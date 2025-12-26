Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга лучших кредитов наличными

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших кредитов наличными в декабре, по версии портала Выберу.ру . В исследовании рассматривались наиболее выгодные предложения российских банков из Топ-50 по размерам кредитных портфелей на 01.11.2025 года.

Аналитики портала изучили ключевые критерии продуктов, в том числе ставки и срок кредитования, максимальную сумму и полную стоимость кредита, размер ежемесячных платежей. Кроме того, учитывались наличие опции для снижения ставки, включая платную, а также услуги возврата процентов, требования к страхованию и льготы для различных категорий клиентов, а также возможность дистанционного оформления и погашения кредита и ряд других параметров.