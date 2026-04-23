Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Авто

В Госдуме призвали обсудить увеличение лимита выплат по ОСАГО с водителями

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Их индексация в четыре раза может привести к удорожанию полиса примерно на 10%

Зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев подчеркнул, что перед тем как одобрить увеличение лимита страховых выплат по ОСАГО в четыре раза для случаев вреда жизни и здоровью, необходимо провести обсуждение с автовладельцами. Это важно, так как на них может лечь дополнительная финансовая нагрузка в виде повышения стоимости полиса.

Напомним, в марте стало известно, что Минфин, Банк России и парламентарии достигли соглашения о повышении максимальной суммы выплат по страхованию жизни и здоровья в ОСАГО с 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Российский союз автостраховщиков (РСА) сообщил, что повышение лимитов выплат по жизни и здоровью в ОСАГО может привести к увеличению средней стоимости полиса примерно на 10%.

— Принципиально важно получить обратную связь от автомобилистов и убедиться в том, что предлагаемое повышение выплат не приведет к резкому росту тарифов на полисы ОСАГО, потому что ежегодно миллионы наших граждан оформляют эти полисы, но далеко не все они получают страховые выплаты, — сказал Бахарев.

Ранее Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку, заявил, что законопроект, предусматривающий увеличение максимальной суммы страховых выплат по ОСАГО с полумиллиона до двух миллионов рублей, может быть одобрен уже в мае 2026 года. Он также отметил, что значительного повышения тарифов по ОСАГО не предвидится, поскольку основная финансовая ответственность будет возложена на виновников ДТП.

В РСА подчеркнули, что поддерживают данный законопроект, так как он направлен на выравнивание лимитов по ОСАГО с теми, что уже действуют по ОСГОП.

Напомним, в декабре 2025 года в Новосибирской области региональный коэффициент по ОСАГО вырос в 2,5 раза. У транспортников полисы подорожали с 30 до 70 тысяч рублей, у грузоперевозчиков— с 60-70 тысяч до 140 – 150 тысяч.  Между тем, на момент повышения 45% частных автовладельцев в регионе не страховали автомобили.

Сейчас идет анализ возможности снижения территориального коэффициента. Решение еще не принято, но перспективы его удорожания еще на 10% перед новосибирцами уже замаячили.

Ранее редакция сообщала о том, что страховщики против законопроекта о регрессе в ОСАГО.

Источник фото: Infopro54, автор: Юлия Данилова. 

Рубрики : Авто

Регионы : Россия

Теги : ОСАГО автомобиль

567
0
0
В собственности у одного новосибирца находится 190 машин

Автор: Юлия Данилова

Свыше 70260 новосибирцев имеют в собственности более одной машины. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в УФНС по Новосибирской области.

— Максимальное количество транспортных средств, зарегистрированных на одного жителя Новосибирска, составляет 190, — подчеркнули в ведомстве.

Читать полностью

Страховщики против законопроекта о регрессе в ОСАГО

Автор: Артем Рязанов

Российский союз автостраховщиков (РСА) поддержал позицию комитета Госдумы по финансовому рынку, выступившего против законопроекта об обязательном регрессе в ОСАГО и рекомендовавшего отклонить его. Об этом сообщила пресс-служба РСА.

Законопроект предусматривал, что страховщики должны были бы предъявлять регрессные иски к виновникам дорожно-транспортных происшествий при наличии отягчающих обстоятельств. В своем заключении комитет отметил, что данная инициатива противоречит действующему законодательству и создает практические трудности для ее реализации.

Читать полностью

Новосибирская область попала в рейтинг ДТП с пьяными водителями

Автор: Артем Рязанов

Эксперты аналитического агентства «ПромРейтинг» провели исследование дорожной обстановки в стране и подготовили отчет о дорожно-транспортных происшествиях за первый квартал 2026 года.

С января по март зафиксировано 1025 случаев ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Этот показатель на 38,3% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Читать полностью

ФАС предлагает изменить расчет тарифов на техосмотр автомобилей

Автор: Артем Рязанов

Федеральная антимонопольная служба разместила на портале regulation.gov.ru сообщение о подготовке приказа, вносящего изменения в методику определения предельных тарифов на техническое обслуживание.

Действующая методика была внедрена в 2022 году. Она требует от регионов собирать предложения от операторов технического осмотра (ТО) по изменению тарифов. Согласно действующим правилам, предложения должны предоставить не менее 50% региональных операторов. Если количество предложений не достигает этой квоты, тариф корректируется в соответствии с инфляцией. Практика показала, что бизнес редко предоставляет необходимую информацию для таких расчетов. В итоге Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила снизить этот порог, но конкретные параметры пока не определены, так как проект соответствующего приказа еще не опубликован.

Читать полностью

МВД создаст рейтинг автошкол по количеству аварий и результатам экзаменов

Автор: Артем Рязанов

Правительство Российской Федерации утвердило правила, которые определяют критерии оценки эффективности автошкол со стороны Министерства внутренних дел. Новая система направлена на повышение качества обучения и усиление конкуренции между образовательными учреждениями. Закон, вводящий рейтинг автошкол, начнёт действовать с 28 мая. Постановлением правительства установлены конкретные параметры для оценки их работы. Среди них:

Показатели для оценки работы автошкол МВД будет ежегодно составлять и публиковать на сайте ГИБДД не позднее 15 февраля.

Читать полностью

В Новосибирске подорожают самые ходовые шины

Автор: Артем Рязанов

Минпромторг направил в профильные ведомства предложения запретить использование резины с высоким содержанием полициклических ароматических углеводородов (ПАУ).

Ведомство подтвердило изданию «Известия», что планируется изменить технический регламент Таможенного союза, установив предельное содержание ПАУ в шинах на уровне 0,25% от общего объёма. Эти изменения направлены на постепенное устранение продукции, не соответствующей экологическим и техническим стандартам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В министерстве отметили, что Минприроды, Росстандарт и Минэкономики уже одобрили эту инициативу.

Читать полностью
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)
    [yandex_captcha yandex_captcha-352]

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности