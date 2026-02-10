Губернатор Травников открыл «Сибирскую строительную неделю — 2026»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников открыл XIV Международный форум-выставку «Сибирская строительная неделя-2026» и ознакомился с экспозицией мероприятия.

Обращаясь к гостям, участникам и организаторам, глава региона поблагодарил всех за широкое представительство специалистов отрасли и ведущих экспертов на Сибирской строительной неделе. По его словам, в Новосибирской области такие выставки – это отнюдь не показ мод или демонстрация успехов. Это полноценное деловое событие, где можно получить ценные сведения непосредственно от профессионалов. Здесь узнаешь об опыте других регионов, видишь, на что стоит обратить внимание, какие возможности есть.

Отметим, что форум «Стратегии ускорения темпов строительства» проводится при участии Правительства Новосибирской области в составе Международного форума-выставки «Сибирская строительная неделя – 2026».

Одним из центральных направлений дискуссий стали подходы к росту скоростей строительства, охватывающие внедрение инноваций и цифровизацию сектора, рост эффективности труда через вовлечение квалифицированных специалистов, развитие производства и импортозамещения.

Сибирская строительная неделя – основное профессиональное мероприятие для Сибири и Дальнего Востока. Оно объединяет всех игроков рынка – от общероссийских специалистов до местных девелоперов, от изготовителей техники до архитекторов. Такое разнообразие способствует динамичному и глубокому обмену мнениями.

На площадках форума разбирают вопросы развития стройкомплекса, разрабатывают свежие идеи, которые ложатся в основу регуляций, в том числе для национальных инициатив и задач, обозначенных главой государства. Значимо, что событие дает реальные результаты: эксперты обмениваются знаниями и концепциями, изучают передовые разработки и инновации в строительстве, а также решают текущие вопросы, заводят новые связи и определяют плодотворные векторы партнерства.

Новосибирская область входит в число национальных лидеров и занимает первое место в Сибирском федеральном округе по объему возведения жилья. За предыдущий год сдали свыше двух млн кв. м жилья (2 460 499 тыс. кв. м). В последние годы создана прочная основа для продолжения жилищного строительства, накоплен резерв по возводимым многоэтажкам с разрешениями на строительство общей площадью более 4,5 млн кв. м.

Более того, в области успешно продвигается система КРТ. Новая застройка будет вестись исключительно по схеме комплексного развития территорий с формированием полной социальной инфраструктуры.