Рособрнадзор утвердил перечень разрешенных предметов для учеников на ЕГЭ

Рособрнадзор установил перечень предметов, которые разрешено иметь при себе и использовать во время единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году, согласно памятке о правилах проведения тестирования.

На рабочем столе учеников могут быть черновики, чёрная гелевая или капиллярная ручка, документ, удостоверяющий личность, лекарства, лёгкий перекус и питьевая вода в бутылке. Важно, чтобы упаковка воды не отвлекала других экзаменующихся от выполнения заданий.

Также допускаются специальные технические устройства для людей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и лиц с инвалидностью.

На ЕГЭ разрешено использовать определённые учебные и воспитательные материалы. Например, непрограммируемый калькулятор можно взять с собой на экзамены по биологии, географии, физике и химии, а линейку без справочных данных — на экзамены по математике и физике.

В соответствии с официальным документом, на ЕГЭ по литературе разрешается использовать орфографический словарь. Эти словари предоставляются образовательной организацией, ответственной за проведение экзамена в пункте его проведения (ППЭ).

— Пользоваться личными словарями участникам ЕГЭ не рекомендуется в целях недопущения нарушения порядка в части использования справочных материалов, письменных заметок и др, — указывается в памятке.

На экзамене запрещено иметь при себе устройства связи, электронные носители информации, мультимедийные устройства, вычислительную технику и любые другие средства для хранения и передачи данных. Личные вещи экзаменуемые оставляют в специально отведённом для этого месте в здании пункта проведения экзаменов.

