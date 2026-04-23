Андрей Панферов: В 40% обращений удается добиться восстановления прав предпринимателей

22 апреля в Правительстве Новосибирской области состоялось заседание общественного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей под председательством Андрея Панферова. Традиционно на заседании были представлены итоги работы бизнес-омбудсмена за прошедший год. В заседании приняли участие руководители ведущих отраслевых и общественных объединений, предприниматели, представители прокуратуры и регионального парламента.

Боли бизнеса

Ключевое место в деятельности уполномоченного по правам предпринимателей в 2025 году занимала работа с поступающими обращениями бизнесменов.

В частности, за год за помощью к бизнес-омбудсмену региона Андрей Панферов обратились 396 предпринимателей. Больше всего жалоб было связано с решениями, действиями или бездействием органов местного самоуправления, в том числе мэрии города Новосибирска — 28%, а также правоохранительных органов — 23%. 12% пришлись на претензии к другим субъектам предпринимательской деятельности и физлицам.

— Наиболее проблемными для предпринимателей были вопросы в сфере земельно-имущественных отношений, строительства, аренды, а также размещения нестационарных объектов — 25% от общего числа обращений. Не снижается доля обращений, связанных с уголовным преследованием — это 14%, — констатировал Панферов.

Подводя итоги работы с обращениями, бизнес-омбудсмен подчеркнул, что в 40% случаев удалось добиться восстановления прав предпринимателей, еще в 38% была оказана юридическая помощь по вопросам защиты прав и законных интересов заявителей.

Слышать рынок и общество

Особое внимание в 2025 году аппарат уполномоченного уделял правовому просвещению предпринимателей, мониторингу правовых актов, расширению экспертных групп и общественных структур, а также воздействию с муниципальными образованиями. В феврале 2025 года был сформирован новый состав общественных помощников, назначены 39 представителей в 34 районах области. Налажено взаимодействие с администрациями и председателями советов предпринимателей районов города Новосибирска в рамках координационного совета. Возобновлена работа общественного совета при уполномоченном.

— За счет такого сотрудничества нам удается добиваться предотвращения необоснованных судебных разбирательств, снижения финансовых потерь предпринимателей, ускорения процесса рассмотрения и решения споров, а также повышения качества принимаемых решений, — отметил Андрей Панферов.

В 2025 году аппарат уполномоченного запустил проект «Полезное для бизнеса». Это сервис по информированию предпринимателей, в который вошли «Видеоконсультации экспертов», «Справочник бизнеса», «Ключевые меры поддержки» и другие. Для подготовки комментариев по темам были привлечены pro bono эксперты и общественные представители из разных отраслей. Рубрики регулярно актуализируются и дополняются, что снимает вопрос дефицита информации и позволяет предпринимателям предупреждать ошибки в хозяйственной деятельности, а также ускорять развитие бизнеса.

Работа на доверие

Активное развитие с 2025 года получила практика профилактических визитов с участием аппарата уполномоченного в рамках снижения административного давления.

— Нашей задачей стало привлечение внимания предпринимателей к этому конструктивному и современному формату взаимодействия бизнеса и государства, который, с одной стороны, позволяет создавать комфортные условия для бизнеса и обеспечивать защиту прав и интересов, а с другой — способствует повышению уровня доверия бизнеса к власти, — пояснил Андрей Панферов.

Помощник уполномоченного Денис Кириллов добавил, что профвизит — один из показателей, по которому рассчитывается национальный рейтинг состояния инвестиционного климата Новосибирской области.

— Фактически это бесплатный аудит деятельности предпринимателя, который не только позволяет выявить слабые места, но и без риска административного наказания их исправить, — констатировал он.

Кириллов подчеркнул, что практика совместных профвизитов в регионе началась в 2025 году. Не обошлось без выявленных нарушений, но по их итогу ни один предприниматель не был привлечен к административной ответственности, так как в установленные сроки они исправили недочеты и обезопасили свой бизнес.

Наиболее активно в рамках профвизитов аппарат бизнес-омбудсмена сотрудничает с Роспотребнадзором. В 2026 году к работе планируется подключить и другие контрольно-надзорные органы.

Планы на 2026 год

По итогам прошлого года аппаратом бизнес-омбудсмена был выявлен ряд наиболее актуальных системных проблем ведения бизнеса в Новосибирской области, требующих решения на федеральном уровне:

кратно возросший размер государственной пошлины при обжаловании в арбитражных судах ненормативных правовых актов таможенных органов;

изменение механизма определения размера вреда окружающей среде;

проблема «дробления» закупок;

исчисление размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды.

— Предложения по их решению были направлены в федеральный аппарат, и в 2026 году по ним началась работа. Хотелось бы надеяться, что депутаты Госдумы задумаются о пересмотре тех взглядов, что сейчас присутствуют в законодательстве по налоговой политике. Внесение поправок в НК РФ неминуемо, иначе мы не сможем решить проблемы, с которыми сталкивается бизнес, — уверен Андрей Панферов.

Он также назвал ключевые задачи, над которыми аппарат уполномоченного намерен работать в 2026 году:

укрепление механизма досудебного и внесудебного урегулирования споров;

максимальное предупреждение возникновения сложных ситуаций и нарушений прав бизнеса за счет качественного правового просвещения;

снижение административного давления;

повышение прозрачности взаимодействия бизнеса с контрольно‑надзорными органами;

расширение практики проведения профилактических визитов.

В ходе обсуждения председатель регионального отделения «Опоры России» Игорь Салов предложил продолжить работу по корректировке параметров налогообложения предпринимателей, исходя из практики применения налоговых нововведений.

Депутат регионального парламента Наталия Безрученкова поблагодарила бизнес-омбудсмена и его аппарат за сотрудничество.

— Без уполномоченного по защите прав предпринимателей нашему бизнесу, особенно сегодня, крайне сложно. Вы включались в любые проблемы. Большую роль, на мой взгляд, играет и создание координационного совета, на который выносятся актуальные вопросы, и по ним принимаются решения, — добавила Безрученкова.

Она отметила, что институту омбудсмена сейчас крайне необходимо слышать боли бизнеса.

— Необходимо, чтобы бизнес «просыпался», потому что лучше, чем предприниматели, никто не знает, что им нужно, — подчеркнула она.

Андрей Панферов заявил, что готов подключиться к проработке любых инициатив, поступающих от бизнеса. Он предложил членам общественного совета в течение месяца представить в аппарат уполномоченного актуальные для предпринимателей предложения, обсудить их и включить в работу бизнес-омбудсмена.