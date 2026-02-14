Поиск здесь...
Цены на съемное жилье обвалились в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

В большинстве городов страны стоимость аренды, напротив, выросла

В январе 2025 года рынок аренды жилья в России развернулся в сторону роста, однако Новосибирск стал одним из немногих исключений из этого правила. Мегаполис вошел в список населенных пунктов с наибольшим падением стоимости аренды по всем типам жилья. За первый месяц года однокомнатные квартиры в городе подешевели на 9,9%, двухкомнатные — на 4,4%, а трехкомнатные — на 4,7%. К таким выводам пришли аналитики федерального портала «Мир квартир».

Ситуация в Новосибирске выглядит контрастно на фоне соседних сибирских городов. Например, в Омске, напротив, зафиксирован уверенный рост: «однушки» прибавили в цене 3,2%, «двушки» — 5,6%, а «трешки» — 4,5%. В Барнауле ставки выросли еще заметнее: трехкомнатные квартиры подорожали на 7,4%. В Томске также наблюдалась положительная динамика во всех сегментах (от 3,1% до 3,8%), а в Красноярске цены остались стабильны с незначительным ростом на 0,5%. Исключением стали Кемерово и Новокузнецк, где, как и в Новосибирске, рынок показал смешанную динамику, но без столь сильного провала.

аренда жилья
Источник: «Мир квартир»

Независимый аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев поясняет, что происходящее на арендном рынке является отражением долгосрочных трендов в сегменте купли-продажи. По его словам, рынок комнат в городе стагнирует уже три года подряд, из-за чего город опустился с 16-й на 29-ю позицию в рейтинге крупных городов по средней цене на этот тип жилья. Причина кроется в переизбытке предложения: за последние 11 лет в городе построили более 150 тысяч малогабаритных квартир и студий. Часть из них сегодня выходит на арендный рынок, создавая конкуренцию классическим комнатам. Как следствие, рост арендных ставок на комнаты за три года оказался в два раза ниже, чем на маленькие квартиры.

— Можно констатировать, что застройщики Новосибирска насытили город маленькими квартирами и студиями, и покупать комнату для сдачи в аренду или перепродажи — не самый выгодный вариант, — резюмирует Сергей Николаев.

Аналитик также добавляет, что вторичный рынок сегодня точнее всего отражает реальные экономические тренды. На первичном рынке сохраняются альтернативные варианты покупки вроде семейной ипотеки или рассрочки, тогда как на «вторичке» ипотека даже на фоне некоторого снижения ключевой ставки остается экономически невыгодной для большинства покупателей.

Несмотря на падение ставок, интерес к аренде как к источнику дохода со стороны собственников сохраняется. По данным УФНС по Новосибирской области, в 2025 году 48 тысяч налогоплательщиков задекларировали доходы от сдачи в аренду имущества на общую сумму более 3,7 млрд рублей. Это в 1,6 раза превышает показатели 2024 года, что свидетельствует о выходе рынка из тени и росте числа официальных арендных отношений, даже в условиях коррекции цен.

Ранее редакция сообщала, что Конституционный суд легализовал регистрацию в новосибирских апартаментах.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

15
0
0
Бизнес Недвижимость

