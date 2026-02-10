Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика

В Новосибирской области после оттепели резко похолодает до -25

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Синоптики предупреждают о сильном ветре, порывы которого могут достигать 22 метров в секунду

В Новосибирске на второй неделе февраля погода будет неустойчивой. Сначала в город придет оттепель с дождями, а затем резко похолодает. Ожидаются метели и сильный ветер.

В среду, 11 февраля, в Новосибирской области будет тепло. По данным Западно-Сибирского УГМС, температура поднимется до +3…+4 градусов. Ожидается мокрый снег с дождем, возможны метели. На дорогах появится гололедица. Ветер будет дуть со скоростью 14-22 метра в секунду.

В Новосибирске погода тоже будет неспокойной. Синоптики обещают температуру до +2…+4 градусов. Ожидается мокрый снег, метели и гололедица. Ветер будет сильным, с порывами до 14-19 метров в секунду.

С четверга в регионе ожидается резкое похолодание. В Новосибирской области ночью 12 февраля температура опустится до -13…-18 градусов, местами до -25 градусов. В Новосибирске ночью похолодает до -14…-16 градусов. Днем температура в области будет колебаться от -9 до -14 градусов, местами до -19 градусов. В Новосибирске днем температура будет от -12 до -14 градусов. В области прогнозируются небольшой снег и метель, в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер усилится до 17-18 м/с.

Ранее редакция сообщала о том, что погода готовит сюрпризы новосибирцам на предстоящей неделе.

Источник фото: Infopro54 / Автор — Юлия Данилова

Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : похолодание погода

913
0
0
Предыдущая статья
Губернатор Травников открыл «Сибирскую строительную неделю — 2026»
Следующая статья
Новосибирск лидирует по концентрации ресторанов для свиданий

Погода готовит сюрпризы новосибирцам на предстоящей неделе

Автор: Оксана Мочалова

Наступающая неделя в Новосибирске станет примером классической февральской неустойчивости. С 9 по 15 февраля погода продемонстрирует весь спектр зимних сюрпризов: от кратковременной оттепели до возвращения серьезных морозов.

Согласно сводным данным метеосервисов, жителей города ждут резкие температурные колебания. Пик потепления ожидается в середине недели: во вторник и среду столбики термометров могут показать днем 0…+1°C. В эти же дни вероятны осадки в виде мокрого снега с дождем.

Читать полностью

СГК увеличивает температуру в сетях накануне крещенских морозов в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Сибирская генерирующая компания в Новосибирске готовится к усиленной работе из-за грядущих крещенских морозов. Синоптики предупреждают, что с 13 января температура опустится до -27…-31 градуса.

Чтобы зимой в домах было тепло, энергетики заранее повышают температуру в теплосетях.

Читать полностью

Новосибирских водителей призывают отказаться от поездок

10 января в Новосибирске ожидаются метель и сильный снегопад. Резкие порывы ветра будут достигать 18 м/с.  Об этом рассказали в МЧС Новосибирской области. В связи с этим в телеграм-канале регионального ГАИ к водителям обратились с призывом воздержаться от поездок.

—  Осадки в виде снега, метели, снежные заносы и сужение проезжей части в результате выпавших осадков, а также велокурьеры в населенных пунктах, будут способствовать сохранению сложной дорожной обстановки и увеличению количества ДТП, — сообщили в МЧС региона.

Читать полностью

В самую длинную ночь в году в Новосибирской области ожидается до -37 градусов

Автор: Юлия Данилова

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночь на 22 декабря температура в Новосибирской области опустится до -32… -37 градусов. Днем потеплеет до -15… -20 градусов. Ожидается переменная облачность, местами небольшой умеренный снег. В отдельных районах метели. На дорогах местами снежные заносы. Ветер юго-западный с порывами до 17 м\с.

В последующие два дня ожидается потепление. Днем – до -4 градусов.

Читать полностью

В ближайшие дни в Новосибирске ожидаются морозы до -24 градусов

Автор: Артем Рязанов

В регионах Сибирского федерального округа с 18 по 20 декабря ожидаются сильные морозы, штормовой ветер, снегопады и метели.

В Новосибирской области 19 и 20 декабря ночью температура опустится до -24 градусов, днем — до -20. Порывы ветра достигнут 15 м/с. В субботу, 20 декабря, синоптики прогнозируют снег и метели.

Читать полностью

Резкую смену погоды обещают синоптики в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

На следующей неделе жителей Новосибирской области ожидает период резких изменений погодных изменений, характеризующийся значительными перепадами температур и разнообразными атмосферными явлениями.

Согласно данным Западно-Сибирского УГМС, в понедельник, 15 декабря, ночные показатели температуры составят от -5 до -10 градусов, а в отдельных районах столбик термометра опустится до отметки в -15 градусов. Дневная температура ожидается в интервале от -0 до -5 градусов, с локальным понижением до -10. Погодные условия осложнятся осадками в виде снега и мокрого снега, которые в некоторых местах перейдут в умеренные метели. Скорость ветра достигнет порывов до 22 метров в секунду, что создаст дополнительный дискомфорт и ощущение более низкой температуры.

Читать полностью
Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Власть Город

Мэрия планирует повысить выплаты почетным жителям Новосибирска

Общество

Минимальный балл ЕГЭ для поступления в медвузы назвали в Госдуме

Общество

Главгосэкспертиза будет проводить обучение новосибирских строителей

Общество

Новосибирск лидирует по концентрации ресторанов для свиданий

В Новосибирской области после оттепели резко похолодает до -25

Власть

Губернатор Травников открыл «Сибирскую строительную неделю — 2026»

Общество

На Алтае ввели карантин из-за вспышки пастереллеза у животных

Власть Город Недвижимость

Собственники более 15 тысяч зданий в Новосибирске должны получить паспорта фасадов

Бизнес Общество

Продажи детских товаров в Новосибирской области упали на 11%

Общество

Маленькому Ване с диагнозом детский аутизм требуется дорогостоящее лечение

Финансы

Пенсионеры получили более 1 трлн рублей пенсионных зачислений в 2025 году

Общество

Мэрия Новосибирска объявила дату открытия улицы Ленина для машин

Власть

Самая большая музыкальная школа НСО откроет двери 1 сентября 2026 года

Бизнес Общество

Свыше 17% новосибирцев работают в формате частичной занятости

Бизнес Наука

На базе двух институтов СО РАН создадут федеральный исследовательский центр

Бизнес Общество

В новосибирских ТЦ закрываются магазины — на их место приходят фитнес и выставки

Мировые и федеральные новости

Экс-депутат из Новосибирска Пономарев* фигурирует в файлах «Эпштейна»

Власть Общество

«Отходов больше, чем планировали»: новосибирцам придется больше платить за вывоз мусора

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности