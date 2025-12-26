Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Невредные советы по новогоднему застолью от Анны Сидевич, учредителя «Сидевич Система Кейтеринг»:

Килограмм еды на гостя

— Хочу рассказать о том, что такое новогодний стол глазами эксперта в кейтеринге с 26-летним стажем кормления людей в новогодние праздники.

Кейтеринг — это индустрия впечатлений, как шоу-бизнес. Плюс математика — точные расчеты, исходящие из реальных потребностей человека.

Начнем с общего правила. На одного гостя в среднем нужно один килограмм готовой еды для длительного застолья в 5-6 часов. Но можно и меньше, если эффектно декорировать. Помним: наши новогодние гости не голодные. Они уставшие — от суеты, беготни, пробок, покупок… И еда должна их спасать, а не добивать.

Нельзя — тяжелая еда, так как она «минусует» энергию.

Можно — легкая подача и правильные порции позволят вашим гостям дожить до финала праздника.

В тренде comfort food, а не «обжираловка».

Поменьше хлеба, поменьше тортиков. Побольше полезной еды, побольше здоровой еды. Интересные соусы, современная подача.

«Три тарелки счастья»

Продолжим «антисоветами», то есть ЧЕГО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ на новогоднем столе: пяти майонезных салатов, одинаковых закусок «на всякий случай», почти принудительного горячего «так положено».

Предлагаю принцип «Трех тарелок счастья».

Холодная тарелка: закуски (рыбные, мясные, овощи), один салат общий и один индивидуальный, больше не нужно.

Горячая тарелка: на выбор — рыба или мясо (птица) + легкий овощной гарнир к рыбе, к мясу можно картофель.

Финальная тарелка: десерт — обязательно + фрукты.

Если планируется пиршество на всю ночь, то можно подать еще горячую закуску и горячее (не салаты).

А что в тарелках?

Сегодня в ходу тренд на переосмысление классики. Поэтому готовьте по семейным рецептам: селедку, оливье, но убирайте тяжелый майонез — заменяйте интересными легкими соусами.

Поменьше хлеба — побольше овощей, рыбы, мяса (современная молодежь считает калории). Если есть блюда и вкусы, знакомые с детства, не меняйте рецепт — сделайте интересную подачу. Традиции не отменяем, но следуем трендам на полезное и осмысленное питание.

Принцип «Трех тарелок» — это еще и сценарная основа новогоднего шоу, режиссером которого выступает хозяйка или кейтеринг, если вы его пригласили.

Управление состоянием

Давайте научимся управлять застольным (в том числе и алкогольным) состоянием людей — для кейтерье это критерий профпригодности, имейте в виду. Мы отвечаем не за еду. Мы отвечаем за ощущения.

Новогодний стол должен воодушевлять.

Хороший стол — когда достаточно, красиво и вовремя. Плюс важное правило — нужны паузы. Между подачами — танцы, конкурсы, игры, подарки, прочие новогодние радости и развлечения.

И тогда Новый год запоминается — а не только стол. А лучший комплимент для хозяйки: «Было божественно вкусно и полезно».

Желаю вам, дорогие читатели, вкусного, здорового и радостного Нового года! И не только до 12 января!

Искренне ваша — Анна Сидевич.

Анна Сидевич, региональный представитель по СФО Ассоциации Кейтерингов и Банкетных Служб (АКБС), член Совета АКБС, член Совета Сибирского представительства Национальной Ассоциации Организаторов Мероприятий (НАОМ), руководитель Комитета по кейтерингу и ивенту Новосибирского областного отделения ОПОРА РОССИИ, член «Интернациональной Ассоциации кейтерье» ICA. Опыт работы в ресторанном бизнесе с 1998 года.

