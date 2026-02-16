Котельная в Ленинском районе Новосибирска стала собственностью мэрии

Газовая котельная на Аргунском переулке, 8, теперь принадлежит городу Новосибирску. Судебное решение вступило в силу после нескольких взысканий с владельца, который формально владел зданием, но фактически не обслуживал его.

Теперь эксплуатацией котельной занимается муниципальное предприятие. Мэрия подала в суд, требуя передать здание площадью 101 кв. м в муниципальную собственность. Суд удовлетворил иск.

Исполнительный документ передали в службу судебных приставов. Работник органа принудительного исполнения выяснил, что должник живет в Туле. Он уведомил должника о начале исполнительного производства и предупредил об ответственности за неисполнение судебного решения.

— Несмотря на это, должник отказался выполнять требования, оспаривая решение суда и требуя деньги от мэрии. При этом он находится в стадии банкротства и не имеет права распоряжаться своим имуществом. Ранее его неоднократно привлекали к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ за неисполнение требований, — говорится в сообщении ГУ ФССП по Новосибирской области.

Поскольку должник не выполнил обязательства в срок, судебный пристав-исполнитель приняла решение о взыскании исполнительского сбора. Недавно должнику направили уведомление о начале исполнительных действий. Он не пришел, но у представителей унитарного предприятия есть доступ к котельной.

Судебный пристав в присутствии понятых осмотрел помещение, оформил документы и передал их представителю мэрии. Теперь котельная официально принадлежит муниципалитету.

Напомним, владелец котельной обанкротился в 2021 году. В итоге жители многоэтажных домов по улице Хилокской №1б, 1в и 1г оказались без отопления. На котельной был введен режим повышенной готовности. Она была передана в аренду МУП «Энергия», которое ремонтировало ее за свой счет.

Несколько лет котельная Хилокской находилась в статусе вещественного доказательства по уголовному делу. В 2023 году следственный комитет передал помещения на ответственное хранение департаменту энергетики и ЖКХ Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что приставы Новосибирска помогли взыскать миллион за товарный знак.