанов, заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области. Он отметил, что для улучшения уровня занятости инвалидов, включая участников специальной военной операции с инвалидностью, будет создано еще 43 рабочих места с использованием федеральной субсидии в рамках нацпроекта «Кадры». Работодатели, участвующие в проекте, смогут получить субсидию в размере 200 тысяч рублей на каждое созданное рабочее место.

Эти средства могут быть потрачены на организацию или оснащение рабочих мест для трудоустройства инвалидов первой и второй групп, ветеранов боевых действий, имеющих инвалидность, а также ветеранов, получивших инвалидность в результате специальной военной операции, с которыми работодатели возобновили трудовой договор. Субсидии предоставляются через Социальный фонд коммерческим и некоммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям. Они могут использоваться для приобретения оборудования для рабочих мест, монтажа и установки техники, а также для создания рабочих мест для инвалидов в их жилых зонах.

Константин Хальзов акцентировал внимание на необходимости расширения возможностей трудоустройства людей с инвалидностью, подчеркивая, что для достижения запланированных показателей важно объединить усилия и обеспечить индивидуальное взаимодействие между муниципалитетами и работодателями. Он попросил заместителей глав взять на контроль реализацию мероприятий по субсидированию создания рабочих мест для инвалидов в рамках национального проекта «Кадры», чтобы активизировать разъяснительную работу с работодателями.