Арбитраж завершил банкротство новосибирского «Сибавтобана»

Арбитражный суд Новосибирской области поставил точку в многолетней процедуре банкротства одной из крупнейших в регионе дорожно-строительных компаний — ООО «Сибавтобан». В середине января определением суда конкурсное производство завершено. Это решение финализирует процесс, начатый еще в мае 2020 года, когда компания была первоначально признана несостоятельной.

Финансовый крах компании оказался масштабным. В реестр требований кредиторов вошли 95 юридических и физических лиц, общая сумма заявленных претензий превысила 2,4 миллиарда рублей. В ходе работы конкурсного управляющего Дмитрия Шипкова для расчета с кредиторами были реализованы активы должника. Удалось полностью погасить требования второй очереди и частично — третьей, на общую сумму около 695 миллионов рублей. Процент удовлетворения требований кредиторов третьей очереди составил 17,68%. Однако, несмотря на эти меры, непогашенная задолженность перед контрагентами осталась существенной и оценивается примерно в 1,743 миллиарда рублей.

После выполнения всех предписанных законом процедур и снятия с баланса оставшегося имущества «Сибавтобан» будет исключен из Единого государственного реестра юридических лиц. Соответствующая обязанность возложена судом на налоговые органы.

Напомним, «Сибавтобан» являлся подрядчиком на строительстве Бугринского моста, участвовала в создании Северного и Восточного обходов города, а также в работах на федеральных трассах. В прошлом компания входила в структуру АО «Сибмост» — одной из ведущих мостостроительных организаций страны, которая также впоследствии была признана банкротом.

По данным Контур.Фокус, ООО «Сибавтобан» образовано в марте 2001 года в Новосибирске. Уставной капитал компании — 60 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — «Строительство автомобильных дорог и автомагистралей». Единственным владельцем компании является Андрей Мороцкий. До 2016 года владельцем контрольного пакета было АО «Сибмост» (в мае 2019-го в отношении компании введена процедура наблюдения). Конкурсный управляющий — Дмитрий Шипков. Чистый убыток ООО «Сибавтобан» в 2023 году составил 291 млн рублей (в 2022 году — 29 млн рублей). По данным на 10.11.2025 года у организации имеется задолженность по налогам и сборам в размере — 52,9 млн руб.

