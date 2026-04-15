Алматинец взыскал миллион рублей с золотодобывающей компании Новосибирска

Судебные приставы в Новосибирске взыскали свыше миллиона рублей с золотодобывающей компании в пользу её бывшего сотрудника из Алма-Аты. По информации пресс-службы ГУФССП России по Новосибирской области, компания не вернула трудовую книжку вовремя и причинила моральный вред, что и стало основанием для взыскания данной суммы.

Сначала судебный пристав обратился к организации с предложением добровольно вернуть деньги. Бухгалтер компании заверил пристава, что все необходимые платежи будут произведены в оговоренные сроки, однако обещание не было исполнено.

— Когда время на добровольную выплату вышло, сотрудник ведомства начал действовать принудительно. Пристав наложил арест на банковские счета предприятия и списал оттуда всю необходимую сумму, — сообщили в ведомстве.

Помимо основной задолженности компанию также обязали выплатить дополнительный сбор за несоблюдение установленных сроков. На данный момент все необходимые средства уже переведены пострадавшему.