Мэрия Новосибирска объявила дату открытия улицы Ленина для машин

На этой неделе в Новосибирске откроют для автомобилей улицу Ленина. По информации мэрии, движение запустят в среду, 11 февраля. Сегодня снимают ограждения и дорожные знаки.

Улица Ленина была закрыта для движения автотранспорта из-за подготовки к Новому году и праздничных мероприятий. Пешеходной зоной стал участок от площади Ленина до Советской.

В октябре 2025 года главный архитектор Новосибирска Иван Штурбабин заявил журналистам, что в 2026 году начнется планирование постоянной пешеходной зоны на улице Ленина.

— Мы очень надеемся, что до конца года будет принято решение и по возможному конкурсу на пешеходизацию улицы Ленина. Я думаю, в следующем году уже начнутся планы по реализации, — говорил он.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия обратилась в полицию из-за аниматоров на улице Ленина в Новосибирске.