Жительница Кемеровской области завела карпов в затопленном подвале дома

В Белово Кемеровской области одна из жительниц заселила затопленный подвал многоэтажного дома карпами.

— С августа цоколь заливает грунтовыми водами, власти проблему решить не могут. Любовь извлекла из ситуации пользу — еще в октябре купила 11 карпов в рыбхозяйстве и выпустила в подвале. Прижились, кайфуют, — говорится в сообщении женщины, опубликованном в Telegram-канале «Mash Siberia».

Женщина намерена провести розыгрыш карпов к Новому году среди подписчиков своей новой группы в Telegram.

Однако местные жители относятся к этой идее скептически. Они считают, что фундамент во многих домах уже разрушается, а затопление подвалов может быть вызвано изношенным водопроводом, а не грунтовыми водами.

