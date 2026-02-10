Минимальный балл ЕГЭ для поступления в медвузы назвали в Госдуме

Средний размер минимальных баллов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в региональные медицинские вузы варьируется от 36 до 50 баллов в 2026 году, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

— В феврале Минздрав РФ утвердил минимальные баллы ЕГЭ для поступления в медицинские вузы. Так, повышены проходные баллы по русскому языку и химии на ряде направлений, — сказал Леонов.

Депутат подчеркнул, что для некоторых университетов отдельные предметы для сдачи экзамена исключены. Например, в Иркутском государственном медицинском университете математика больше не входит в список обязательных ЕГЭ для поступления на специальность «Клиническая психология». Теперь абитуриентам нужно будет сдать только русский язык, биологию и обществознание.

Напомним, для поступления в вузы по таким предметам, как химия и биология планка по ЕГЭ в этом году вырастет на 1 балл по сравнению с 2025/26 учебным годом — с 39 до 40 баллов. По физике предлагается увеличить минимальные баллы с 39 до 41, по информатике — с 44 до 46 баллов, по истории — с 36 до 40 баллов, а по иностранному языку — сразу на 10 баллов — с 30 до 40.

Минимальное количество баллов ЕГЭ по русскому языку, математике профильного уровня, географии, обществознанию, литературе сохранено на уровне прошло года.

По итогам 2025 года по целевому набору в НГМУ поступили 409 человек или 70% студентов, которые будут обучаться на бюджете. Из них 249 заключили договоры на обучение на лечебном факультете, 143 ― на педиатрии, 143 ― на стоматологии, по двое человек ― на медико-профилактическом факультете и факультете клинической психологии, один — на фармации. В августе 2025 правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, разработанный Минздравом, предполагающий перевод всех бюджетных мест в медицинских вузах и колледжах на целевой прием.

