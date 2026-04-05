Путешественники в Новосибирске рискуют потерять оплаченные туры

Авиакомпании России и других стран начали выставлять туроператорам дополнительные счета за уже подтверждённые перевозки. Причина — резкое увеличение топливного сбора, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Изменения коснулись популярных направлений для отпуска: Египта, Таиланда и Вьетнама. В АТОР связывают ситуацию с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке, который повлиял на стоимость авиакеросина.

Средняя стоимость перелёта в Египет выросла на 57 долларов (около 4,5 тысяч рублей) на человека. На некоторых маршрутах доплата превышает 110 долларов (почти 19 тысяч рублей на двоих). Поездки в Таиланд подорожали на 119–219 долларов, а во Вьетнам — на 161–200 долларов.

Больше всего топливный сбор вырос у зарубежных компаний. Они ранее бронировали места по предоплате, а теперь пересматривают условия. Путешественникам, купившим туры, предлагают несколько вариантов. Они могут доплатить и сохранить поездку, вернуть деньги без штрафов или перенести оплату на другое путешествие.

