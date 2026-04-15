На рынке продолжается процесс дедолларизации

Согласно данным ВТБ, совокупный объём привлечённых средств на рынке за первые три месяца текущего года вырос свыше чем на 489 миллиардов рублей, достигнув показателя в 66,3 триллиона рублей. Ключевым фактором этого подъёма остаются депозиты и сберегательные счета, номинированные в российской валюте. Общая сумма рублевых пассивов преодолела отметку в 62,9 триллиона рублей, продемонстрировав прирост в 519 миллиардов. Тенденция к снижению доли долларовых накоплений на рынке сохраняется: за отчётный период объём валютных вкладов уменьшился ещё на 31 миллиард рублей.

Эксперты подсчитали, что в марте объём рынка сбережений пополнился на 283 миллиарда рублей, при этом доля рублевых инструментов в этом приросте составила 199 миллиардов.

Алексей Охорзин, занимающий должность руководителя департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ, отметил, что в текущем этапе процентного цикла депозиты являются надёжным инструментом для формирования накоплений. В условиях сохраняющейся макроэкономической нестабильности именно предсказуемость дохода по вкладам становится основным выбором для граждан, отодвигая стремление к максимальной прибыли на второй план и сосредотачивая внимание на снижении рисков. Ожидается, что рынок сбережений продолжит демонстрировать рост, оставаясь надёжным убежищем для накопленных средств.