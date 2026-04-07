Жительница ОбьГЭСа подружилась с диким коршуном

Необычные истории о дружбе человека с дикими животными иногда случаются в самых обычных городских дворах. Одна из таких историй произошла в Новосибирске, где местная жительница смогла найти общий язык с хищной птицей.

Ольга Корыхаева живет в микрорайоне ОбьГЭС в Новосибирске и несколько лет назад начала выкладывать на балконе корм для птиц. Сначала на угощение прилетали привычные синицы, воробьи и дятлы, а затем постоянным гостем стал дикий коршун.

Сейчас хищная птица уверенно пикирует за мясом, даже когда на балконе стоят люди. Ольга заметила, что этого коршуна легко отличить от других пернатых: он ведет себя смелее и почти не боится человека. По словам женщины, она специально изучала, чем можно кормить такую птицу и в каких количествах, чтобы не навредить. Коршун получает угощение в виде куриных спинок, голов, говяжьей обрези, но отказывается от минтая.

— Коршуна не перекармливаем, он должен охотиться. Прежде чем начать подкармливать, я читала, что ему можно и какое количество мяса в день ему можно. Так что мясо от нас — это как угощение, — рассказывает Ольга Корыхаева в беседе с изданием Ом1 Новосибирск.

Птица прилетает к балкону в Новосибирске строго по сезонам. В сентябре коршуны улетают на зимовку, а возвращаются в конце марта — практически в одни и те же даты. В этом году коршун уже прилетел и снова берёт угощение с балкона. Ольга подчеркивает, что не пытается приручить птицу. Её главная задача — поддержать её в сложное время.

