Свыше 500 производителей зимней одежды работают в Новосибирской области

На рынке производства зимней одежды в регионе доминируют производители верхней одежды, на которых приходится более 2/3 всех предприятий (67,6%). Второй по значимости сегмент — спецодежда (27%). Спортивная экипировка и меховые изделия являются сравнительно узкими нишами (3% и 1,9% соответственно). Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития региона со ссылкой на Корпорацию МСП.

Всего на этом сегменте рынка в области работают 507 компаний. За пять лет их количество выросло на 15%.

— Изготовление зимней одежды — высокотехнологичный сегмент легкой промышленности. Среди производителей есть малые технологические компании, — пояснили в ведомстве.

Стоит отметить, что в Новосибирской области работает 3% от общего количества участников российского рынка производителей зимней одежды. Для сравнения, в Москве — 15%, Московской области — 8%.

По данным Новосибирскстата, производство текстильных изделий в Новосибирской области в январе-ноябре 2025 года составило 85,5% к аналогичному периоду прошлого года. (Хотя, в 2024 году рост был 132,1% к 2023). В денежном выражении за 11 месяцев 2025 года в регионе было произведено текстильной продукции на 5,4 млрд рублей. по сравнению с 2024 и 2023 годом этот показатель почти не изменился.

Производство одежды составило 81,7% к 2024 году (годом ранее – 91,6% к 2023), то есть на этом сегменте объем производства продолжает падать. В денежном выражении компании региона произвели одежды на 5,7 млрд. При сокращении производства цена выпущенной одежды по сравнению с 2024 годом выросла на 1,2%, с 2023 — на 11,8%.

Ранее эксперты сообщали редакции о росте обращений со стороны предпринимателей, работающих в сфере легкой промышленности в связи с падением производства. Одной из причин падения производства в отрасли, по мнению участников рынка, может быть тот факт, что многие швейные предприятия получили заказы по линии ОПК и перешли на производство формы, бронежилетов и т.д для участников спецоперации. Эти показатели учитываются в другой статистике.

По данным 2ГИС, в Новосибирске зарегистрировано 296 компаний, занимающихся производством одежды.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский производитель одежды пошил около 200 комплектов теплой зимней одежды для бойцов СВО, гражданских и врачей.