Яндекс.Метрика
Общество

Новосибирск лидирует по концентрации ресторанов для свиданий

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Средний чек на романтический вечер в городе достиг 5,5 тысячи рублей

В феврале 2026 года примерно 15% ресторанов в 16 городах-миллионниках обладают располагающей для свидания атмосферой. При этом в сибирских городах концентрация таких мест оказалась одной из самых высоких. К таким выводам пришли аналитики 2ГИС.

22,9% заведений общепита в Новосибирске соответствуют заданным критериям романтического заведения (уют, свет, отзывы). Схожий показатель у соседнего Омска — 22,8%. По количеству таких заведений столица Сибири (48 ресторанов) уступает только Санкт-Петербургу и Москве (134 и 83).

В среднем романтический вечер в миллионниках, включающий ужин на двоих и букет из семи роз, обходится в 5397 рублей. Для Новосибирска эта сумма составляет 5500 рублей, что ставит его на седьмое место в рейтинге (в прошлом году 5510 рублей). Затраты горожан включают примерно 2980 рублей за ужин и 2520 рублей за букет цветов. В Омске свидание чуть доступнее — 5118 рублей, из которых 3072 рубля стоит ужин, а 2046 рублей — цветы. Самые высокие траты ожидают пары в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске (6975 рублей, 5942 рубля и 5893 рубля соответственно).

Чтобы понять реальную доступность романтики, эксперты ввели «индекс свидания». Он показывает, сколько таких встреч можно позволить себе за среднюю месячную зарплату в регионе.

— 2ГИС считает Индекс свидания третий год подряд. По сравнению с прошлым годом Индекс вырос на два пункта — в среднем, жители крупных городов могут позволит себе 16 свиданий в месяц против 14 годом ранее, отмечают авторы исследования.

Жители Новосибирска полностью соответствуют этой общероссийской норме. Для сравнения, в Красноярске индекс равен 17, а в Омске — 14. Лидерами по возможности устраивать романтические вечера остаются Москва (24 свидания), Санкт-Петербург (20 свиданий) и Екатеринбург (18 свиданий).

— Стоимость свидания незначительно сократилась (на 2,4%) за счёт цены цветов (набор из семи красных роз стал дешевле на 3%) и среднего чека на двоих в ресторане (он стал меньше на 2%), — резюмировали авторы исследования.

Ранее редакция сообщала, что самым популярным букетом Новосибирске стала композиция из хризантем и ромашек.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

Мэрия планирует повысить выплаты почетным жителям Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска представила проект постановления об индексации социальных выплат для почетных жителей города и других награжденных. Согласно документу, суммы ежемесячного вознаграждения планируется увеличить с начала 2026 года.

Предполагается, что почетные жители Новосибирска начнут получать 68,5 тысячи рублей ежемесячно (без учета налога на доходы). Для сравнения, в 2025 году эта сумма составляла 64,5 тысячи рублей, в 2024 году — 58,7 тысяч рублей, а в 2020 году — 43,1 тысячи рублей.

Читать полностью

Минимальный балл ЕГЭ для поступления в медвузы назвали в Госдуме

Автор: Артем Рязанов

Средний размер минимальных баллов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в региональные медицинские вузы варьируется от 36 до 50 баллов в 2026 году, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

— В феврале Минздрав РФ утвердил минимальные баллы ЕГЭ для поступления в медицинские вузы. Так, повышены проходные баллы по русскому языку и химии на ряде направлений, — сказал Леонов.

Читать полностью

Главгосэкспертиза будет проводить обучение новосибирских строителей

Автор: Артем Рязанов

Руководитель Главгосэкспертизы России Игорь Манылов анонсировал новую образовательную программу для специалистов строительной отрасли Новосибирской области. Он этом он сообщил на форуме «Сибирская строительная неделя», который проходит в Новосибирске.

Более 40 специалистов региона пройдут программу повышения квалификации в Учебном центре Главгосэкспертизы. Среди участников — представители профильных министерств, заказчики строительных проектов, проектные и подрядные компании, а также региональные эксперты. Курс называется «Эффективная реализация стратегических инвестиционно-строительных проектов: драйвер развития экономики регионов России». Занятия запланированы на май-июнь 2026 года.

Читать полностью

«Немаргинальное явление»: граффити и муралы в Новосибирске будет оценивать художественный совет

Автор: Юлия Данилова

В городе сформировалась позитивная практика размещения муралов и граффити, которые являются объектами искусства, арт-объектами. Это отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. В то же время он заявил, что эту работу надо систематизировать.

— Когда это происходит случайным образом, самовольно, то вызывает нарекания горожан. Нужно взаимодействие, нужен художественный совет, подход к этим процессам. Когда мурал или граффити выглядят эстетически привлекательно, то это дает хорошие отзывы горожан, — пояснил глава города.

Читать полностью

На Алтае ввели карантин из-за вспышки пастереллеза у животных

Автор: Артем Рязанов

В Алтайском крае на крупнейших животноводческих комплексах ввели карантин из-за вспышки пастереллеза. Ограничительные меры коснулись предприятий «Митпром» и «Эконива Алтай», следует из документов, опубликованных на официальном портале правовых актов.

Пастереллез — это бактериальная инфекция, поражающая сельскохозяйственных и домашних животных, а также диких зверей и птиц. Случаи заболевания среди людей встречаются крайне редко.

Читать полностью

Собственники более 15 тысяч зданий в Новосибирске должны получить паспорта фасадов

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году в рамках обновления архитектурно-градостроительного облика Новосибирска утверждены паспорта фасадов 210 зданий. Для сравнения, в 2024 году — 69.

—  Налицо положительная динамика, но масштаб этой работы недостаточен. Сегодня в городе более 15 тысяч зданий. При этом значительную долю занимают объекты нового строительства. Считаем, что меры, применяемые районной администрацией по паспортизации фасадов, можно оценить как малоэффективные, — констатировал заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии – главного архитектора города Иван Штурбабин.

Читать полностью
