В Новосибирской области резко вырос спрос на деловые услуги

Новосибирские компании стали чаще искать специалистов по деловым услугам.

По данным исследования Авито Услуг, в сентябре-октябре 2025 года лидером спроса в регионе стали консультации по привлечению инвестиций и развитию компаний. Ими предприниматели региона интересовались в 5,1 раза активнее, чем в прошлом году, в 4,3 раза — к оценке недвижимости и в 2,3 раза — на составление бизнес-плана (в Новосибирске — в 2,6 раза).

Интерес к услугам юристов на аутсорсе в городе вырос на 27%, по области — на 15%. А вот спрос на составление ходатайств по области подскочил в 5,1 раза, в областном центре — на 51%.

Также в сентябре-октябре предприниматели стали активнее обращались по вопросам сертификации, которые заключаются в официальной проверке товаров и услуг на соответствие нормам и стандартам. По области рост вырос в 3,7 раза, по Новосибирску — в 3,3 раза.

По области рост в 3,7 раза показала и регистрация товарных знаков, а спрос на составление жалоб — в 2 раза.

