Андрей Травников оценил реализацию нацпроектов в регионе в 2025 году

Губернатор Новосибирской области ранее заявлял о необходимости наращивания темпов и повышения качества строительства и ремонта объектов. Анализируя результаты 2025 года, можно отметить, что количество проектов с нарушенными сроками снизилось. Это, в свою очередь, положительно сказалось на степени освоения бюджетных средств: по итогам года освоено свыше 96% запланированного объема, объекты сданы в эксплуатацию после строительства или ремонта. В 2026 году с началом полноценной работы новых национальных проектов объем работ не уменьшится, а значит, задача строительства и ремонта в сжатые сроки с высоким качеством остается приоритетной, подчеркнул глава Новосибирской области на оперативном совещании в Правительстве региона.

О ходе реализации национальных проектов в Новосибирской области, достижениях 2025 года и планах на 2026 год доложила министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф.

В 2025 году, благодаря национальным проектам, регион получил более 20 млрд рублей федеральных инвестиций. В течение года реализовано 43 региональных проекта на общую сумму 31,8 млрд рублей.

В рамках нацпроектов «Молодежь и дети», «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь» в Новосибирске и ряде районов области капитально отремонтировано 38 школ, рассчитанных на 17 970 учеников, два медицинских учреждения, а также построен детский сад на 75 мест в Куйбышеве.

Продолжается строительство и реконструкция школ в Новосибирске. В 2026 году сдан в эксплуатацию новый корпус «Экономического лицея», продолжается возведение лицея № 113.

В 2025 году по нацпроекту «Семья» проведен капитальный ремонт школы искусств, культурно-досугового комплекса, двух библиотек, муниципального музея и театра «Глобус». Проведена модернизация технического оснащения двух муниципальных музеев, а также шести модельных библиотек в различных населенных пунктах области.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтированы Димитровский мост, мост через реку Иня и мост через реку Ельцовка-2, а также 250 км автомобильных дорог и более тысячи погонных метров искусственных сооружений.

В сфере коммунальной инфраструктуры построены и реконструированы три объекта водоподготовки и водоснабжения.

Проведено благоустройство 21 дворовой территории и 113 общественных пространств.

За 2025 год поддержку получили более восьми тысяч субъектов МСП и граждан, планирующих начать свое дело.

Более 45 тысяч многодетных и приемных семей получили компенсации на оплату коммунальных услуг, приобретение топлива и газа.

В проект «Производительность труда» вовлечено 55 предприятий.

В 2026 году запланирована реализация 44 региональных проектов, включая новый проект по развитию научных разработок в селекции и генетике в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».