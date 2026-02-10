На Алтае ввели карантин из-за вспышки пастереллеза у животных

В Алтайском крае на крупнейших животноводческих комплексах ввели карантин из-за вспышки пастереллеза. Ограничительные меры коснулись предприятий «Митпром» и «Эконива Алтай», следует из документов, опубликованных на официальном портале правовых актов.

Пастереллез — это бактериальная инфекция, поражающая сельскохозяйственных и домашних животных, а также диких зверей и птиц. Случаи заболевания среди людей встречаются крайне редко.

— Определить эпизоотическим очагом животноводческий комплекс «Курочкино» общества с ограниченной ответственностью «Эконива-Алтай», расположенной по адресу: Алтайский край, Тальменский район. <…> Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории, — говорится в приказе управления ветеринарии региона.

На территории площадки «В» репродуктора №1 свиноводческого предприятия ООО «Митпром» ввели аналогичный режим. Оба предприятия находятся в Тальменском районе. Согласно документам, карантин снимут через 90 дней после того, как у животных исчезнут клинические признаки пастереллеза или будет произведен забой последнего больного. ООО «Митпром» арендует крупнейший свинокомплекс в Алтайском крае, ранее принадлежавший обанкротившемуся ООО «Алтаймясопром». В 2024 году агрохолдинг вложил в развитие предприятия в Тальменском районе около 800 миллионов рублей.

«Эконива Алтай» разводит коров и входит в холдинг «Эконива», один из крупнейших российских производителей молока. Компания владеет хозяйствами в Новосибирской, Воронежской, Курской, Калужской и Тюменской областях.

Напомним, на минувших выходных Новосибирская область также была признана неблагополучной по пастереллёзу. Заболевание было выявлено в Черепановском и Карасукском районах. Компании, в которых обнаружили больных животных в ведомстве, не называют.

Фермер Наталья из Черепановского района рассказала редакции Infopro54, что вместе с соседями они сейчас покупают вакцины для того, чтобы привить животных.

— От нас 20 километров до выявленного очага. Все нервничают. Заказали вакцины от пастереллёза, я приехала в Новосибирск их выкупать. Ранее я поставила своим КРС единоразово прививки от ящура, — пояснила Ольга.

По словам собеседницы редакции, якобы, заболевшие животные также обнаружены в Маслянинском и Сузунском районах. Фермеры считают, что заболевание пришло из Монголии или Казахстана. Они полностью ограничивают доступ посторонних лиц в свои хозяйства.

