Андрей Травников поручил усилить подготовку кадров редких профессий в регионе

Вопросы профессиональной подготовки кадров для производственной сферы стали главной темой выездного рабочего совещания, которое провел губернатор Андрей Травников на территории Научно-исследовательского института электронных приборов. Глава Новосибирской области отметил, что существующие региональные программы, а также собственные образовательные инициативы предприятий, направлены на снижение дефицита квалифицированных технических специалистов.

Генеральный директор АО «НИИЭП» Валерий Эдвабник акцентировал внимание главы региона на острой нехватке операторов микросварки – профессии, не представленной в системе профессионального образования Новосибирска. В связи с этим предприятие реализует программу привлечения молодых специалистов и обучают редких специалистов сами, используя механизмы наставничества.

По словам директора, предприятие решило проблему дефицита кадров по ряду специальностей, но испытывает острую нехватку монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов. И хотя на предприятии их работает больше, чем где-либо в городе, потребность сохраняется. Решением стало создание на базе НИИ участка дополнительного профессионального образования, где теоретическую подготовку обеспечивает Сибирский институт профсоюзного движения, а практические навыки передают опытные сотрудники предприятия. За год работы программа позволила подготовить 11 специалистов.

Андрей Травников подчеркнул, что правительство области оказывает всестороннюю поддержку инициативам, направленным на преодоление кадрового дефицита в промышленности. Учебные площадки, созданные на базе предприятий, помогают не только освоить профессию, но и закрепиться в ней. Губернатор также напомнил о задаче, поставленной перед вузами и колледжами, по активизации целевого обучения и реализации «дорожной карты» трудоустройства выпускников на предприятия региона. Образовательные учреждения активно сотрудничают с предприятиями, предоставляя студентам возможность проходить практику и стажировки, а также участвовать в проектах, направленных на формирование практических навыков. Это профессиональные пробы в рамках проекта «Билет в будущее», ИТ-лагерь, политехническая школа. Студенты работают над проектами вместе с представителями бизнеса, создавая реальные продукты и услуги, что улучшает их шансы на успешное трудоустройство после окончания учебы.