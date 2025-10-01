В новосибирской многоэтажке два месяца скапливаются канализационные стоки

В подвале многоквартирного дома на улице Татьяны Снежиной уже несколько недель скапливаются канализационные стоки, а неприятный запах проникает в квартиры через систему вентиляции. Жильцы заявляют о бездействии управляющей компании.

В разговоре с журналистом Infopro54 жители дома №46/1 по улице Татьяны Снежиной заявили, что у них много коммунальных проблем, но ситуация с канализацией стала настоящим кризисом и бедствием.

— Ситуация, которая довела всех до точки кипения, произошла два месяца назад, когда в подъездах появился отвратный запах канализации. Управляющая компания всё это время отчитывалась, что засор устранён, но запах не уходил. Позавчера жильцы попали в подвал вместе с представителем УК и увидели, что там вода с фекалиями стоит прямо по колено. Мы понимаем, что это прямая угроза жизни и здоровью: подмывается фундамент, полностью нарушены все санитарные нормы. Мы оставили в УК «Плющихинский» официальное письменное обращение, но до сих пор никто не перезвонил и не начал решать проблему. Бездействие управляющей компании — это полнейший ужас. Порыв или засор — это одно, но когда проблема длится два месяца, это переходит все рамки разумного, — говорит житель дома Михаил Винтер.

С крайне неприятным запахом люди ничего не могут поделать: регулярные проветривания и открытые настежь окна не помогают. В последние сутки к запаху канализации добавился запах хлорки. Но жильцы не считают это решением проблемы.

— Этот жуткий запах доходит по вентиляции до верхних этажей. Я живу на восьмом, и у нас тоже всё чувствуется. Шахта лифта тоже вся пропитана этим запахом — ощущения остаются с тобой ещё долго после того, как ты из лифта выходишь. Инициативная группа ходила в управляющую компанию, но ни главного инженера, ни кого-либо другого, кто мог бы принять решение, на месте не оказалось. Я лично несколько раз обращалась в УК и по телефону, и писала на электронную почту. В ответ получала отписки: «у вас засор, мы устранили». Но если засор устранен, почему запах не проходит? Никто из жильцов не видел ни насосов, ни другой техники. Хлорку туда налили, чтобы перебить ужасающий запах, наверное. Но это не помогло, — говорит жительница дома Ольга Фадеева.

Жильцы указанного дома готовят обращения в надзорные органы. На момент подготовки материала получить комментарий управляющей компании редакции не удалось. В адрес указанной УК и в ГЖИ направлены запросы.

Юристы, работающее с делами, связанными с ЖКХ, говорят, что в подобных случаях стоит придерживаться следующего алгоритма обращений в инстанции:

Управляющая компания (УК) или ТСЖ — первый и обязательный шаг. Нужно написать официальное заявление с подробным описанием проблемы. Обязательно зарегистрировать его и получить номер входящего документа. По закону, заявки на устранение аварийных ситуаций должны приниматься к исполнению незамедлительно. Государственная жилищная инспекция. Если УК бездействует, нужно подать жалобу в жилинспекцию. Этот орган контролирует деятельность управляющих компаний и может выдать им предписание об устранении нарушений. Роспотребнадзор. Поскольку затопление подвала канализационными стоками создает прямую угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию, можно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор для проведения проверки. Прокуратура. В случаях грубого нарушения прав граждан и бездействия всех перечисленных органов, можно написать заявление в прокуратуру с требованием провести проверку и принять меры.

