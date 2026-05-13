Жители трех карантинных новосибирских сел смогут покупать новый скот в августе

Автор: Юлия Данилова

Отмена ограничений в регионе идет в рамках «дорожной карты». Сроки ее реализации не разглашаются

На 13 мая карантин по заразной болезни сельскохозяйственных животных по распоряжению губернатора отменен в следующих населенных пунктах Новосибирской области:

  • село Чернокурья Карасукского муниципального округа;
  • село Новопичугово Ордынского района;
  • село Козиха Ордынского района.

С 15 мая планируется снятие карантина в селе Гнедухино Баганского района, сообщила пресс-служба управления ветеринарии Новосибирской области.

Жителям этих населенных пунктов разрешена заготовка кормов для личного подсобного хозяйства. По истечении трех месяцев с отмены карантина они могут приобретать и ставить на учет новых животных.

— Отмена карантина в остальных населённых пунктах осуществляется в соответствии с утверждённой «дорожной картой» мероприятий. Изменение статуса регионализации Новосибирской области по заразной болезни животных возможно только после отмены всех ограничительных мероприятий (карантина) на территории региона. После этого будут приняты дополнительные решения в установленном законодательством порядке, — подчеркнули в управлении.

Напомним, новосибирские аграрии просят кардинально изменить меры поддержки животноводства из-за длительного карантина. Они не могут продавать свою продукцию в другие регионы. Депутат, директор АО «Маслокомбинат Чановский» Дмитрий Игумнов не исключает, что если вопрос не будет решен до августа, то поголовье коров в регионе продолжит сокращаться.

По данным Новосибирскстата, в первом квартале 2026 года количество коров в регионе уменьшилось на 14,2% и составило 129,3 тысячи голов. Общее поголовье крупного рогатого скота снизилось на 12,1% до 321,8 тысячи голов, поголовье овец и коз сократилось на 26,5% до 111,7 тысячи голов.

Напомним, в Новосибирской области режим ЧС введен с 16 февраля. С 6 марта новые очаги заболевания не выявлялись.

Ранее редакция сообщала о том, что новый глава новосибирского Минсельхоза рассказал, как изменит работу ведомства. 

Фото пресс-службы Минсельхоза Новосибирской области.

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Новосибирский ученый прожил несколько месяцев в храме Восточного Тибета
Александр Бойко планирует построить банный комплекс

Александр Бойко планирует построить банный комплекс

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска выдала разрешение АО «Трансервис» девелопера и депутата регионального парламента Александра Бойко на строительство банного комплекса для оказания населению или организациям бытовых услуг. Объект должен быть введен в эксплуатацию до мая 2028 года.

Как отмечается в документе, объект будет расположен в Заельцовском районе на улице Победы, рядом с Заельцовским бором. Там же расположен многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, который возводит другая компания Бойко — ГК TS Group.

Увеличить минимальную зарплату медсестер предложили в Госдуме

Автор: Артем Рязанов

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил увеличить минимальную заработную плату медицинских сестер до 130–140% от средней по региону. Это предложение было сделано в условиях острой нехватки кадров и высокой нагрузки на медицинских работников.

— Зарплата должна быть дифференцированной и увеличиваться в соответствии с уровнем квалификации и стажем, — написал Леонов в Telegram-канале.

Новосибирские программисты взяли льготную ипотеку на 6 млрд рублей

Автор: Оксана Мочалова

В 2025 году 866 семей новосибирских IT-специалистов оформили льготную ипотеку на 6 млрд рублей, что на 500 кредитов и на 3 млрд рублей больше, чем по данным на сентябрь 2025 года. Всего с начала действия программы в регионе выдали 4 тысячи кредитов на 27 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции рассказал министр цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь.

По его словам, IT-ипотека остаётся одной из самых востребованных мер поддержки отрасли, а по числу выданных кредитов регион занимает четвёртое место в России. Общий объём налоговых поступлений от IT-отрасли в бюджет области превысил 16 млрд рублей, или более 5% от всех налогов, и ежегодный рост сохраняется, несмотря на макроэкономическую нестабильность.

Расписание ОГЭ на 2026 год сообщили новосибирским школьникам

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске девятиклассникам напомнили о расписании ОГЭ на 2026 год. Экзамены будут проходить в три этапа: досрочный, основной и дополнительный, как указано на сайте Министерства просвещения России.

Досрочный период уже начался 21 апреля и продлится до 18 мая. Основной этап стартует 2 июня и завершится 6 июля. Дополнительный период для сдачи экзаменов назначен на период с 3 по 25 сентября.

Более дешевый вариант «мусорной» концессии изучает Новосибирская область

Автор: Юлия Данилова

В середине апреля представители Новосибирской области посетили мусороперерабатывающий завод в Томске. Работы на площадке начались в 2024 году, а запуск проекта состоялся в марте 2025, то есть через год. Об этом на комитете по строительству и ЖКХ регионального парламента рассказал министр ЖКХ Новосибирской области Евгений Назаров.

—  Мощность входного потока комплекса —  до 250 000 тонн твёрдых коммунальных отходов. Он работает с отходами трёх муниципалитетов: Томска, Северска и Томской агломерации. Поставщиком оборудования выступил «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех»), который при взаимодействии с «Хусманн Русс», также производил оборудование для мусороперерабатывающего комплекса в Сергиево-Посадском районе и Можайске, — пояснил министр.

В Новосибирской области действует около 100 мер поддержки для бойцов СВО

В Новосибирской области для участников СВО и их семей действует порядка 100 мер поддержки. Региональное правительство совместно с профильными министерствами обеспечивает их реализацию в полном объеме. Часть услуг доступна в электронном виде.

Все эти меры внедрены в полном соответствии с базовым стандартом, который утвержден Президентом России. Перечень охватывает практически все сферы жизни: медицинскую и социальную помощь, реабилитацию, обучение, трудоустройство и организацию досуга. Один из востребованных инструментов — Губернаторский проект по комплексной реабилитации. Участники СВО могут получить сертификат на медпомощь, переквалификацию или оздоровительные мероприятия.

Vся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru охраняется в соответствии с законодательством РФ.

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуниканий (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

