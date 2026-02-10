Свыше 17% новосибирцев работают в формате частичной занятости

По итогам третьего квартала 2025 года 112044 сотрудников крупных и средних предприятий Новосибирской области работали в формате частичной занятости. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, их количество выросло 11%, сообщили в аналитической службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza со ссылкой на данные Росстатата.

Доля частично занятых в общем числе работников списочного состава в регионе по итогам трех кварталов 2025 года составляла 17,3%.

Как уточнили в компании, к частично занятым относятся четыре категории сотрудников:

работающие неполное время (менее 40 часов в неделю) по инициативе работодателя,

работающие неполное время по соглашению сторон,

находящиеся в простое,

взявшие отпуск без сохранения заработной платы.

Директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, вице-председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Алла Литвинова согласна с трендом, выявленным FinExpertiza. По ее словам, во многих крупных организациях региона в прошлом году был отмечен переход на четырехдневную рабочую неделю.

— В компаниях, которые производят мороженое, людей переводили на частичную занятость, так как не хватало объемов. Небольшие производства в Новосибирске также переводили своих сотрудников на частичную занятость чтобы сократить зарплатный фонд, так как упали объемы и не было возможности платить зарплату. Кто-то сокращал людей, а кто-то переводил на частичную занятость, либо на сокращенную рабочую неделю, — пояснила собеседница редакции.

Алла Литвинова отметила, что такая ситуация наблюдалась в различных отраслях: транспорте и логистике, пищевом и непищевом производстве, услугам, которые не относятся к первичной потребности населения.

— Например, мы наблюдали много случаев, когда за штат компании выводились бухгалтера и юристы. Потом работодатель заключал с ними договор как с партнерами, чтобы человек мог оказывать услуги не только ему, но и работать с клиентами на рынке, — пояснила эксперт HR-рынка.

Как пояснили в Минтруда и соцразвития Новосибирской области в ответ на запрос Infopro54, по официальным данным, предоставленным работодателями региона, с начала 2026 года 50 организаций заявили о предполагаемом высвобождении 365 работников (эти показатели соответствуют уровню прошлого года). Среди работников, находящихся под риском высвобождения, в основном, производственный и обслуживающий персонал.

— С начала 2026 года в центры занятости населения Новосибирской области обратились 3845 ищущих новую работу граждан, это на 10% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, — подчеркнули в ведомстве.

По данным Минсоцразвития, количество вакансий, подходящих для трудоустройства работников, планируемых к высвобождению, на сегодня втрое превышает численность потенциальных соискателей.

Стоит отметить, что в октябре 2025 года большинство предпринимателей Новосибирской области (51%), опрошенных центром «Мой бизнес» (117) заявляли, что сокращение рабочей недели может повысить продуктивность и лояльность сотрудников. Они признались, что готовы протестировать новый график работы. Однако при этом 29% предпринимателей сообщили, что это будет возможно при условии полного пересмотра KPI и системы оплаты труда. Это необходимо для сохранения финансовой стабильности компании. 20% опрошенных относятся к четырехдневке негативно, так как считают, что реформа обернется уходом клиентов и падением прибыли.

Ранее редакция сообщала о том, что за 2025 год почти 14 тысяч новосибирцев легализовали занятость после проверок инспекции труда.