Аномальная жара придет в Новосибирскую область в конце сентября

Синоптики Новосибирской области предсказывают аномальную жару в конце сентября. По словам Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра России, температура в регионе может подняться до +25 градусов. Такие показатели нетипичны для этого времени года и превышают норму на 4-5 градусов. Похожая погода ожидается и в других сибирских регионах.

— Практически весь юг Сибири, Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, юг Красноярского края, Хакасия, Тыва и даже Иркутская область в ближайшие дни окажутся под влиянием выноса теплых воздушных масс из регионов Центральной Азии. Днем будет преобладать температура около от 18 до 23 градусов. В Алтайском крае и в Новосибирской области значения могут достигать даже 25 градусов, — цитирует Вильфанда ТАСС.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, среднемесячная температура в Новосибирской области должна была быть около плюс 9-11 градусов, что соответствует норме. Однако в первой половине сентября температура в течение дня серьезно колебалась: днем она поднималась до плюс 21 градуса, а ночью опускалась до минус 2.

В этом месяце осадки ожидаются в пределах нормы, но на юго-востоке области их будет больше. В основном это будут дожди, которые пройдут в третьей декаде месяца.

Между тем в Подмосковье уже в субботу, 27 сентября, ожидают снег. Об этом сообщил Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос», в своем Telegram-канале. Сообщается, что осадки в виде снега могут выпасть в ряде областей, включая Тверскую, Нижегородскую, Ивановскую и Владимирскую.

Стоит отметить, что обычно «московская» погода через 2-3 дня приходит в Новосибирск.

Ранее редакция сообщала о том, выпадет ли снег в сентябре. Специалист рекомендовала новосибирцам пока не спешить готовиться к зиме.