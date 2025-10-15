В Новосибирске предложили увеличить налог от продажи недвижимости

Правительство Новосибирской области внесло на рассмотрение регионального парламента законопроект, согласно которому понижающий коэффициент, применяемый для физических лиц при исчислении дохода от продажи недвижимости предложено увеличить с 0,7 до 1. Право изменять порядок его исчисления регионы получили с 1 января 2025 года.

— Поскольку данный механизм направлен на корректировку налогооблагаемой базы исходя из кадастровой стоимости в случаях, когда цена продажи занижена, проектом закона предлагается реализовать предоставленное субъектам Российской Федерации право увеличить с 1 января 2026 года понижающий коэффициент до 1, — говорится в пояснительной записке за подписью министра финансов Виталия Голубенко.

Таким образом, расчет налога на доходы физических лиц, полученный от продажи недвижимого имущества, будет производиться от стоимости не ниже кадастровой оценки.

Например, если квартира в Новосибирске с кадастровой стоимостью 5 млн рублей продана по цене 3 млн рублей, то в декларации 3-НДФЛ продавцу жилья необходимо указать доход 5 млн рублей (5 млн × 1). На сегодняшний день доход составил бы 3,5 млн рублей (5 млн × 0,7).

В случае принятия законопроекта, он вступит в силу с 1 января 2026 года.

Напомним, сегодня каждый собственник, владеющий недвижимостью менее пяти лет, обязан заплатить налог с ее продажи. Однако есть исключения, когда минимальный срок владения составляет 3 года: если квартира перешла по наследству или по договору дарения, в результате приватизации, а также если в собственности находится только одно жилое помещением.

Ранее депутаты Госдумы предлагали законопроект, по которому срок владения недвижимостью, после которого можно не уплачивать НДФЛ с дохода от ее продажи, предлагалось снизить с пяти до трех лет.