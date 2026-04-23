Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Власть

Андрей Панферов: В 40% обращений удается добиться восстановления прав предпринимателей

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Бизнес-омбудсмен Новосибирской области назвал ключевые направления взаимодействия с предпринимателями в 2025 году, а также задачи на 2026-й

22 апреля в Правительстве Новосибирской области состоялось заседание общественного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей под председательством Андрея Панферова. Традиционно на заседании были представлены итоги работы бизнес-омбудсмена за прошедший год. В заседании приняли участие руководители ведущих отраслевых и общественных объединений, предприниматели, представители прокуратуры и регионального парламента.

Боли бизнеса

Ключевое место в деятельности уполномоченного по правам предпринимателей в 2025 году занимала работа с поступающими обращениями бизнесменов.

В частности, за год за помощью к бизнес-омбудсмену региона Андрей Панферов обратились 396 предпринимателей. Больше всего жалоб было связано с решениями, действиями или бездействием органов местного самоуправления, в том числе мэрии города Новосибирска — 28%, а также правоохранительных органов — 23%. 12% пришлись на претензии к другим субъектам предпринимательской деятельности и физлицам.

— Наиболее проблемными для предпринимателей были вопросы в сфере земельно-имущественных отношений, строительства, аренды, а также размещения нестационарных объектов — 25% от общего числа обращений. Не снижается доля обращений, связанных с уголовным преследованием — это 14%, — констатировал Панферов.

Подводя итоги работы с обращениями, бизнес-омбудсмен подчеркнул, что в 40% случаев удалось добиться восстановления прав предпринимателей, еще в 38% была оказана юридическая помощь по вопросам защиты прав и законных интересов заявителей.

Слышать рынок и общество

Особое внимание в 2025 году аппарат уполномоченного уделял правовому просвещению предпринимателей, мониторингу правовых актов, расширению экспертных групп и общественных структур, а также воздействию с муниципальными образованиями. В феврале 2025 года был сформирован новый состав общественных помощников, назначены 39 представителей в 34 районах области. Налажено взаимодействие с администрациями и председателями советов предпринимателей районов города Новосибирска в рамках координационного совета. Возобновлена работа общественного совета при уполномоченном.

— За счет такого сотрудничества нам удается добиваться предотвращения необоснованных судебных разбирательств, снижения финансовых потерь предпринимателей, ускорения процесса рассмотрения и решения споров, а также повышения качества принимаемых решений, — отметил Андрей Панферов.

В 2025 году аппарат уполномоченного запустил проект «Полезное для бизнеса». Это сервис по информированию предпринимателей, в который вошли «Видеоконсультации экспертов», «Справочник бизнеса», «Ключевые меры поддержки» и другие. Для подготовки комментариев по темам были привлечены pro bono эксперты и общественные представители из разных отраслей. Рубрики регулярно актуализируются и дополняются, что снимает вопрос дефицита информации и позволяет предпринимателям предупреждать ошибки в хозяйственной деятельности, а также ускорять развитие бизнеса.

Работа на доверие

Активное развитие с 2025 года получила практика профилактических визитов с участием аппарата уполномоченного в рамках снижения административного давления.

— Нашей задачей стало привлечение внимания предпринимателей к этому конструктивному и современному формату взаимодействия бизнеса и государства, который, с одной стороны, позволяет создавать комфортные условия для бизнеса и обеспечивать защиту прав и интересов, а с другой — способствует повышению уровня доверия бизнеса к власти, — пояснил Андрей Панферов.

Помощник уполномоченного Денис Кириллов добавил, что профвизит — один из показателей, по которому рассчитывается национальный рейтинг состояния инвестиционного климата Новосибирской области.

— Фактически это бесплатный аудит деятельности предпринимателя, который не только позволяет выявить слабые места, но и без риска административного наказания их исправить, — констатировал он.

Кириллов подчеркнул, что практика совместных профвизитов в регионе началась в 2025 году. Не обошлось без выявленных нарушений, но по их итогу ни один предприниматель не был привлечен к административной ответственности, так как в установленные сроки они исправили недочеты и обезопасили свой бизнес.

Наиболее активно в рамках профвизитов аппарат бизнес-омбудсмена сотрудничает с Роспотребнадзором. В 2026 году к работе планируется подключить и другие контрольно-надзорные органы.

Планы на 2026 год

По итогам прошлого года аппаратом бизнес-омбудсмена был выявлен ряд наиболее актуальных системных проблем ведения бизнеса в Новосибирской области, требующих решения на федеральном уровне:

  • кратно возросший размер государственной пошлины при обжаловании в арбитражных судах ненормативных правовых актов таможенных органов;
  • изменение механизма определения размера вреда окружающей среде;
  • проблема «дробления» закупок;
  • исчисление размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды.

— Предложения по их решению были направлены в федеральный аппарат, и в 2026 году по ним началась работа. Хотелось бы надеяться, что депутаты Госдумы задумаются о пересмотре тех взглядов, что сейчас присутствуют в законодательстве по налоговой политике. Внесение поправок в НК РФ неминуемо, иначе мы не сможем решить проблемы, с которыми сталкивается бизнес, — уверен Андрей Панферов.

Он также назвал ключевые задачи, над которыми аппарат уполномоченного намерен работать в 2026 году:

  • укрепление механизма досудебного и внесудебного урегулирования споров;
  • максимальное предупреждение возникновения сложных ситуаций и нарушений прав бизнеса за счет качественного правового просвещения;
  • снижение административного давления;
  • повышение прозрачности взаимодействия бизнеса с контрольно‑надзорными органами;
  • расширение практики проведения профилактических визитов.

В ходе обсуждения председатель регионального отделения «Опоры России» Игорь Салов предложил продолжить работу по корректировке параметров налогообложения предпринимателей, исходя из практики применения налоговых нововведений.

Депутат регионального парламента Наталия Безрученкова поблагодарила бизнес-омбудсмена и его аппарат за сотрудничество.

— Без уполномоченного по защите прав предпринимателей нашему бизнесу, особенно сегодня, крайне сложно. Вы включались в любые проблемы. Большую роль, на мой взгляд, играет и создание координационного совета, на который выносятся актуальные вопросы, и по ним принимаются решения, — добавила Безрученкова.

Она отметила, что институту омбудсмена сейчас крайне необходимо слышать боли бизнеса.

— Необходимо, чтобы бизнес «просыпался», потому что лучше, чем предприниматели, никто не знает, что им нужно, — подчеркнула она.

Андрей Панферов заявил, что готов подключиться к проработке любых инициатив, поступающих от бизнеса. Он предложил членам общественного совета в течение месяца представить в аппарат уполномоченного актуальные для предпринимателей предложения, обсудить их и включить в работу бизнес-омбудсмена.

Фото предоставлено пресс-службой Аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в НСО

Предыдущая статья
Депутаты согласовали Андрея Михайлова на должность министра сельского хозяйства НСО

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)
    [yandex_captcha yandex_captcha-352]

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности