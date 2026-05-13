Жители трех карантинных новосибирских сел смогут покупать новый скот в августе

На 13 мая карантин по заразной болезни сельскохозяйственных животных по распоряжению губернатора отменен в следующих населенных пунктах Новосибирской области:

село Чернокурья Карасукского муниципального округа;

село Новопичугово Ордынского района;

село Козиха Ордынского района.

С 15 мая планируется снятие карантина в селе Гнедухино Баганского района, сообщила пресс-служба управления ветеринарии Новосибирской области.

Жителям этих населенных пунктов разрешена заготовка кормов для личного подсобного хозяйства. По истечении трех месяцев с отмены карантина они могут приобретать и ставить на учет новых животных.

— Отмена карантина в остальных населённых пунктах осуществляется в соответствии с утверждённой «дорожной картой» мероприятий. Изменение статуса регионализации Новосибирской области по заразной болезни животных возможно только после отмены всех ограничительных мероприятий (карантина) на территории региона. После этого будут приняты дополнительные решения в установленном законодательством порядке, — подчеркнули в управлении.

Напомним, новосибирские аграрии просят кардинально изменить меры поддержки животноводства из-за длительного карантина. Они не могут продавать свою продукцию в другие регионы. Депутат, директор АО «Маслокомбинат Чановский» Дмитрий Игумнов не исключает, что если вопрос не будет решен до августа, то поголовье коров в регионе продолжит сокращаться.

По данным Новосибирскстата, в первом квартале 2026 года количество коров в регионе уменьшилось на 14,2% и составило 129,3 тысячи голов. Общее поголовье крупного рогатого скота снизилось на 12,1% до 321,8 тысячи голов, поголовье овец и коз сократилось на 26,5% до 111,7 тысячи голов.

Напомним, в Новосибирской области режим ЧС введен с 16 февраля. С 6 марта новые очаги заболевания не выявлялись.

