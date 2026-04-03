Андрей Воронов из Новосибирска нуждается в дорогостоящем лечении

В конце сентября 2024 года 14-летний Андрей Воронов из Новосибирска, юноша с разнообразными увлечениями – хоккеем, танцами и музыкой, – обратил внимание матери на подозрительное образование. Последующее УЗИ подтвердило его опасения, направив семью в больницу, где мир перевернулся с ног на голову. Поставлен диагноз – альвеолярная рабдомиосаркома, подвид агрессивного рака, который не оставляет родителям времени на раздумья.

— Саркома – это очень быстрый рак, мгновМилосердиеенно дающий метастазы. Как мать, я осознавала, что промедление недопустимо, — делится переживаниями Александра, мать Андрея.

9 октября опухоль была удалена в России, однако, определение дальнейшей тактики лечения затянулось из-за споров и необходимости повторной гистологической проверки. С каждой упущенной минутой увеличивался риск прогрессирования болезни. Не желая больше ждать, семья приняла решение экстренно вылететь на лечение в израильскую клинику «Ихилов».

Андрей проявил поразительную для его возраста стойкость, с серьезностью отнесся к предстоящим испытаниям. Уже позади три курса высокодозной химиотерапии и сложная операция по биопсии лимфоузлов. Семья с тревогой и надеждой ожидает результатов, а впереди – продолжение лечения по индивидуальному протоколу, призванному победить болезнь. Восстановление парня возможно, но требует значительных финансовых вложений.

Андрей – целеустремленный и многосторонний юноша, свободно переключающийся между хоккеем, танцами и музыкой, владея как классической, так и электронной гитарой. Любит читать и хорошо учиться. Сейчас учеба и музыка временно отложены; вся энергия парня сосредоточена на главной цели – выжить, вернуться к нормальной жизни, к родным и младшей сестре.

Семья Андрея всегда отличалась самостоятельностью и трудолюбием: мама успешно руководит питомником и выставками кошек, занимаясь также турагентством, а отчим поддерживает ее в бизнесе. Однако постоянное нахождение матери рядом с сыном на лечении за границей серьезно сократило семейный доход. Сбор средств идет медленно, а необходимая сумма в 36 232,15$ (≈2 966 688,44 рублей) для продолжения лечения в Израиле неподъемна для семьи.

— Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь моему сыну получить необходимое лечение! Каждый день борьбы на счету. Мы верим в доброту людей и в то, что наш сын обязательно выздоровеет. Пожалуйста, дайте ему шанс победить в этой непростой битве, дать ему возможность вырасти, закончить школу, играть на гитаре и просто быть счастливым, — обращается Александра.

