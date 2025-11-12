Жительница Кемеровской области завела карпов в затопленном подвале дома

В Белово Кемеровской области одна из жительниц заселила затопленный подвал многоэтажного дома карпами.
— С августа цоколь заливает грунтовыми водами, власти проблему решить не могут. Любовь извлекла из ситуации пользу — еще в октябре купила 11 карпов в рыбхозяйстве и выпустила в подвале. Прижились, кайфуют, — говорится в сообщении женщины, опубликованном в Telegram-канале «Mash Siberia».
Женщина намерена провести розыгрыш карпов к Новому году среди подписчиков своей новой группы в Telegram.
Однако местные жители относятся к этой идее скептически. Они считают, что фундамент во многих домах уже разрушается, а затопление подвалов может быть вызвано изношенным водопроводом, а не грунтовыми водами.
Напомним, жители Новосибирской области также нередко жалуются на подтопленные подвалы. Например, такая проблема была в начале октября в многоквартирном доме на улице Татьяны Снежиной.
Ранее редакция сообщала о том, что лисица пугает жителей Затулинки в Новосибирске.
