Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Власть

Самая большая музыкальная школа НСО откроет двери 1 сентября 2026 года

Дата:

Основная часть мебели и техники уже размещена в аудиториях

Губернатор Андрей Травников оценил условия для преподавателей и учеников в новой – и самой большой за время существования области — музыкальной школе, расположенной в Академгородке.

Это четырёхэтажное сооружение площадью свыше 5,6 тысячи квадратных метров позволит почти 800 ребятам осваивать 22 направления музыкального образования. Пока их уроки проводятся в подвалах лицея № 130 в Академгородке.

Руководитель детской музыкальной школы № 10 Лариса Колодина рассказала главе региона: в свежем здании обустроен просторный концертный зал на 350 зрителей с парой гримёрных комнат. Здесь обеспечат все условия для организации выступлений и фестивалей на уровне района и города.

Кроме множества классов для теоретических и сольных занятий, проект включает небольшой зал на 60 мест, две студии для записи звука, хранилище инструментов, просторный хоровой класс и библиотеку.

Строение возведено с соблюдением передовых норм, учитывая все нормы по конструкции для оптимальной акустики.

Запланированная дата запуска — 1 марта 2026 года. Большая часть мебели и техники уже размещена в аудиториях. Летом пространства дополнят оснащением и доставят инструменты. А 1 сентября 2026 года крупнейшая музыкальная школа Новосибирской области примет своих одарённых воспитанников.

По сути, с появлением этой школы в Академгородке возникнет новый очаг культуры для местных жителей.

Андрей Травников отметил, что это выдающийся проект. Самая крупная музыкальная школа в области, возведённая по всем актуальным стандартам. Работы строителей почти завершены. Сейчас фокус на приобретении дополнительного оборудования. Большая его доля уже на месте. Чтобы школа стала полным подарком для педагогов и учеников, нужно быстро завершить закупки инструментов и техники. Все предпосылки для переезда летом и начала занятий 1 сентября для талантливой молодёжи уже созданы.

Добавим, что возведение новой школы является частью областной программы «Культура Новосибирской области». Строительство подобных объектов соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

По указанию губернатора эта школа включена в перечень социальных проектов программы развития научного центра Новосибирска «Академгородок 2.0».

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО
Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы

Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников

722
0
0
Предыдущая статья
Кардиолог из Новосибирска объяснила действия при пороке сердца у плода
Следующая статья
Мэрия Новосибирска объявила дату открытия улицы Ленина для машин

Собственники более 15 тысяч зданий в Новосибирске должны получить паспорта фасадов

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году в рамках обновления архитектурно-градостроительного облика Новосибирска утверждены паспорта фасадов 210 зданий. Для сравнения, в 2024 году — 69.

—  Налицо положительная динамика, но масштаб этой работы недостаточен. Сегодня в городе более 15 тысяч зданий. При этом значительную долю занимают объекты нового строительства. Считаем, что меры, применяемые районной администрацией по паспортизации фасадов, можно оценить как малоэффективные, — констатировал заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии – главного архитектора города Иван Штурбабин.

Читать полностью

Экс-депутат из Новосибирска Пономарев* фигурирует в файлах «Эпштейна»

Автор: Артем Рязанов

Джеффри Эпштейн, обвинённый в секс-торговле, и его окружение в 2012 году обсуждали помощь в подрывной деятельности бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарёва* от Новосибирской области (*признан в РФ иноагентом) против России.

— Мы должны в ближайшее время поехать в Россию, и тебе стоит встретиться с моим другом Ильёй Пономарёвым. Он — член Думы и вместе с Алёной являются главными организаторами восстания, — писал Эпштейну в январе 2012 года бывший советник фонда Билла Гейтса Борис Николич.

Читать полностью

«Отходов больше, чем планировали»: новосибирцам придется больше платить за вывоз мусора

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году в Новосибирской области планируется пересмотр нормативов накоплений по физическим лицам по результатам замеров. Об этом на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента сообщил генеральный директор АО «Спецавтохозяйство» Александр Мартынов.

— Промежуточный результат замеров показывает, что каждый третий контейнер региональный оператор ввозит бесплатно. Недополученные доходы предприятия за год оценочно составляют 500 млн рублей, — подчеркнул Мартынов.

Читать полностью

За счет тарифа не вывезти: долг новосибирского «Спецавтохозяйства» составляет 1,6 млрд рублей

Автор: Юлия Данилова

Доход АО «Спецавтохозяйство» за 2025 год без учета субсидий составил почти 4,6 млрд рублей. Из них выручка от основного вида деятельности — 4,69 млрд рублей. Это на 5% выше плана и на 12% выше показателей 2024 года. Об этом на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента сообщил генеральный директор АО «Спецавтохозяйство» Александр Мартынов, рассказывая о выполнении плана по стабилизации финансового положения предприятия, которое в конце 2025 года было передано из муниципальной в региональную собственность.

— Рост выручки в 2025 году обусловлен увеличением объема оказанных услуг и ростом стоимости услуг, — подчеркнул он.

Читать полностью

Мэрия Новосибирска подала иск к подрядчику метро «Спортивная» на 1,5 млрд

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд Новосибирской области приступил к рассмотрению иска мэрии к бывшему генподрядчику строительства станции метро «Спортивная» — компании «СпецТрансСтрой».

Городские власти намерены взыскать с подрядчика около 1,5 млрд рублей. Из них 1,26 миллиарда — это основной долг по расторгнутому контракту, а еще свыше 300 миллионов — проценты за пользование чужими средствами. Первое судебное заседание назначено на 3 марта.

Читать полностью

Жителей НСО ждут почти 1200 спортивных мероприятий в 2026 году

На рабочем совещании Правительства Новосибирской области под председательством губернатора Андрея Травникова был представлен план спортивных и оздоровительных мероприятий на 2026 год. С докладом выступил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

Глава региона подчеркнул важность массовых мероприятий, упомянув, что в прошлом году он акцентировал внимание на необходимости уделять им внимание наряду с профессиональными соревнованиями. По его словам, в текущем году у жителей области будет множество возможностей как для участия, так и для поддержки в самых разнообразных мероприятиях. Он призвал всех, включая коллег, активно присоединяться, и напомнил, что по итогам 2025 года звание самого спортивного министерства получило министерство здравоохранения. В этом году у всех остальных есть шанс побороться за этот титул.

Читать полностью
Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Власть Город Недвижимость

Собственники более 15 тысяч зданий в Новосибирске должны получить паспорта фасадов

Бизнес Общество

Продажи детских товаров в Новосибирской области упали на 11%

Общество

Маленькому Ване с диагнозом детский аутизм требуется дорогостоящее лечение

Финансы

Пенсионеры получили более 1 трлн рублей пенсионных зачислений в 2025 году

Общество

Мэрия Новосибирска объявила дату открытия улицы Ленина для машин

Власть

Самая большая музыкальная школа НСО откроет двери 1 сентября 2026 года

Бизнес Общество

Свыше 17% новосибирцев работают в формате частичной занятости

Бизнес Наука

На базе двух институтов СО РАН создадут федеральный исследовательский центр

Бизнес Общество

В новосибирских ТЦ закрываются магазины — на их место приходят фитнес и выставки

Мировые и федеральные новости

Экс-депутат из Новосибирска Пономарев* фигурирует в файлах «Эпштейна»

Власть Общество

«Отходов больше, чем планировали»: новосибирцам придется больше платить за вывоз мусора

Бизнес

Новосибирское агропредприятие «Русское поле» обрело нового владельца

Бизнес

СГК направила золошлаки на рекультивацию объектов в Сибири и стройматериалы

Общество

«Так я ж не чужая!»: эксперты новосибирского вуза пояснили, кто может угощать ребенка конфеткой

Бизнес Власть

За счет тарифа не вывезти: долг новосибирского «Спецавтохозяйства» составляет 1,6 млрд рублей

Финансы

Облигации стали основным драйвером роста всего рынка частных инвестиций

Новосибирцы жалуются на сбои в работе Telegram

Бизнес Власть

Мэрия Новосибирска подала иск к подрядчику метро «Спортивная» на 1,5 млрд

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности