Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес

«Нафтатранс плюс» ударила встречным иском по кредиторам

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Топливная компания потребовала отменить право ПВО на взыскание 300 млн

Арбитражный суд Новосибирской области принял к производству встречный иск топливной компании «Нафтатранс плюс» к ООО «Юнилайн Капитал Менеджмент» (ЮЛКМ), которое выступает представителем владельцев облигаций (ПВО). Эмитент, допустивший серию дефолтов по своим бондам, требует признать отсутствующим у ПВО право на взыскание номинальной стоимости облигаций.

Суд зарегистрировал встречное заявление 1 апреля 2026 года. Свое требование компания мотивировала тем, что тридцатидневный срок с даты дефолта истек, поэтому у представителя держателей облигаций, по мнению «Нафтатранс плюс», нет права на обращение в арбитраж. Судебное заседание по делу отложили до 30 апреля, чтобы ЮЛКМ успел подготовить отзыв на встречный иск.

Разбирательство началось еще в декабре 2025 года с иска ЮЛКМ о взыскании с топливной компании более 300 млн рублей номинальной стоимости биржевых облигаций серии БО-07. В своем заявлении представитель владельцев облигаций указал, что ответчик длительное время уклоняется от исполнения обязательств. Суд уже удовлетворил ходатайство о принятии обеспечительных мер и наложил арест на имущество и счета «Нафтатранс плюс» в пределах суммы иска — 300,1 млн рублей.

По данным ЮЛКМ, всего у компании в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций на общую сумму более 1,2 млрд рублей без учета купонных платежей. Два выпуска из семи компания погасила успешно, остальные остались непогашенными. Ранее «Нафтатранс плюс» пыталась договориться с держателями бондов о реструктуризации долга, но голосование не состоялось из-за отсутствия кворума. После этого эмитент предупредил о возможном банкротстве, пояснив, что не способен погасить все долги одновременно, но может обслуживать займы за счет текущего денежного потока.

«Нафтатранс плюс» зарегистрирована в Новосибирске в 2007 году. Компания занимается оптовой торговлей нефтепродуктами — дизельным топливом, бензином, керосином и нефтью. По данным сервиса Контур.Фокус, выручка компании по итогам 2024 года составила 10 млрд рублей, чистая прибыль — 88 млн рублей. Единственным собственником компании является Игорь Головня.

Ранее редакция сообщала о том, что собственник «Нафтатранс плюс» убрал из компании совет директоров. 

Источник фото: freepik.com, автор- katemangostar

Актуальный разговор

Все материалы

Рубрики : Бизнес

Регионы : Сибирь Россия Новосибирская область

Теги : облигации Нафтатранс плюс арбитражный суд

3 384
0
0
Предыдущая статья
Следующая статья
Путешественники в Новосибирске рискуют потерять оплаченные туры

Автор: Оксана Мочалова

Авиакомпании России и других стран начали выставлять туроператорам дополнительные счета за уже подтверждённые перевозки. Причина — резкое увеличение топливного сбора, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Изменения коснулись популярных направлений для отпуска: Египта, Таиланда и Вьетнама. В АТОР связывают ситуацию с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке, который повлиял на стоимость авиакеросина.

Читать полностью

Новосибирцы пересаживаются на китайские авто с пробегом

Автор: Оксана Мочалова

В первом квартале 2026 года жители Новосибирской области купили на 7% больше подержанных автомобилей, чем годом ранее, сообщают аналитики автомобильного портала «Дром».

Интерес к вторичному рынку вырос по нескольким причинам. Среди них — ограниченная доступность новых иномарок из-за утильсбора, высокие ставки по кредитам и снижение покупательской способности. В итоге объем продаж машин с пробегом практически вернулся к показателям первого квартала 2024 года.

Читать полностью

В России предложили ограничить траты на маркетплейсах

Автор: Оксана Мочалова

В России обсуждается идея ограничить годовые траты граждан на маркетплейсах. Предложение заключается во введении персонального лимита на покупки в интернете.

Как объяснила изданию «Абзац» общественный деятель Екатерина Шульгина, онлайн-площадки сделали шопоголизм массовым явлением. Многие люди ради ненужных вещей берут кредиты и попадают в долговую яму.

Читать полностью

Новосибирск сократил разрыв в аренде между центром и окраинами

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирск лидирует среди сибирских городов-миллионников по доступности аренды в центральной части. Разрыв в ставках между ядром города и окраинами здесь составляет всего 27%: однокомнатная квартира в центральных районах Новосибирска стоит 38,9 тыс. рублей в месяц, а за его пределами — 30,7 тыс. рублей. К таким выводам пришли аналитики «Циан».

Для сравнения, в соседнем Омске «наценка за центр» достигает 36% (32,1 тыс. против 23,6 тыс. рублей). В Красноярске разрыв — 30% (36,8 тыс. против 28,2 тыс. рублей).

Читать полностью

В Новосибирской области вновь ищут строителя для котельной в Искитиме

Автор: Оксана Мочалова

Власти Новосибирской области предпринимают третью попытку найти подрядчика для строительства газовой котельной в Южном микрорайоне Искитима.

Заказчик — МУП «Дирекция единого заказчика» (МУП «ДЕЗ») — вновь опубликовал тендер на возведение котельной и прокладку тепловых сетей. Проект должен объединить новые мощности с централизованной системой теплоснабжения города, чтобы закрыть потребности жилого фонда в микрорайонах Южный и Подгорный.

Читать полностью

Новосибирск взорвал спрос на контрацептивы

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирск преподнес аналитикам сюрприз. В марте 2026 года местные жители взвинтили спрос на контрацептивы так, как не делал больше никто в России. Рост продаж этой категории товаров составил 62% по сравнению с февралем — это абсолютный рекорд среди 28 крупнейших городов страны, которые изучал сервис «Мегаптека».

— При общем росте продаж на 15–20% именно категория «Контрацептивы» показала аномальный всплеск. Ни в одном другом городе, включая Омск, Красноярск или даже Москву, не было такого рывка, — отметили аналитики.

Читать полностью
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа»

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности