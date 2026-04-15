Новосибирцы выбирают брачные контракты

В Новосибирской области брачный договор перестал быть редкостью. По данным Федеральной нотариальной палаты (ФНП), предоставленным редакции Infopro54, только за 2025 год жители региона оформили 1735 таких соглашений. Это лучший показатель в Сибирском федеральном округе. Статистики за 2026 год пока нет, но очевидно, что всё больше новосибирских пар выбирают этот способ договориться о деньгах и имуществе.

В ФНП рассказали, что брачный контракт нередко спасает от несправедливости, защищает от долгов второй половины и исключает раздел бизнеса.

В одном реальном случае женщина сохранила туристический бизнес, квартиру и машину благодаря брачному договору. Супруги оформили его перед разводом после девяти лет брака. Большая часть имущества отошла жене, так как с ней оставались двое детей. Через полтора года кредиторы бывшего мужа попытались изъять её имущество за его долги. Однако нотариально удостоверенный договор устоял в суде, потому что на момент его заключения у мужчины была безупречная кредитная история, а женщина не знала о его проблемах.

Брачный контракт помогает и тем, кто только планирует свадьбу. Например, один предприниматель передал в личную собственность будущей жене несколько коммерческих объектов недвижимости, приносящих стабильный доход. Девушка согласилась вести дом и растить детей, получив финансовую независимость при любом раскладе.

В другой паре родители невесты внесли первоначальный взнос за квартиру, а ипотеку супруги платили поровну. Две трети жилья отошли жене, одна треть — мужу. Так брачный договор справедливо распределил вклад каждой стороны.

В нотариальной палате отметили, что документ можно заключить, даже находясь в разных городах. Супруги приходят к нотариусам каждый в своей конторе, специалисты связываются по видеосвязи и удостоверяют соглашение дистанционно. Такой формат уже работает. Более того, нотариусы выезжают в самые неожиданные места: на труднодоступные нефтяные месторождения и даже в исправительные колонии.

Брачный контракт регулирует только имущественные вопросы. Не получится прописать в нём, с кем останется собака после развода или за кого сможет выйти замуж вдова. Но для защиты недвижимости, бизнеса, вкладов и других активов документ работает безупречно. Он вступает в силу сразу после свадьбы, а не только при разводе. При желании его можно изменить или отменить по обоюдному согласию.

Ежегодно российские нотариусы удостоверяют порядка 90–100 тыс. брачных договоров. Традиционными лидерами по спросу на них являются Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Республика Татарстан.

Ранее редакция сообщала, что развод подорожал в восемь раз в Новосибирске.