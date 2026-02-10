Самая большая музыкальная школа НСО откроет двери 1 сентября 2026 года

Губернатор Андрей Травников оценил условия для преподавателей и учеников в новой – и самой большой за время существования области — музыкальной школе, расположенной в Академгородке.

Это четырёхэтажное сооружение площадью свыше 5,6 тысячи квадратных метров позволит почти 800 ребятам осваивать 22 направления музыкального образования. Пока их уроки проводятся в подвалах лицея № 130 в Академгородке.

Руководитель детской музыкальной школы № 10 Лариса Колодина рассказала главе региона: в свежем здании обустроен просторный концертный зал на 350 зрителей с парой гримёрных комнат. Здесь обеспечат все условия для организации выступлений и фестивалей на уровне района и города.

Кроме множества классов для теоретических и сольных занятий, проект включает небольшой зал на 60 мест, две студии для записи звука, хранилище инструментов, просторный хоровой класс и библиотеку.

Строение возведено с соблюдением передовых норм, учитывая все нормы по конструкции для оптимальной акустики.

Запланированная дата запуска — 1 марта 2026 года. Большая часть мебели и техники уже размещена в аудиториях. Летом пространства дополнят оснащением и доставят инструменты. А 1 сентября 2026 года крупнейшая музыкальная школа Новосибирской области примет своих одарённых воспитанников.

По сути, с появлением этой школы в Академгородке возникнет новый очаг культуры для местных жителей.

Андрей Травников отметил, что это выдающийся проект. Самая крупная музыкальная школа в области, возведённая по всем актуальным стандартам. Работы строителей почти завершены. Сейчас фокус на приобретении дополнительного оборудования. Большая его доля уже на месте. Чтобы школа стала полным подарком для педагогов и учеников, нужно быстро завершить закупки инструментов и техники. Все предпосылки для переезда летом и начала занятий 1 сентября для талантливой молодёжи уже созданы.

Добавим, что возведение новой школы является частью областной программы «Культура Новосибирской области». Строительство подобных объектов соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

По указанию губернатора эта школа включена в перечень социальных проектов программы развития научного центра Новосибирска «Академгородок 2.0».