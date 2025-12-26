Поиск здесь...
Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга лучших кредитов наличными

В исследовании рассматривались наиболее выгодные предложения российских банков из Топ-50 по размерам кредитных портфелей на 01.11.2025 года

Банк УралсибБанк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших кредитов наличными в декабре, по версии портала Выберу.ру. В исследовании рассматривались наиболее выгодные предложения российских банков из Топ-50 по размерам кредитных портфелей на 01.11.2025 года.

Аналитики портала изучили ключевые критерии продуктов, в том числе ставки и срок кредитования, максимальную сумму и полную стоимость кредита, размер ежемесячных платежей. Кроме того, учитывались наличие опции для снижения ставки, включая платную, а также услуги возврата процентов, требования к страхованию и льготы для различных категорий клиентов, а также возможность дистанционного оформления и погашения кредита и ряд других параметров.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

Владимир Владимиров: В любой сфере на каждых сто довольных клиентов всегда будет один недовольный

«Более 50% людей приходят в компанию не из-за рекламы, а по рекомендации тех, кому мы уже помогли»

Банк Уралсиб в Новосибирске получил почетную грамоту Национального Совета по Корпоративному Волонтерству

Его организаторами выступили Региональное представительство Национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области и Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области, при поддержке фонда «Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив».

Участниками форума стали представители компаний - членов НСКВ в Новосибирской области, представители социально ориентированных некоммерческих организаций, представители Ассоциации «Зеленые вузы Новосибирской области», представители органов власти, общественных организаций и деловых объединений.

Объем средств под управлением Private Banking ВТБ превысил 10 трлн рублей

В 2025 году активы под управлением Private Banking и «Привилегии» ВТБ достигли отметки в 10 трлн рублей. Инвестиционная составляющая в структуре активов превысила 30% от общей суммы. Число клиентов банка, относящихся к категории состоятельных, составило более 1,2 млн человек.

Как отметила Оксана Семененко, старший вице-президент, возглавляющая Private Banking и «Привилегии» ВТБ, наибольшую динамику показали стратегии доверительного управления, продемонстрировавшие прирост портфеля на 90%. Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) выросли на 80%, а инвестиционные продукты страхования увеличились более чем на 50%.

Банк Уралсиб оценил итоги применения системы активной бизнес-аналитики Proceset

«В рамках пилотной эксплуатации нового отечественного программного продукта мы увидели, что производительность работы сотрудников сильно отличалась в зависимости от их местонахождения. Традиционные наблюдения и ручные замеры потребовали бы значительных ресурсов и затрат, тем более что новое ПО должно было быть внедрено в сжатые сроки, а все текущие процессы должны работать без сбоев», — рассказал Максим Сарычев, заместитель руководителя Фабрики эффективности Банка Уралсиб.

Поэтому было принято решение провести исследование производительности технологическими способами – с помощью системы активной бизнес-аналитики Proceset от российского вендора Инфомаксимум. В основе исследования – оценка времени отклика системы в разных условиях работы и анализ причин разброса эффективности.

Банк Уралсиб принял участие в «Финансовой среде» в НГУЭУ

17 декабря в Новосибирском государственном университете экономики и управления (НГУЭУ) прошла встреча представителей профессионального финансового сообщества в формате «Финансовая среда». Тема обсуждения – «Успешные кейсы: как новосибирцы меняют финансовый ландшафт».

Участники встречи обсудили изменение финансового ландшафта, цифровизацию, регуляторные изменения, новые финансовые продукты. Выступающие отметили важность финансовой грамотности населения, которую следует закладывать с детства.

Банк Уралсиб выбрал победителей конкурса разработчиков мобильного приложения по финграмотности

Проект проходил в конкурсном формате, каждая команда разрабатывала собственное приложение, затем сотрудники банка тестировали и оценивали каждое приложение. До финала дошли 2 команды, одна из которых получила приглашение на стажировку, второй вручили благодарственные письма Банка Уралсиб. Приложение включает в себя тесты по банковским продуктам: вкладам, кредитам, ипотеке, акциям, и другим, а также предлагает пользователю просветительские статьи, тематические новости, различные игровые элементы.

«Данный проект носит социальный характер и направлен на повышение финансовой грамотности среди всех возрастных категорий населения. Кроме этого, я уверена, что таланты и энергия откроют перед студентами-участниками этого проекта серьезные перспективы. А мы с большим интересом будет следить за развитием молодых специалистов НГУЭУ» - отметила Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

Вклад «Доход» Уралсиба – в Топ-3 рейтинга выгодных годовых вкладов

Исследование подготовил портал Выберу.ру – аналитики рассмотрели предложения крупнейших российских банков из Топ-100 по активам (на 01.11.2025 г.) и выбрали продукты с максимальными ставками.

При составлении рейтинга эксперты оценивали процентную ставку, минимальную сумму вклада и его срок, условия начисления процентов и реальный денежный доход, который вкладчик получит по окончании срока действия, возможность дистанционного открытия вклада. Кроме того, учитывались порядок его пополнения или снятия средств, условия досрочного расторжения договора вклада, а также другие критерии.

Новосибирские изобретатели подали более 400 заявок на патенты

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

У владельцев «Сибирского кольца» из Новосибирска требуют арестовать счета

Новосибирский проект вошел в антилидеры Счетной палаты по объему инвестиций

Приют для бездомных животных открылся на улице Малыгина в Новосибирске

Чиновники Новосибирской области перестанут подавать ежегодные декларации

У москвичей вырос интерес к недвижимости Новосибирска

«РоссПак» трансформирует одноразовую упаковку

Режим ЧС введен в новосибирском педколледже после пожара

Турок, женатый на сибирячке, рассказал о своих впечатлениях о Сибири

Без лицензии — заказ раз в час: новосибирский эксперт рассказал, почему таксисты стремятся легализоваться

Ключевые назначения в бизнес-секторе Новосибирской области в 2025 году

Самые дорогие сделки с жилой недвижимостью в Новосибирске назвали в Росреестре

Дом-памятник академика Лаврентьева в Академгородке отреставрируют за 30 миллионов рублей

Александр Аксёненко назвал главные вехи 2025 года

Первую канатную дорогу в Новосибирске построят в рамках концессии

Роскосмос планирует построить лунную электростанцию к 2036 году

Количество бюджетных мест определили для вузов и колледжей Новосибирска

«Достигли потолка»: рынок пекарен в городах Сибири прекратил расти

Обновленный самолет Tango поднялся в воздух над Новосибирском

Новосибирские музыканты предложили название для четвертого моста через Обь

Определен девелопер для застройки Октябрьского района Новосибирска

Девять новых платных парковок откроются в Новосибирске

Запрет на публикацию данных с беспилотников ввели в Новосибирской области

«Тайный Санта» стал новой схемой мошенников в Новосибирске

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Евгения Яровая: Включение «Логики» в школьное образование споткнется о системные препятствия

