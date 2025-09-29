Рекламодателям

Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером «Аллеи Педагогов-воспитателей» и «Аллеи защитников Отечества»

  • 29/09/2025, 09:10
Аллеи заложены по инициативе Министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области, при содействии администрации г. Оби и финансовой поддержке Банка Уралсиб

Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером «Аллеи Педагогов-воспитателей» и «Аллеи защитников Отечества»26 сентября в «Эко-парке «Обской» города Обь Новосибирской области состоялась торжественная церемония закладки двух аллей: «Аллеи Педагогов-воспитателей» и «Аллеи защитников Отечества». Аллеи заложены по инициативе Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, при содействии администрации г. Оби и финансовой поддержке Банка Уралсиб.

На торжественном мероприятии по случаю закладки аллей выступил Глава города Оби Новосибирской области Павел Витальевич Буковинин, который отметил важность создания эко-парка для жителей города.  Более трехсот саженцев декоративных кустарников, деревьев и цветов были высажены представителями администрации города Обь, педагогами, учащимися, ветеранами вооруженных сил и сотрудниками Банка Уралсиб. Целью данной акции стало желание выразить благодарность и уважение педагогам — воспитателям муниципального образования и ветеранам вооруженных сил, создать памятные места для жителей города, символизирующие преемственность поколений, а также подчеркнуть важность сохранения исторической памяти. В завершении акции все участники получили памятные монеты от Банка Уралсиб.

«Нам важно быть социально значимыми партнерами в регионе где работает Банк УРАЛСИБ. Поэтому мы организуем или активно участвуем в целом ряде социально значимых проектов и   инициатив. Банк и в дальнейшем будет развивать сотрудничество в этом направлении, поддерживать социальные инициативы, предлагать собственные проекты», – отметила Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

Erid:F7NfYUJCUneTSxXLDJ8m
Реклама.  Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Фото предоставлено рекламодателем
735

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : банки Банк Уралсиб


Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Елена Ходыкина: Превентивная медицина не делит пациентов на больных и здоровых

Елена Ходыкина: Превентивная медицина не делит пациентов на больных и здоровых

Эксперт также рекомендует не противопоставлять друг другу клиническую и превентивную медицину
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Владимир Левченко: Хватит жаловаться на высокие ставки!
29/09/25 11:00
Бизнес
Иван Сидоренко снова возглавил компанию «Энергомонтаж» в Новосибирске
29/09/25 10:30
Бизнес
В России ученые предложили создавать светящиеся деревья и травы для городов
29/09/25 10:00
Город Наука Технологии
Частные инвесторы в России наращивают вложения в акции и облигации
29/09/25 9:05
Инвестиции Финансы
В Новосибирске нашли более 500 участков для нестационарных торговых объектов
29/09/25 9:00
Бизнес Власть Город
Отменить социальные пенсии для мигрантов предложили в Госдуме РФ
28/09/25 18:45
Общество Экономика
Новосибирцев предупредили о резком похолодании и мокром снеге
28/09/25 17:00
Общество
Следом за МРОТ в 2026 году у новосибирцев вырастут больничные и декретные
28/09/25 15:30
Общество Экономика
«Это диверсия!»: яблоко с «начинкой» из стекла подбросили животным в Новосибирском зоопарке
28/09/25 13:40
Общество
На фестивале в Новосибирске показали трейлер фильма об академике Лаврентьеве
28/09/25 12:00
Культура Общество
Один человек погиб и трое пострадали в ночном ДТП в центре Новосибирска
28/09/25 10:05
Общество Происшествия
Новосибирский врач поддержала масштабную вакцинацию девочек против ВПЧ
28/09/25 9:00
Медицина Общество
В Новосибирской области нашли свободные земли под развитие туризма
27/09/25 18:00
Бизнес Туризм
В Новосибирской области сократилось количество пенсионеров
27/09/25 17:00
Общество
В Новосибирской области начался эксперимент по маркировке зубных щеток и расчесок
27/09/25 15:00
Бизнес
В Новосибирске рассказали, кто и на какие деньги снимает документальное кино
27/09/25 13:00
Культура Общество
Новосибирские волонтеры приняли участие в экспедиции по учету снежных барсов
27/09/25 11:00
Волонтерство Общество Экология
Новосибирские ученые нашли соединения, нормализующие кровь при химиотерапии
27/09/25 9:00
Медицина Технологии
«Они страшно далеки»: бизнесу и инвесторам в России нужно научиться договариваться на фондовом рынке
26/09/25 20:00
Бизнес Инвестиции Рынки Финансы
Портфели комитетов Заксобрания Новосибирской области остались в тех же руках
26/09/25 18:00
Власть Отставки и назначения Политика
Популярное
Косметолог из Новосибирска рассказала об особенностях ухода за кожей лица осенью
22/09/25 17:30
Жительница Новосибирска продает автограф Гарри Поттера за 15 тысяч рублей
22/09/25 14:15
Эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой в Новосибирске
10/09/25 18:00
Эксперты Новосибирска раскрыли секреты хранения картофеля зимой
9/09/25 9:30
Школьники Новосибирска изучают профессии в рамках творческой гостиной
3/09/25 19:30
Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры новосибирцев
2/09/25 18:15

Новости компаний

В преддверии отопительного сезона энергетики обновили электросети в Искитиме
29/09/25 11:20
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером «Аллеи Педагогов-воспитателей» и «Аллеи защитников Отечества»
29/09/25 9:10
Новосибирские энергетики подтвердили готовность к зимнему периоду на учениях
26/09/25 11:20
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером III Регионального слета школьных лесничеств
26/09/25 10:25
Делегация «Россети Новосибирск» примет участие в РЭН
25/09/25 11:35
Уралсиб улучшил систему агентского вознаграждения за привлечение бизнес-клиентов
24/09/25 11:06

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять