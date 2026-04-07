Новосибирцам посоветовали легализовать статус при доходах

Дата:

Регистрация самозанятого избавит от рисков блокировки переводов

Переводы физическим лицам на сумму свыше 2,4 миллиона рублей в год попадут под контроль Федеральной налоговой службы. Новый законопроект обяжет банки и ЦБ передавать налоговикам данные о переводах физических лиц на сумму свыше 2,4 миллиона рублей в год (около 200 тысяч рублей в месяц). Главная цель инициативы — борьба с предпринимательским доходом, получаемым в обход уплаты налогов. Многие представители малого бизнеса получают деньги за услуги платежами на карту, не регистрируясь как ИП или самозанятые. Формально такие переводы рассматриваются как подарки, что создает законодательную лазейку.

— Новая система будет автоматически выявлять систематически получающих крупные суммы, которые не декларируются, — комментирует доцент кафедры экономики и менеджмента института менеджмента и социальных коммуникаций НГПУ Елена Ельцова.

Она отмечает, что это не тотальная слежка, а риск-ориентированный подход. По словам Ельцовой, лимит в 2,4 миллиона рублей в год выбран в соответствии с максимальным годовым доходом самозанятого и порогом для минимальной ставки НДФЛ в 13%. Контролю подвергнутся только неподтвержденные документально доходы, то есть поступления, происхождение которых вызовет вопросы. По данным Минфина, только 3% работающего населения имеют совокупный доход выше обозначенной суммы.

— С января 2027 года начнется расширенный автоматический обмен информацией между ИФНС и Банком России, — объясняет Елена Ельцова.

Система будет анализировать банковские переводы на предмет признаков предпринимательской деятельности. Пристальное внимание вызовут системность и ритмичность платежей, а также перечень постоянных контрагентов.

— Если вам регулярно, например, раз в месяц, приходит 50 тысяч рублей от разных людей, это с большей вероятностью вызовет интерес, чем один крупный перевод от родственника, — уточняет эксперт.

При обнаружении подозрительных операций ЦБ сообщит об этом в ИФНС, после чего налоговая сможет запросить в банке детальные выписки по счету.

Для большинства людей с бытовыми или родственными переводами ничего не изменится. Регулярная помощь детей от родителей, переводы супругам или подарки от друзей не подпадут под контроль, даже если в сумме превышают 2,4 миллиона рублей, главное — чтобы не было связи с предпринимательством. Но есть и обратная сторона: часть предпринимателей может уйти в наличные расчеты или криптовалюту. Также существует риск, что под определение предпринимательской деятельности попадет помощь родственников на покупку жилья или крупный подарок на свадьбу.

— Если у вас есть сомнения относительно ваших финансовых операций, то лучший способ обезопасить себя — легализация своего статуса, — советует Елена Ельцова.

Она рекомендует при систематическом получении дохода зарегистрироваться в качестве самозанятого (налог 4% или 6%) или индивидуального предпринимателя. Это избавит от рисков, связанных с новым контролем, и позволит спокойно пользоваться безналичными переводами.

Ранее редакция сообщала, что отменить комиссию на переводы средств между родственниками предлагали в Госдуме.

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ

Источник фото: freepik.com, автор- dragana-gordic

Александр Митяев: Маркетинг в новой экономической реальности кардинально меняется

Как выживать и расти бизнесу Новосибирска в 2026 году

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : ФНС самозанятые контроль переводов банковские переводы

Регулярные переводы на карты новосибирцев изучит налоговая

Автор: Артем Рязанов

Федеральный Минфина хочет обязать Банк России передавать в ФНС данные о россиянах, получающих дополнительные доходы на карты от других лиц и не платящих при этом налоги налоги. Об этом сообщил РБК со ссылкой на два законопроекта.

Сейчас налоговые органы запрашивают банковские выписки только по основаниям Налогового кодекса. Безвозмездные переводы не облагаются налогами, но могут маскировать возмездные сделки между физлицами. Проект предполагает, что ЦБ будет передавать данные о переводах лиц, получающих систематический доход.

Самозанятых начнут снимать с учета за отсутствие доходов

Автор: Оксана Мочалова

Более двух миллионов самозанятых могут лишиться своего статуса. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков поддержал законопроект сенаторов, позволяющий ФНС снимать с учета граждан, которые не проводят финансовых расчетов более 15 месяцев.

— Большая часть самозанятых – до 30% – они вообще числятся как самозанятые, но при этом никаких финансовых расчетов не осуществляют. Можно было бы эту часть лишать статуса самозанятых, в любом случае следовало бы вводить определенные ограничения на осуществление такой деятельности для тех, кто себя не проявляет, – я бы поддержал такой законопроект, предложенный сенаторами, — сказал он порталу «Самозанятость.онлайн».

Контроль за трудоустройством самозанятых ужесточат в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Минтруд России предложил новый способ выявления компаний, которые маскируют обычных сотрудников под самозанятых. Ведомство разработало индикатор риска, который позволит Роструду проводить проверки, если в организации заподозрят подмену трудовых отношений. Соответствующий проект приказа вынесен на общественное обсуждение.

Согласно проекту приказа, поводом для проверки станет ситуация, при которой не менее 10 бывших сотрудников организации перешли на самозанятость и продолжили оказывать услуги. Критически важным параметром является размер их среднемесячного дохода, который должен превышать 25 тысяч рублей.

Право на больничные «купили» более 400 самозанятых в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

С начала 2026 года Новосибирская область вступила в программу по добровольному соцстрахованию самозанятых. Он позволяет получать выплаты по временной нетрудоспособности плательщикам налога на профессиональный доход (НПД).

Как сообщили редакции Infopro54 в пресс-службе Отделения СФР по Новосибирской области, в программу в регионе вступили уже более 400 самозанятых.

Почти 50 тысяч новосибирцев получают доходы от сдачи имущества в аренду

Автор: Юлия Данилова

48 тысяч налогоплательщиков в 2025 году задекларировали доходы от сдачи в аренду принадлежащего им имущества на праве собственности на сумму более 3,7 млрд. руб. Это в 1,6 раза больше, чем в 2024 году. Об этом сообщила начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС по Новосибирской области Ирина Демиденко.

По ее словам, за минувший год количество самозанятых, сдающих жилье в аренду, в регионе увеличилось почти на 1,5 тысячи человек и составило 5,3 тысячи.

Отменить комиссию на переводы средств между родственниками предложили в Госдуме

Автор: Ольга Кирсанова

В Госдуме РФ предложили отменить комиссию на банковские переводы между близкими родственниками. С такой инициативой выступил вице-спикер ГД Борис Чернышов (ЛДПР). Он считает, что таким образом это поможет снизить финансовую нагрузку на россиян и укрепить институт семьи.

Соответствующее обращение Чернышов направил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной 30 ноября.

