Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Автор: Юлия Данилова

Дата:

В тренде comfort food, а не «обжираловка»

Невредные советы по новогоднему застолью от Анны Сидевич, учредителя «Сидевич Система Кейтеринг»:

Килограмм еды на гостя

— Хочу рассказать о том, что такое новогодний стол глазами эксперта в кейтеринге с 26-летним стажем кормления людей в новогодние праздники.

Кейтеринг — это индустрия впечатлений, как шоу-бизнес. Плюс математика — точные расчеты, исходящие из реальных потребностей человека.

Начнем с общего правила. На одного гостя в среднем нужно один килограмм готовой еды для длительного застолья в 5-6 часов.  Но можно и меньше, если эффектно декорировать. Помним: наши новогодние гости не голодные. Они уставшие — от суеты, беготни, пробок, покупок… И еда должна их спасать, а не добивать.

  • Нельзя — тяжелая еда, так как она «минусует» энергию.
  • Можно — легкая подача и правильные порции позволят вашим гостям дожить до финала праздника.
  • В тренде comfort food, а не «обжираловка».

Поменьше хлеба, поменьше тортиков. Побольше полезной еды, побольше здоровой еды. Интересные соусы, современная подача.

«Три тарелки счастья»

Продолжим «антисоветами», то есть ЧЕГО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ на новогоднем столе: пяти  майонезных салатов, одинаковых закусок «на всякий случай», почти принудительного горячего «так положено».

Предлагаю принцип «Трех тарелок счастья».

  • Холодная тарелка: закуски (рыбные, мясные, овощи), один салат общий и один индивидуальный, больше не нужно.
  • Горячая тарелка: на выбор — рыба или мясо (птица) + легкий овощной гарнир к рыбе, к мясу можно картофель.
  • Финальная тарелка: десерт — обязательно + фрукты.

Если планируется пиршество на всю ночь, то можно подать еще горячую закуску и горячее (не салаты).

А что в тарелках?

Сегодня в ходу тренд на переосмысление классики. Поэтому готовьте по семейным рецептам: селедку, оливье, но убирайте тяжелый майонез — заменяйте интересными легкими соусами.

Поменьше хлеба — побольше овощей, рыбы, мяса (современная молодежь считает калории).  Если есть блюда и вкусы, знакомые с детства, не меняйте рецепт — сделайте интересную подачу. Традиции не отменяем, но следуем трендам на полезное и осмысленное питание.

Принцип «Трех тарелок» — это еще и сценарная основа новогоднего шоу, режиссером которого выступает хозяйка или кейтеринг, если вы его пригласили.

Управление состоянием

Давайте научимся управлять застольным (в том числе и алкогольным) состоянием людей — для кейтерье это критерий профпригодности, имейте в виду. Мы отвечаем не за еду. Мы отвечаем за ощущения.

Новогодний стол должен воодушевлять.

Хороший стол — когда достаточно, красиво и вовремя. Плюс важное правило — нужны паузы. Между подачами — танцы, конкурсы, игры, подарки, прочие новогодние радости и развлечения.

И тогда Новый год запоминается —  а не только стол. А лучший комплимент для хозяйки: «Было божественно вкусно и полезно».

Желаю вам, дорогие читатели, вкусного, здорового и радостного Нового года! И не только до 12 января!

Искренне ваша — Анна Сидевич.

Анна Сидевич, региональный представитель по СФО Ассоциации Кейтерингов и Банкетных Служб (АКБС), член Совета АКБС, член Совета Сибирского представительства Национальной Ассоциации Организаторов Мероприятий (НАОМ), руководитель Комитета по кейтерингу и ивенту Новосибирского областного отделения ОПОРА РОССИИ, член «Интернациональной Ассоциации кейтерье» ICA. Опыт работы в ресторанном бизнесе с 1998 года.

Фото предоставлено Анной Сидевич, автор фото: Дмитрий Варламов.

Новосибирские изобретатели подали более 400 заявок на патенты

Автор: Юлия Данилова

За 11 месяцев 2025 года новосибирские заявители подали на регистрацию в Роспатент 435 изобретений — на уровне 2024-го года. Регион находится на седьмом месте по числу заявок среди всех субъектов Российской Федерации, как и за 11 месяцев 2024 года.

Новосибирские заявители также получили 387 патентов на изобретения. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в Роспатенте.

Читать полностью

У владельцев «Сибирского кольца» из Новосибирска требуют арестовать счета

Автор: Юлия Данилова

Конкурсный управляющий ООО Спортивно-развлекательный центр «Сибирское кольцо» Татьяна Горбачева обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области в рамках дела о банкротстве компании. Она потребовала привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц: Алексея Джулая, а также Александра и Сергея Квашниных. Речь идет об обязательствах «Сибирского кольца» на 23,5 млн рублей.

Горбачева также потребовала принять обеспечительные меры в отношении трех указанных лиц в пределах цены иска в виде наложения ареста на движимое и недвижимое имущество (включая денежные средства, права требования, иное имущество), говорится в материалах суда.

Читать полностью

Новосибирский проект вошел в антилидеры Счетной палаты по объему инвестиций

Автор: Юлия Данилова

Счетная палата России подвела итоги аудита новых инвестиционных проектов (НИП), реализуемых с 2021 года в регионах России. Всего в стране реализуются 615 НИПов, из них 74 — в Сибирском федеральном округе.

— Основная часть НИП реализуется на предприятиях обрабатывающих производств (328 проектов или 53,3%), что составляет только 0,13% общего количества организаций обрабатывающей промышленности (257,8 тысячи единиц, по официальным данным Росстата на 1 января 2025 года) и указывает на ограниченную вовлеченность предприятий в реализацию новых инвестиционных проектов, — констатировали эксперты палаты.

Читать полностью

«РоссПак» трансформирует одноразовую упаковку

Автор: Оксана Мочалова

В стремительно развивающейся сфере упаковочных решений, где жесткие требования диктуются трендами на экологичность и многофункциональность, только те компании, которые вкладывают средства в инновации, могут не только сохранять, но и расширять свое рыночное присутствие.

Фабрика упаковки «РоссПак» в 2025 году наглядно продемонстрировала справедливость этого утверждения, совершив значительный рывок в своем развитии и укрепив статус одного из лидеров на российском рынке.

Читать полностью

Без лицензии — заказ раз в час: новосибирский эксперт рассказал, почему таксисты стремятся легализоваться

Автор: Артем Рязанов

В 2025 году в Новосибирской области существенно ускорили предоставление государственной услуги по выдаче разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Средний срок рассмотрения заявлений сократился в четыре раза — с 20 до 5 дней, при этом количество обращений выросло на 68% по сравнению с 2024 годом.

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгения Тюрина, к декабрю 2025 года в ГКУ НСО «Организатор перевозок» поступило свыше 34 тысяч заявок. Рост интереса к легализации деятельности привел к активному пополнению региональных реестров: количество зарегистрированных перевозчиков увеличилось почти в пять раз, легковых такси — почти вдвое, а служб заказа — на 66%.

Читать полностью

Ключевые назначения в бизнес-секторе Новосибирской области в 2025 году

Автор: Оксана Мочалова

2025 год стал для Новосибирской области периодом масштабной кадровой перетряски. Во всех ключевых сферах — от промышленности и ЖКХ до культуры и спорта — происходила смена элит, иногда вызванная стратегическими перезапусками. Одни игроки усилили свои позиции за счет привлечения «тяжелых» управленцев, другие оказались в глубоком кризисе, требующем смены собственника или руководства.

В конце января прошла ротация топ-менеджеров в топливном дивизионе «Росатома», включая одно из ключевых предприятий атомной отрасли — Новосибирский завод химконцентратов (ПАО «НЗХК»). С 29 января 2025 года Алексей Жиганин, ранее возглавлявший НЗХК, назначен генеральным директором другого предприятия по фабрикации ядерного топлива — Машиностроительного завода в городе Электросталь Московской области (АО «МСЗ»). Его преемником на должности генерального директора новосибирского завода стал Вячеслав Гохвайс. До этого он был руководителем ООО «НЗХК-Инструмент» (дочернее предприятие ПАО «НЗХК»).

Читать полностью
