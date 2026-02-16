Поиск здесь...
Котельная в Ленинском районе Новосибирска стала собственностью мэрии

Артем Рязанов

Дата:

Ее владелец несколько лет находится в стадии банкротства

Газовая котельная на Аргунском переулке, 8, теперь принадлежит городу Новосибирску. Судебное решение вступило в силу после нескольких взысканий с владельца, который формально владел зданием, но фактически не обслуживал его.

Теперь эксплуатацией котельной занимается муниципальное предприятие. Мэрия подала в суд, требуя передать здание площадью 101 кв. м в муниципальную собственность. Суд удовлетворил иск.

Исполнительный документ передали в службу судебных приставов. Работник органа принудительного исполнения выяснил, что должник живет в Туле. Он уведомил должника о начале исполнительного производства и предупредил об ответственности за неисполнение судебного решения.

— Несмотря на это, должник отказался выполнять требования, оспаривая решение суда и требуя деньги от мэрии. При этом он находится в стадии банкротства и не имеет права распоряжаться своим имуществом. Ранее его неоднократно привлекали к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ за неисполнение требований, — говорится в сообщении ГУ ФССП по Новосибирской области.

Поскольку должник не выполнил обязательства в срок, судебный пристав-исполнитель приняла решение о взыскании исполнительского сбора. Недавно должнику направили уведомление о начале исполнительных действий. Он не пришел, но у представителей унитарного предприятия есть доступ к котельной.

Судебный пристав в присутствии понятых осмотрел помещение, оформил документы и передал их представителю мэрии. Теперь котельная официально принадлежит муниципалитету.

Напомним, владелец котельной обанкротился в 2021 году. В итоге жители многоэтажных домов по улице Хилокской №1б, 1в и 1г оказались без отопления. На котельной был введен режим повышенной готовности. Она была передана в аренду МУП «Энергия», которое ремонтировало ее за свой счет.

Несколько лет котельная Хилокской находилась в статусе вещественного доказательства по уголовному делу. В 2023 году следственный комитет передал помещения на ответственное хранение департаменту энергетики и ЖКХ Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что приставы Новосибирска помогли взыскать миллион за товарный знак.

Источник фото: ГУФССП России по Новосибирской области

В Новосибирске закрылось более 300 магазинов одежды за пять лет

Автор: Оксана Мочалова

Количество магазинов одежды в Новосибирске за последние пять лет сократилось более чем на 15%, что является одним из самых высоких показателей снижения среди городов-миллионников. Такие данные приводит геосервис 2ГИС, проанализировавший динамику развития розничной торговли в сегментах женской, мужской и детской одежды.

Согласно исследованию, в январе 2026 года в Новосибирске работало около 1,9 тысячи магазинов одежды. Это на 15,4% меньше, чем в 2021 году. Падение в Новосибирске оказалось значительно сильнее, чем, например, в соседнем Красноярске, где количество таких точек сократилось лишь на 0,4% и составило 1,3 тысячи. В Омске, который также входит в число аутсайдеров рейтинга, снижение составило 16,4%, а общее число магазинов опустилось до 1,5 тысячи.

Читать полностью

Новосибирская область инвестирует в здоровье детей и матерей

В ходе рабочего совещания Правительства Новосибирской области, которое провел губернатор Андрей Травников, обсуждались ключевые вопросы развития региона. С докладом о реализации в период с 2025 по 2030 годы регионального проекта «Охрана материнства и детства» выступил министр здравоохранения области Ростислав Заблоцкий.

Исполнение этого проекта соответствует Указу Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и национальному проекту «Семья», направленному на увеличение числа семей с детьми, в том числе многодетных, и укрепление семейных ценностей.

Читать полностью

Новосибирский адвокат провел правовую дискуссию с искусственным интеллектом

Геннадий Шишебаров, член адвокатской палаты Новосибирской области, адвокат:

— Как юрист со значительным опытом работы, я вижу усилившийся в последние годы разрыв между правоустановлением и правоприменением, между правовой наукой и правоприменением в уголовном судопроизводстве.

Читать полностью

Сибиряки все больше «затягивают пояса» и погружаются в режим экономии

Автор: Юлия Данилова

Покупательские привычки сибиряков продолжают меняться. Об этом говорится в новом выпуске доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ». Эксперты управления выделил три ключевых тренда, которые сформировались в 2025 году.

К концу года сибиряки стали активнее покупать онлайн товары повседневного спроса. На это повлияло развитие маркетплейсов и сокращение сроков доставки за счет строительства логистических комплексов. Все больше покупателей заказывали через интернет одежду и обувь — онлайн-площадки привлекали более широким ассортиментом и скидками.

Читать полностью
