Новосибирские энергетики обеспечат электроснабжение лагеря для юных патриотов

Чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение этого социально значимого объекта, «Россети Новосибирск» проложат около 300 метров электролиний и внедрят передовые интеллектуальные системы учета потребления. Общий объем инвестиций компании в создание электросетевой инфраструктуры оценивается примерно в два миллиона рублей.

Для создания комфортных условий для детей и эффективной работы персонала ключевое значение имеет надежное электроснабжение центра.

Осуществление этого проекта демонстрирует социально ориентированную позицию компании, её вклад в развитие социальной инфраструктуры региона и активное участие в процессе воспитания молодого поколения.