Новосибирские шеф-повара «облегчают» меню

Прохладная дождливая погода в Новосибирске сменилась тяжёлым зноем. Температура воздуха периодически поднимается до +30С и раскаленный асфальт гудящего сибирского мегаполиса словно начинает плавиться под ногами. И, чем жарче на улице, тем сильнее горожанам хочется легкости — в одежде, в мыслях, в еде. Тонко улавливая общее настроение, шеф-повара новосибирских кафе и ресторанов начинают вносить сезонные изменения в традиционное меню, максимально «облегчая» привычные блюда. Об этом Infopro54 рассказала ресторатор Яна Фомина.

— Шеф-повара регулярно вносят изменения в меню. При этом они руководствуются предпочтениями гостей заведения, создавая именно то сезонное меню, которое актуально для них. Так, зимой посетителям предлагают более жирные, более насыщенная, сытные блюда, потому что в холодные месяца сибирякам хочется именно таких продуктов. А летом на первый план выходят максимально легкие блюда, холодные напитки. Вместо горячего кофе гостям предлагают айс-кофе, вместо наваристого борща — окрошку, — говорит ресторатор.

Интересно, что, как много лет назад, так и сейчас, в столице Сибири самым актуальным летним блюдом является окрошка. Сибиряки регулярно разыскивают это освежающее блюдо в меню и с удовольствием съедают его без остатков.

— Это традиционное блюдо едят только летом и большинство ресторанов вводят его в меню с наступлением тепла. Холодные супы вообще очень востребованы в жаркое время года. Многие шеф-повара вносят в меню такую позицию, как гаспачо. Этот томатный суп сибиряки тоже с удовольствием едят летом, — добавляет эксперт.

С началом сезона фруктов шеф-повара начинают активно использовать их в приготовлении новых блюд, как легких салатов, так и десертов.

— Черешня, персики, абрикосы становятся основой для приготовления новых салатов, рецепты которых придумывают шефы. Создаются новые десерты, по-иному украшаются традиционные блюда. Как только стартует сезон томатов шефы используют их в своих блюдах. В меню появляются томаты с сыром страчателло и многое другое, — отмечает Яна Фомина.

Летом новосибирцы посещают заведения общепита не менее активно, чем в более прохладные сезоны. Но предпочтение отдают тем заведениям, в которых есть летние террасы, в заключении заметила ресторатор.

Напомним, что еще в конце апреля на Красном проспекте открылись летние площадки кулинарного ателье «Креп», английского паба «Hammersmith&bros», ресторана «TomYumBar», бара «Кружали». На улице Ленина работает летник у Центра культуры и отдыха «Победа». У большинства кофеен и баров по нечетной стороне «новосибирского Арбата» есть уличные столики и скамьи, которые не убирают и не закрывают на зиму. Летний сезон в этих заведениях уже начался — многие посетители устраиваются именно на улице. Всего, по данным редакции, в этом году в Новосибирске работает порядка 300 летних веранд.

По данным аналитиков Россельхозбанка, прядка 70% жителей Сибирского федерального округа, или 11,55 млн человек, — потенциально активные потребители окрошки. С мая по сентябрь в округе съедают 312 млн порций этого блюда общей массой от 171,5 до 187 тысяч тонн. По данным соцопросов, окрошка остается самым популярным летним супом в стране.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские кафе и рестораны освободили от НДС.