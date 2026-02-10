В Новосибирской области после оттепели резко похолодает до -25

В Новосибирске на второй неделе февраля погода будет неустойчивой. Сначала в город придет оттепель с дождями, а затем резко похолодает. Ожидаются метели и сильный ветер.

В среду, 11 февраля, в Новосибирской области будет тепло. По данным Западно-Сибирского УГМС, температура поднимется до +3…+4 градусов. Ожидается мокрый снег с дождем, возможны метели. На дорогах появится гололедица. Ветер будет дуть со скоростью 14-22 метра в секунду.

В Новосибирске погода тоже будет неспокойной. Синоптики обещают температуру до +2…+4 градусов. Ожидается мокрый снег, метели и гололедица. Ветер будет сильным, с порывами до 14-19 метров в секунду.

С четверга в регионе ожидается резкое похолодание. В Новосибирской области ночью 12 февраля температура опустится до -13…-18 градусов, местами до -25 градусов. В Новосибирске ночью похолодает до -14…-16 градусов. Днем температура в области будет колебаться от -9 до -14 градусов, местами до -19 градусов. В Новосибирске днем температура будет от -12 до -14 градусов. В области прогнозируются небольшой снег и метель, в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер усилится до 17-18 м/с.

