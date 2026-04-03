«Нафтатранс плюс» ударила встречным иском по кредиторам

Арбитражный суд Новосибирской области принял к производству встречный иск топливной компании «Нафтатранс плюс» к ООО «Юнилайн Капитал Менеджмент» (ЮЛКМ), которое выступает представителем владельцев облигаций (ПВО). Эмитент, допустивший серию дефолтов по своим бондам, требует признать отсутствующим у ПВО право на взыскание номинальной стоимости облигаций.

Суд зарегистрировал встречное заявление 1 апреля 2026 года. Свое требование компания мотивировала тем, что тридцатидневный срок с даты дефолта истек, поэтому у представителя держателей облигаций, по мнению «Нафтатранс плюс», нет права на обращение в арбитраж. Судебное заседание по делу отложили до 30 апреля, чтобы ЮЛКМ успел подготовить отзыв на встречный иск.

Разбирательство началось еще в декабре 2025 года с иска ЮЛКМ о взыскании с топливной компании более 300 млн рублей номинальной стоимости биржевых облигаций серии БО-07. В своем заявлении представитель владельцев облигаций указал, что ответчик длительное время уклоняется от исполнения обязательств. Суд уже удовлетворил ходатайство о принятии обеспечительных мер и наложил арест на имущество и счета «Нафтатранс плюс» в пределах суммы иска — 300,1 млн рублей.

По данным ЮЛКМ, всего у компании в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций на общую сумму более 1,2 млрд рублей без учета купонных платежей. Два выпуска из семи компания погасила успешно, остальные остались непогашенными. Ранее «Нафтатранс плюс» пыталась договориться с держателями бондов о реструктуризации долга, но голосование не состоялось из-за отсутствия кворума. После этого эмитент предупредил о возможном банкротстве, пояснив, что не способен погасить все долги одновременно, но может обслуживать займы за счет текущего денежного потока.

«Нафтатранс плюс» зарегистрирована в Новосибирске в 2007 году. Компания занимается оптовой торговлей нефтепродуктами — дизельным топливом, бензином, керосином и нефтью. По данным сервиса Контур.Фокус, выручка компании по итогам 2024 года составила 10 млрд рублей, чистая прибыль — 88 млн рублей. Единственным собственником компании является Игорь Головня.

Ранее редакция сообщала о том, что собственник «Нафтатранс плюс» убрал из компании совет директоров.