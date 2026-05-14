«Будет непросто»: в Новосибирской области лето 2026 года может стать пиковым по количеству комаров

Автор: Мария Гарифуллина

Эксперты прогнозируют увеличение численности кровососущих насекомых

В Новосибирской области летом текущего года ожидается пиковое количество комаров. Одна из основных причин — количество воды. Infopro54 поговорил о начинающемся комарином сезоне с энтомологом Юрием Юрченко.

Ученые объясняют, что изменение численности комаров носит циклический характер. В прошлом году начался рост, и в 2026 году он продолжится. Этому способствуют благоприятные условия. Первый пик ученый прогнозирует в ближайшее время, как только в регионе установится стабильное тепло. Майское похолодание не нанесло популяции критического урона.

— Для комаров ключевым фактором является наличие водоёмов, причём не постоянных, таких как реки, ручьи и озёра, а временных, которые формируются после стаивания снега в понижениях рельефа. Именно эти неглубокие, быстро прогреваемые водоёмы дают основную долю фауны. И в этом году таких водоемов много. Комары большей части видов, обеспечивающих ранний весенний всплеск, уже развились и выплодилась. Ближайшее потепление, которое мы ждём к концу недели — началу следующей, приведёт к тому, что мы ощутим их укусы в большом количестве. Понятно, что распределение комаров будет неравномерным: где-то их будет больше, где-то меньше. Но если говорить об общем тренде, то это будут максимальные значения за многие годы. Пиковые значения для нашего региона придутся именно на этот и, скорее всего, на следующий год. Будет непросто, — рассказал Infopro54 кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории патологии насекомых Института систематики и экологии животных СО РАН Юрий Юрченко.

Этот всплеск продлится до середины июля. Если же временные водоемы сохранятся и дальше, а погода будет жаркой, то во второй половине лета возможно появление второго пика численности — за счет видов, способных давать несколько поколений за сезон. Ученый подчеркивает, что второй пик — это пока лишь вероятный сценарий, но в любом случае легкого сезона ждать не стоит.

Всего на территории Новосибирской области обитает около тридцати видов комаров. По словам ученых, это не так много в масштабах класса насекомых, однако реальное беспокойство людям доставляют лишь 10–15 из них, которые и создают основную численность.

«Мы теряем лесной фонд»: клен выдавливает из Заельцовского парка в Новосибирске другие растения

Автор: Юлия Данилова

С 1 марта 2026 года ясенелистный (американский) клен был признан инвазивным растением и фактически приравнен к борщевику. Об этом на заседании комитета по АПК регионального парламента депутат, президент и совладелец холдинга TS Group, девелопер Александр Бойко.

— У нас в Сибири всего два или три растения могут жить под клёном. Остальные он просто убивает. Посмотрите по городу: там, где растёт клён, под ним земля, как асфальт. Ради спортивного интереса, возьмите велосипед и прокатитесь по Заельцовскому бору. Уже около 20% площади там занимает клен и каждый год он выдавливает другие деревья. Это заметно невооруженным глазом. Что мы с этим будем делать? — поинтересовался Бойко.

Давление взрослых и усталость убивают интерес новосибирских школьников к спорту

Спорт дает ребенку возможность выплеснуть энергию, найти друзей и ощутить успех. Однако именно в спорте огромное значение имеют дисциплина и готовность преодолевать трудности — поэтому нередко случается так, что ребенок сообщает взрослым о своем желании бросить спортивную секцию.

В этот момент родители находятся в недоумении и задают себе сразу несколько вопросов: «Какое правильное решение принять?», «Как отличить временную усталость от глубинного неприятия?», «Как не сломать личность и дать право на свободный выбор?»

Александр Бойко планирует построить банный комплекс

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска выдала разрешение АО «Трансервис» девелопера и депутата регионального парламента Александра Бойко на строительство банного комплекса для оказания населению или организациям бытовых услуг. Объект должен быть введен в эксплуатацию до мая 2028 года.

Как отмечается в документе, объект будет расположен в Заельцовском районе на улице Победы, рядом с Заельцовским бором. Там же расположен многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, который возводит другая компания Бойко — ГК TS Group.

Жители трех карантинных новосибирских сел смогут покупать новый скот в августе

Автор: Юлия Данилова

На 13 мая карантин по заразной болезни сельскохозяйственных животных по распоряжению губернатора отменен в следующих населенных пунктах Новосибирской области:

С 15 мая планируется снятие карантина в селе Гнедухино Баганского района, сообщила пресс-служба управления ветеринарии Новосибирской области.

Увеличить минимальную зарплату медсестер предложили в Госдуме

Автор: Артем Рязанов

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил увеличить минимальную заработную плату медицинских сестер до 130–140% от средней по региону. Это предложение было сделано в условиях острой нехватки кадров и высокой нагрузки на медицинских работников.

— Зарплата должна быть дифференцированной и увеличиваться в соответствии с уровнем квалификации и стажем, — написал Леонов в Telegram-канале.

Новосибирские программисты взяли льготную ипотеку на 6 млрд рублей

Автор: Оксана Мочалова

В 2025 году 866 семей новосибирских IT-специалистов оформили льготную ипотеку на 6 млрд рублей, что на 500 кредитов и на 3 млрд рублей больше, чем по данным на сентябрь 2025 года. Всего с начала действия программы в регионе выдали 4 тысячи кредитов на 27 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции рассказал министр цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь.

По его словам, IT-ипотека остаётся одной из самых востребованных мер поддержки отрасли, а по числу выданных кредитов регион занимает четвёртое место в России. Общий объём налоговых поступлений от IT-отрасли в бюджет области превысил 16 млрд рублей, или более 5% от всех налогов, и ежегодный рост сохраняется, несмотря на макроэкономическую нестабильность.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа»

