Новосибирск лидирует по концентрации ресторанов для свиданий

В феврале 2026 года примерно 15% ресторанов в 16 городах-миллионниках обладают располагающей для свидания атмосферой. При этом в сибирских городах концентрация таких мест оказалась одной из самых высоких. К таким выводам пришли аналитики 2ГИС.

22,9% заведений общепита в Новосибирске соответствуют заданным критериям романтического заведения (уют, свет, отзывы). Схожий показатель у соседнего Омска — 22,8%. По количеству таких заведений столица Сибири (48 ресторанов) уступает только Санкт-Петербургу и Москве (134 и 83).

В среднем романтический вечер в миллионниках, включающий ужин на двоих и букет из семи роз, обходится в 5397 рублей. Для Новосибирска эта сумма составляет 5500 рублей, что ставит его на седьмое место в рейтинге (в прошлом году 5510 рублей). Затраты горожан включают примерно 2980 рублей за ужин и 2520 рублей за букет цветов. В Омске свидание чуть доступнее — 5118 рублей, из которых 3072 рубля стоит ужин, а 2046 рублей — цветы. Самые высокие траты ожидают пары в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске (6975 рублей, 5942 рубля и 5893 рубля соответственно).

Чтобы понять реальную доступность романтики, эксперты ввели «индекс свидания». Он показывает, сколько таких встреч можно позволить себе за среднюю месячную зарплату в регионе.

— 2ГИС считает Индекс свидания третий год подряд. По сравнению с прошлым годом Индекс вырос на два пункта — в среднем, жители крупных городов могут позволит себе 16 свиданий в месяц против 14 годом ранее, отмечают авторы исследования.

Жители Новосибирска полностью соответствуют этой общероссийской норме. Для сравнения, в Красноярске индекс равен 17, а в Омске — 14. Лидерами по возможности устраивать романтические вечера остаются Москва (24 свидания), Санкт-Петербург (20 свиданий) и Екатеринбург (18 свиданий).

— Стоимость свидания незначительно сократилась (на 2,4%) за счёт цены цветов (набор из семи красных роз стал дешевле на 3%) и среднего чека на двоих в ресторане (он стал меньше на 2%), — резюмировали авторы исследования.

Ранее редакция сообщала, что самым популярным букетом Новосибирске стала композиция из хризантем и ромашек.