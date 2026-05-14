«Будет непросто»: в Новосибирской области лето 2026 года может стать пиковым по количеству комаров

В Новосибирской области летом текущего года ожидается пиковое количество комаров. Одна из основных причин — количество воды. Infopro54 поговорил о начинающемся комарином сезоне с энтомологом Юрием Юрченко.

Ученые объясняют, что изменение численности комаров носит циклический характер. В прошлом году начался рост, и в 2026 году он продолжится. Этому способствуют благоприятные условия. Первый пик ученый прогнозирует в ближайшее время, как только в регионе установится стабильное тепло. Майское похолодание не нанесло популяции критического урона.

— Для комаров ключевым фактором является наличие водоёмов, причём не постоянных, таких как реки, ручьи и озёра, а временных, которые формируются после стаивания снега в понижениях рельефа. Именно эти неглубокие, быстро прогреваемые водоёмы дают основную долю фауны. И в этом году таких водоемов много. Комары большей части видов, обеспечивающих ранний весенний всплеск, уже развились и выплодилась. Ближайшее потепление, которое мы ждём к концу недели — началу следующей, приведёт к тому, что мы ощутим их укусы в большом количестве. Понятно, что распределение комаров будет неравномерным: где-то их будет больше, где-то меньше. Но если говорить об общем тренде, то это будут максимальные значения за многие годы. Пиковые значения для нашего региона придутся именно на этот и, скорее всего, на следующий год. Будет непросто, — рассказал Infopro54 кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории патологии насекомых Института систематики и экологии животных СО РАН Юрий Юрченко.

Этот всплеск продлится до середины июля. Если же временные водоемы сохранятся и дальше, а погода будет жаркой, то во второй половине лета возможно появление второго пика численности — за счет видов, способных давать несколько поколений за сезон. Ученый подчеркивает, что второй пик — это пока лишь вероятный сценарий, но в любом случае легкого сезона ждать не стоит.

Всего на территории Новосибирской области обитает около тридцати видов комаров. По словам ученых, это не так много в масштабах класса насекомых, однако реальное беспокойство людям доставляют лишь 10–15 из них, которые и создают основную численность.

Ранее редакция рассказывала, что вырубки деревьев в Новосибирске заставляют мигрировать воробьев, грачей и галок.