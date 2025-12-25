Поиск здесь...
Банк Уралсиб в Новосибирске получил почетную грамоту Национального Совета по Корпоративному Волонтерству

Дата:

19 декабря в Доме общественных организаций Новосибирской области состоялся форум регионального представительства национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области.

Банк УралсибЕго организаторами выступили Региональное представительство Национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области и Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области, при поддержке фонда «Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив».

Участниками форума стали представители компаний — членов НСКВ в Новосибирской области, представители социально ориентированных некоммерческих организаций, представители Ассоциации «Зеленые вузы Новосибирской области», представители органов власти, общественных организаций и деловых объединений.

С приветствием к собравшимся обратилась заместитель Губернатора Новосибирской области Валентина Дудникова, которая поблагодарила участников форума за активную волонтерскую деятельность, а также подчеркнула важность воспитания в подрастающем поколении стремления участвовать и поддерживать добровольческие инициативы.

Участники форума подвели итоги работы за 2025 год, обсудили планы следующего года, наградили самые активные компании и вузы. Новосибирский филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» получил почетную грамоту НСКВ «За активное участие и поддержку корпоративных добровольческих инициатив на территории Новосибирской области» и благодарственное письмо Новосибирской региональной общественной организации «База реабилитации животных».

Банк УралсибВ 2025 году Банк Уралсиб в Новосибирске организовал или принял участие в семи экологических проектах. Весной сотрудники банка провели волонтерскую акцию по сбору кормов, медикаментов, и других необходимых материалов для Базы реабилитации животных в поселке Кольцово Новосибирской области. Кроме этого были собраны денежные средства, которые сотрудники передали кураторам и волонтерам базы.

Новосибирский филиал Банка Уралсиб принял участие в ежегодной экологической акции по уборке территории Новосибирского зоопарка, которая прошла 29 марта под лозунгом «Сберегая природу — сохраняем будущее».

Кроме этого, Уралсиб стал партнером III Регионального слета школьных лесничеств и детских экологических объединений «Юные друзья окружающего мира».

Также, при финансовой поддержке Банка Уралсиб в «Эко-парке «Обской» города Обь Новосибирской области состоялась торжественная церемония закладки двух аллей: «Аллеи Педагогов-воспитателей» и «Аллеи защитников Отечества», было высажено более 300 растений.  Сотрудники банка также приняли участие в закладке аллеи. Банк Уралсиб в пятый раз стал партнером Международного экологического фестиваля «Будущее в руках живущих».

«Уралсиб в Новосибирске вносит свой посильный вклад в сохранение окружающей среды региона, регулярно организует или участвует в значимых экологических акциях и мероприятиях. Банк и в дальнейшем планируем организовывать и поддерживать такие проекты» — отметила Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

Erid: F7NfYUJCUneTUSwmLm8v

Реклама. Рекламодатель: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Фото предоставлено рекламодателем
