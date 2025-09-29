В России ученые предложили создавать светящиеся деревья и травы для городов

Группа ученых под руководством Ильи Ямпольского, доктора наук, заместителя директора по науке Института биоорганической химии РАН, открыла новый класс светящихся ферментов и адаптировала их к метаболизму растений, открывая путь к созданию таких организмов. Об этом д.б.н., директор НИИ системной биологии и медицины Роспотребнадзора, профессор, академик РАН Вадим Говорун сообщил на форуме OpenBio в Новосибирске.

— Это значит, что модифицированные светящиеся деревья и травы в будущем смогут заменить уличное освещение: они могут работать без электричества, освещая лужайки, аллеи и другие зоны. Однако пока они запрещены в РФ как ГМО, и специалисты работают над тем, чтобы отменить «наиболее обструктивные» положения этого запрета, — подчеркнул ученый.

Кроме того, Вадим Говорун рассказал о достижениях синтетической биологии, затронул вопросы системных исследований принципов организации, регуляции и адаптации микоплазмы к различным воздействиям.

— Изучение деталей функционирования микоплазм может помочь в создании искусственной клетки. Простое переписывание генетической информации, как установили ученые, не дает желаемого результата — необходимо учитывать сложные метаболические пути, взаимное пространственное расположение частей клетки, наличие белков, выполняющих в клетке различные функции, — заявил Говорун.

Биолог также сообщил о первых экспериментах по трансплантации генома:

— Начата работа по синтезу геномной последовательности mycoplasma gallisepticum с последующей ее редукцией до минимального генома, а также ее геномного двойника с челночными свойствами, — пояснил Вадим Говорун.

