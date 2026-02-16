Новосибирский авиазавод отремонтирует еще три цеха

«Объединенная авиастроительная корпорация» продлила разрешение на реконструкцию производственных зданий ОАО «Компания «Сухой», расположенных на «Новосибирском авиазаводе имени В. П. Чкалова» (Входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию». — Ред.) до июня 2027 года. Речь идет трех цехах №24 (участок механической обработки), №10 (гальванический цех) и №7 (участок промывки керосином и испытания топливных баков).

Это третий этап реконструкции производственной площадки, разрешение на которую компания получила в 2015 году.

Проектной документацией также предусмотрено техническое перевооружение и (или) капитальный ремонт. За работы отвечает АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ». В сентябре прошлого года главой совета директоров этой компании стал экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Напомним, на минувшей неделе стало известно, что «Новосибирский авиационный завод» увеличивает производственные мощности для выпуска гражданской авиационной техники. Это необходимо для реализации комплексной программы развития авиационной отрасли России до 2030 года. Чтобы увеличить производственные мощности по изготовлению деталей и сборочных единиц, завод ввел в эксплуатацию 20 современных высокопроизводительных пятикоординатных центров обработки.

Ранее редакция сообщала о том, что к 2030 году предприятия ОПК должны увеличить долю высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в общем выпуске до 50%.