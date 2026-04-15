На рынке продолжается процесс дедолларизации

Объём валютных вкладов уменьшился ещё на 31 миллиард рублей

Согласно данным ВТБ, совокупный объём привлечённых средств на рынке за первые три месяца текущего года вырос свыше чем на 489 миллиардов рублей, достигнув показателя в 66,3 триллиона рублей. Ключевым фактором этого подъёма остаются депозиты и сберегательные счета, номинированные в российской валюте. Общая сумма рублевых пассивов преодолела отметку в 62,9 триллиона рублей, продемонстрировав прирост в 519 миллиардов. Тенденция к снижению доли долларовых накоплений на рынке сохраняется: за отчётный период объём валютных вкладов уменьшился ещё на 31 миллиард рублей.

Эксперты подсчитали, что в марте объём рынка сбережений пополнился на 283 миллиарда рублей, при этом доля рублевых инструментов в этом приросте составила 199 миллиардов.

Алексей Охорзин, занимающий должность руководителя департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ, отметил, что в текущем этапе процентного цикла депозиты являются надёжным инструментом для формирования накоплений. В условиях сохраняющейся макроэкономической нестабильности именно предсказуемость дохода по вкладам становится основным выбором для граждан, отодвигая стремление к максимальной прибыли на второй план и сосредотачивая внимание на снижении рисков. Ожидается, что рынок сбережений продолжит демонстрировать рост, оставаясь надёжным убежищем для накопленных средств.

Фото: ru.freepik.com/Автор: jcomp

ПСБ в Новосибирске присоединился к акции «Монетная неделя»

В период проведения акции «Монетная неделя» ПСБ в Новосибирской области дает шанс любому желающему обменять скопившуюся мелочь на рубли Банка России или пополнить свой банковский счет или вклад в ПСБ на сумму, равную номиналу этих монет.

По 18 апреля в отделениях банка можно будет сдать все монеты, отчеканенные после 1997 года. Небольшие загрязнения, следы окисления, незначительные повреждения или царапины не помешают обмену. Главное условие — монеты должны соответствовать требованиям Указания Банка России №1778-У, определяющим допустимое состояние монет для приема. Важно подчеркнуть, что услуга осуществляется абсолютно бесплатно, без каких-либо комиссий и ограничений по объему. Для ускорения процесса сотрудники банка советуют предварительно рассортировать монеты по номиналу.

В Новосибирской области открылся новый производственно-складской комплекс

В Новосибирской области начал функционировать новый производственно-складской центр ZAIGER, возведение которого было осуществлено при финансовой поддержке ВТБ. Для осуществления этого проекта банк выделил ООО «ТД Мироград» 300 миллионов рублей в рамках программы промышленной ипотеки. Дополнительно была предоставлена банковская гарантия на сумму 165,5 миллионов рублей, что обеспечило возврат льготного займа от Фонда развития промышленности (ФРП) Новосибирской области. Эти средства были направлены на приобретение оборудования для производства стальных сэндвич-панелей, что является стратегическим шагом к полному импортозамещению в данной сфере на российском рынке.

Новый объект, занимающий площадь свыше 1,4 гектара, находится в Промышленно-логистическом парке Новосибирской области. На его территории размещена и введена в эксплуатацию линия автоматического непрерывного производства сэндвич-панелей. Такая модернизация позволит компании оперативно реагировать на рыночный спрос и гарантировать своевременные поставки готовой продукции — секционных, откатных и распашных ворот.

Всероссийский конкурс для краеведческих музеев: победители получат гранты

Банк ВТБ в партнерстве с фондом «ВТБ-Страна» расширяет свою инициативу по поддержке краеведческих музеев России. Второй этап проекта, получившего название «Красота внутри. Краеведческие музеи России», охватит всю страну и продлится до 2027 года.

По словам Натальи Кочневой, старшего вице-президента ВТБ и председателя фонда «ВТБ-Страна», краеведческие музеи служат хранилищами локальных традиций, исторического наследия и ремесленных навыков. В прошлом году первый этап конкурса, в котором участвовали 15 регионов, позволил распределить 15 миллионов рублей среди победителей. В текущем году проект масштабируется на все 89 регионов России, а объем финансирования значительно увеличивается. Банк выражает уверенность, что такая поддержка внесет вклад в сохранение уникальных ценностей региональных учреждений, повысит их доступность и узнаваемость.

Куда россияне поедут на майские праздники

Совместное исследование ВТБ и сервиса планирования путешествий OneTwoTrip выявило тенденции в туристических предпочтениях россиян во время предстоящих майских праздников.

В 2026 году россиянам предстоит два периода отдыха: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. При этом возможность взять отпуск с 4 по 8 мая расширит каникулы до 11 дней.

Пользователи соцсетей стали чаще обсуждать практическое применение ИИ-помощников

В первом квартале текущего года русскоязычные пользователи социальных сетей активно начали обсуждать формирование автономной экономической системы с участием искусственного интеллекта, где цифровые ассистенты могут признаваться самостоятельными субъектами. К такому заключению пришли авторы исследования «Восприятие ИИ-агентов глазами пользователей соцмедиа», подготовленного компанией Brand Analytics по заказу ВТБ.

Специалисты проанализировали упоминания термина «ИИ-агент» и его вариаций в русскоязычных социальных сетях. Выяснилось, что 11% всех дискуссий имели экономический подтекст. Наиболее часто обсуждались последствия развития ИИ-агентов для рынка труда, потенциальная потеря рабочих мест и возможные изменения в сфере занятости. Также активно обсуждалась концепция «ИИ-агентной экономики», предполагающая, что цифровые помощники станут независимыми участниками рынка. Пользователи поднимали вопросы о моделях получения прибыли, затратах на использование ИИ-агентов и необходимости их правового регулирования.

Новосибирская область заняла второе место в Сибири по отказам в кредитах

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область заняла второе место среди регионов Сибири по доле отказов в выдаче розничных кредитов (от потребительских до ипотеки). В марте 2026 года банки не одобрили 82,7% заявок жителей региона (+2,1 п.п.). Выше показатель оказался только в соседней Кемеровской области — 82,8% (+1,4 п.п.). Об этом сообщили в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В других сибирских регионах получить кредит было чуть проще. Например, в Омской области доля отказов составила 82,6%, в Алтайском крае — 82,2%, в Иркутской области — 81,6%, а в Красноярском крае — 80,9%.

Актуальный разговор

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Все материалы
