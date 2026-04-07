Жительница ОбьГЭСа подружилась с диким коршуном

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Хищная птица перестала бояться людей и берёт мясо с балкона

Необычные истории о дружбе человека с дикими животными иногда случаются в самых обычных городских дворах. Одна из таких историй произошла в Новосибирске, где местная жительница смогла найти общий язык с хищной птицей.

Ольга Корыхаева живет в микрорайоне ОбьГЭС в Новосибирске и несколько лет назад начала выкладывать на балконе корм для птиц. Сначала на угощение прилетали привычные синицы, воробьи и дятлы, а затем постоянным гостем стал дикий коршун.

Сейчас хищная птица уверенно пикирует за мясом, даже когда на балконе стоят люди. Ольга заметила, что этого коршуна легко отличить от других пернатых: он ведет себя смелее и почти не боится человека. По словам женщины, она специально изучала, чем можно кормить такую птицу и в каких количествах, чтобы не навредить. Коршун получает угощение в виде куриных спинок, голов, говяжьей обрези, но отказывается от минтая.

— Коршуна не перекармливаем, он должен охотиться. Прежде чем начать подкармливать, я читала, что ему можно и какое количество мяса в день ему можно. Так что мясо от нас — это как угощение, — рассказывает Ольга Корыхаева в беседе с изданием Ом1 Новосибирск.

Птица прилетает к балкону в Новосибирске строго по сезонам. В сентябре коршуны улетают на зимовку, а возвращаются в конце марта — практически в одни и те же даты. В этом году коршун уже прилетел и снова берёт угощение с балкона. Ольга подчеркивает, что не пытается приручить птицу. Её главная задача — поддержать её в сложное время.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирск вернулись сапсаны. В черте города гнездятся минимум три пары.

Источник фото: Ом1 Новосибирск, скриншоты из видео Ольги Корыхаевой

Союз охраны птиц России призвал новосибирцев не поддерживать бизнес на совах

Автор: Мария Гарифуллина

В центре Новосибирска снова появились люди, которые предлагают за деньги сфотографироваться с живыми совами. Ранее они вели свой бизнес на улице Ленина и на набережной. Этой зимой они стали часто приходить к театрам ко времени окончания детских спектаклей.

На фотографии, сделанной журналистом Infopro54 рядом с оперным театром, видно двух молодых людей, держащих сов. Одна из них — это длиннохвостая неясыть. Видовую принадлежность другой птицы точно определить не представляется возможным, потому что ее не очень хорошо видно. Владельцы сов действовали по стандартной схеме: разрешали детям и взрослым их трогать, сажать к себе на руку и фотографироваться. После этого требовали заплатить за фото.

Вирусолог объяснил увеличение числа случаев бешенства в Новосибирской области

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области продолжает расти число выявленных случаев бешенства среди диких и домашних животных. Осенью текущего года документы об объявлении карантина в том или ином населенном пункте подписываются практически еженедельно. За неполные одиннадцать месяцев количества случаев бешенства уже в  два раза больше, чем в 2024 году. Infopro54 задал вопрос о причинах происходящего доктору биологических наук, директору научно-исследовательского института вирусологии ФИЦ ФТМ Александру Шестопалову.

— Александр Михайлович, в Новосибирской области двукратный рост числа зарегистрированных случаев бешенства. Насколько это тревожная ситуация?

Опубликованы снимки лосей, сделанные фотоловушкой в лесу Новосибирской области

Автор: Мария Гарифуллина

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области опубликовало снимки, которые были сделаны в лесной зоне Убинского района. Техника сфотографировала нескольких лосей.

Сотрудники Минприроды объяснили, что фотоловушка установлена на подкормочной площадке. С наступлением холодов охотоведы и егеря раскладывают на таких площадках корма для копытных. Животные охотно посещают места подкормки, и потому часто попадают в объектив фотоловушки. В свежей публикации министерства представлены несколько кадров, сделанных в дневное и ночное время.

В Новосибирской области выявлен 31 случай бешенства, это максимум за шесть лет

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области стали чаще регистрировать случаи заражения диких и домашних животных вирусом бешенства. По данным на сегодняшний день, регион достиг максимального показателя с 2020 года.

— В Западной Сибири существует природный очаг вируса бешенства. И поэтому в Новосибирской области регулярно выявляют инфицированных животных. В текущем году мы видим рост числа случаев, что обусловлено, в том числе увеличением количества диких животных. С января по октябрь 2025 году на территории Новосибирской области зарегистрирован 31 случай бешенства среди животных. В большинстве случаев это дикие животные, которые выходили к населенным пунктам. Последний случай зарегистрирован в селе Новотырышкино Колыванского района. В этом случаев носителем опасного вируса стала енотовидная собака. Она зашла на территорию личного подсобного хозяйства. С 9 октября в селе введен карантин, — сообщил Infopro54 судебно-ветеринарный эксперт, начальник Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт.

«Хозяйка приняла решение»: новосибирские ветеринары кастрировали взрослого льва

Автор: Мария Гарифуллина

Врачи сочинского отделения известной новосибирской ветклиники провели кастрацию 15-летнего льва. Такие операции большим взрослым хищникам в России выполняют редко. Infopro54 узнал подробности этой истории.

Лев Мартин появился на свет в одном из передвижных зверинцев, которых раньше было достаточно много. Сейчас он содержится у частных лиц. Живет не один, а с львицей. Ветеринарные врачи объясняют, что решение о проведении кастрации приняла хозяйка львов. Она рассказала врачам, что лев за свою жизнь неоднократно становился отцом, а сейчас «львят пристроить проблематично». Для проведения операции была сформирована бригада из опытных хирургов и анестезиологов. Оперировал льва Илья Бурцев, который ранее уже работал с дикими животными, в том числе с большими кошками.

В Новосибирской области диких животных привьют от бешенства

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области начинается кампания по бесконтактной иммунизации диких животных. В 2025 году регион получит 160 тысяч доз вакцины, на эти цели из федерального бюджета выделено 6,5 млн рублей. Поставка первой партии вакцины ожидается в ближайшее время. Вакцина представляет собой брикет-приманку, изготовленную из продуктов, съедобных для плотоядных (мясокостной, рыбной муки, говяжьего жира), с добавлением капсулы с вакциной.

— Обычно раскладка данной вакцины ведется с середины апреля, когда снег во многих местах сходит. В первую очередь, вакцинируются лисы, корсаки, енотовидные собаки. Приоритетные места для раскладки вакцины определяются вместе со специалистами, которые ведут учеты диких животных. Где большое поголовье, там раскладывают в первую очередь, — сообщил BFM-Новосибирск судебно-ветеринарный эксперт, начальник Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт.

Актуальный разговор

Александр Митяев: Маркетинг в новой экономической реальности кардинально меняется

Как выживать и расти бизнесу Новосибирска в 2026 году

