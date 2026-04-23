В Госдуме призвали обсудить увеличение лимита выплат по ОСАГО с водителями

Зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев подчеркнул, что перед тем как одобрить увеличение лимита страховых выплат по ОСАГО в четыре раза для случаев вреда жизни и здоровью, необходимо провести обсуждение с автовладельцами. Это важно, так как на них может лечь дополнительная финансовая нагрузка в виде повышения стоимости полиса.

Напомним, в марте стало известно, что Минфин, Банк России и парламентарии достигли соглашения о повышении максимальной суммы выплат по страхованию жизни и здоровья в ОСАГО с 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Российский союз автостраховщиков (РСА) сообщил, что повышение лимитов выплат по жизни и здоровью в ОСАГО может привести к увеличению средней стоимости полиса примерно на 10%.

— Принципиально важно получить обратную связь от автомобилистов и убедиться в том, что предлагаемое повышение выплат не приведет к резкому росту тарифов на полисы ОСАГО, потому что ежегодно миллионы наших граждан оформляют эти полисы, но далеко не все они получают страховые выплаты, — сказал Бахарев.

Ранее Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку, заявил, что законопроект, предусматривающий увеличение максимальной суммы страховых выплат по ОСАГО с полумиллиона до двух миллионов рублей, может быть одобрен уже в мае 2026 года. Он также отметил, что значительного повышения тарифов по ОСАГО не предвидится, поскольку основная финансовая ответственность будет возложена на виновников ДТП.

В РСА подчеркнули, что поддерживают данный законопроект, так как он направлен на выравнивание лимитов по ОСАГО с теми, что уже действуют по ОСГОП.

Напомним, в декабре 2025 года в Новосибирской области региональный коэффициент по ОСАГО вырос в 2,5 раза. У транспортников полисы подорожали с 30 до 70 тысяч рублей, у грузоперевозчиков— с 60-70 тысяч до 140 – 150 тысяч. Между тем, на момент повышения 45% частных автовладельцев в регионе не страховали автомобили.

Сейчас идет анализ возможности снижения территориального коэффициента. Решение еще не принято, но перспективы его удорожания еще на 10% перед новосибирцами уже замаячили.

