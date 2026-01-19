Поиск здесь...
Власть

Андрей Травников оценил реализацию нацпроектов в регионе в 2025 году

Дата:

Глава региона отметил, что задача строить и ремонтировать много, качественно и в срок сохраняется

Губернатор Новосибирской области ранее заявлял о необходимости наращивания темпов и повышения качества строительства и ремонта объектов. Анализируя результаты 2025 года, можно отметить, что количество проектов с нарушенными сроками снизилось. Это, в свою очередь, положительно сказалось на степени освоения бюджетных средств: по итогам года освоено свыше 96% запланированного объема, объекты сданы в эксплуатацию после строительства или ремонта. В 2026 году с началом полноценной работы новых национальных проектов объем работ не уменьшится, а значит, задача строительства и ремонта в сжатые сроки с высоким качеством остается приоритетной, подчеркнул глава Новосибирской области на оперативном совещании в Правительстве региона.

О ходе реализации национальных проектов в Новосибирской области, достижениях 2025 года и планах на 2026 год доложила министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф.

В 2025 году, благодаря национальным проектам, регион получил более 20 млрд рублей федеральных инвестиций. В течение года реализовано 43 региональных проекта на общую сумму 31,8 млрд рублей.

В рамках нацпроектов «Молодежь и дети», «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь» в Новосибирске и ряде районов области капитально отремонтировано 38 школ, рассчитанных на 17 970 учеников, два медицинских учреждения, а также построен детский сад на 75 мест в Куйбышеве.

Продолжается строительство и реконструкция школ в Новосибирске. В 2026 году сдан в эксплуатацию новый корпус «Экономического лицея», продолжается возведение лицея № 113.

В 2025 году по нацпроекту «Семья» проведен капитальный ремонт школы искусств, культурно-досугового комплекса, двух библиотек, муниципального музея и театра «Глобус». Проведена модернизация технического оснащения двух муниципальных музеев, а также шести модельных библиотек в различных населенных пунктах области.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтированы Димитровский мост, мост через реку Иня и мост через реку Ельцовка-2, а также 250 км автомобильных дорог и более тысячи погонных метров искусственных сооружений.

В сфере коммунальной инфраструктуры построены и реконструированы три объекта водоподготовки и водоснабжения.

Проведено благоустройство 21 дворовой территории и 113 общественных пространств.

За 2025 год поддержку получили более восьми тысяч субъектов МСП и граждан, планирующих начать свое дело.

Более 45 тысяч многодетных и приемных семей получили компенсации на оплату коммунальных услуг, приобретение топлива и газа.

В проект «Производительность труда» вовлечено 55 предприятий.

В 2026 году запланирована реализация 44 региональных проектов, включая новый проект по развитию научных разработок в селекции и генетике в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО
Автор: Оксана Мочалова

Бывший глава Октябрьского района Новосибирска и экс-директор городского Управления капитального строительства Александр Колмаков возглавил строительный блок в соседнем регионе. Он официально назначен главой департамента строительства Томской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Мазур.

Карьера Александра Колмакова тесно связана с Новосибирской областью. Выпускник НГАСУ, он прошел путь от работы в управлении строительства мэрии Новосибирска до поста главы администрации Октябрьского района города. В 2024 году он возглавил областное «Управление капитального строительства», курирующее крупные госзакупки на возведение социальных объектов.

Автор: Юлия Данилова

Местные власти в районах области подготовили 26 официальных мест для купаний — там дежурят спасатели, полицейские, медики, волонтеры и представители администрации. Однако в селе Мереть и Чингисском сельсовете купели не открыли из‑за аномальных морозов (из числа заявленных ранее), сообщили в МЧС по Новосибирской области.

На 12.00 19 января обряд совершили 2 646 человек. Для охраны порядка задействованы около 400 человек и 150 единиц техники, организованы палатки с обогревом и горячий чай, к купелям проложены дорожки из сена, предотвращающие скольжение.

Автор: Юлия Данилова

Прокуратура Новосибирской области выиграла апелляцию в Седьмом арбитражном апелляционном суде по иску к ООО «Росэкспресс». Ведомство оспаривало решение Арбитражного суда Новосибирской области о признании недействительными контрактов Минпромторга Новосибирской области с компанией «Росэкспресс» на 747 млн рублей. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Как сообщил «Центр деловой жизни» (ЦДЖ) со ссылкой на источник, знакомый с делом, «в апелляционной жалобе прокуроры использовали жесткие формулировки, описывающие взаимоотношения чиновников Минпромторга с «Росэкспрессом» как «коррупционные», а защитную позицию правительства — как покрывательство коллег». Также прокуратура использовала материалы уголовного дела чтобы дополнительно доказать заведомую незаконность шести оспариваемых контрактов.

Автор: Артем Рязанов

Николай Соколов, Герой России и кавалер трех орденов Мужества, окончил Новосибирское высшее военное ордена Жукова училище. Сейчас он занимает должность заместителя начальника департамента по координации стратегических инициатив в Управлении Президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству.

О назначении Соколова на эту должность сообщил ТГ-канал «Время Героев».

Автор: Оксана Мочалова

В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий антикоррупционные ограничения для отдельных категорий работников, в том числе на территории Новосибирской области. Инициатива предполагает введение запрета на владение и пользование зарубежной недвижимостью. Ограничения коснутся не только самих работников, но и их супругов, а также несовершеннолетних детей.

Согласно документу, под новые правила попадут сотрудники госкорпораций, публично-правовых компаний, государственных внебюджетных фондов (таких как СФР и ФФОМС), а также организаций, созданных для выполнения задач федеральных органов власти. На региональном уровне изменения затронут представительства и филиалы госкомпаний, а также подведомственные учреждения.

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске утверждены условия и параметры будущих торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в Октябрьском районе. Мэрия города издала постановление, устанавливающее ключевые условия для масштабного проекта реновации в границах улиц Черемховской, Угловой, Автогенной, Прожекторной и полосы отвода продления улицы Доватора.

Стартовая цена права на заключение договора составляет 600,189 млн рублей. Для участия в предстоящих торгах потребуется внести задаток в размере 200 млн рублей. Шаг аукциона установлен на уровне 25 млн.

