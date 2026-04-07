Новосибирцам посоветовали легализовать статус при доходах

Переводы физическим лицам на сумму свыше 2,4 миллиона рублей в год попадут под контроль Федеральной налоговой службы. Новый законопроект обяжет банки и ЦБ передавать налоговикам данные о переводах физических лиц на сумму свыше 2,4 миллиона рублей в год (около 200 тысяч рублей в месяц). Главная цель инициативы — борьба с предпринимательским доходом, получаемым в обход уплаты налогов. Многие представители малого бизнеса получают деньги за услуги платежами на карту, не регистрируясь как ИП или самозанятые. Формально такие переводы рассматриваются как подарки, что создает законодательную лазейку.

— Новая система будет автоматически выявлять систематически получающих крупные суммы, которые не декларируются, — комментирует доцент кафедры экономики и менеджмента института менеджмента и социальных коммуникаций НГПУ Елена Ельцова.

Она отмечает, что это не тотальная слежка, а риск-ориентированный подход. По словам Ельцовой, лимит в 2,4 миллиона рублей в год выбран в соответствии с максимальным годовым доходом самозанятого и порогом для минимальной ставки НДФЛ в 13%. Контролю подвергнутся только неподтвержденные документально доходы, то есть поступления, происхождение которых вызовет вопросы. По данным Минфина, только 3% работающего населения имеют совокупный доход выше обозначенной суммы.

— С января 2027 года начнется расширенный автоматический обмен информацией между ИФНС и Банком России, — объясняет Елена Ельцова.

Система будет анализировать банковские переводы на предмет признаков предпринимательской деятельности. Пристальное внимание вызовут системность и ритмичность платежей, а также перечень постоянных контрагентов.

— Если вам регулярно, например, раз в месяц, приходит 50 тысяч рублей от разных людей, это с большей вероятностью вызовет интерес, чем один крупный перевод от родственника, — уточняет эксперт.

При обнаружении подозрительных операций ЦБ сообщит об этом в ИФНС, после чего налоговая сможет запросить в банке детальные выписки по счету.

Для большинства людей с бытовыми или родственными переводами ничего не изменится. Регулярная помощь детей от родителей, переводы супругам или подарки от друзей не подпадут под контроль, даже если в сумме превышают 2,4 миллиона рублей, главное — чтобы не было связи с предпринимательством. Но есть и обратная сторона: часть предпринимателей может уйти в наличные расчеты или криптовалюту. Также существует риск, что под определение предпринимательской деятельности попадет помощь родственников на покупку жилья или крупный подарок на свадьбу.

— Если у вас есть сомнения относительно ваших финансовых операций, то лучший способ обезопасить себя — легализация своего статуса, — советует Елена Ельцова.

Она рекомендует при систематическом получении дохода зарегистрироваться в качестве самозанятого (налог 4% или 6%) или индивидуального предпринимателя. Это избавит от рисков, связанных с новым контролем, и позволит спокойно пользоваться безналичными переводами.

Ранее редакция сообщала, что отменить комиссию на переводы средств между родственниками предлагали в Госдуме.

