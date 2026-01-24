Поиск здесь...
Культура

Прелести культуры по-сибирски: плюсы и минусы Новосибирского оперного театра

Дата:

Значительную часть публики НОВАТа составляют люди, бывающие там 2-3 раза в год

На днях на одном из городских новостных порталов прочитал отзыв новосибирца, впервые побывавшего в Оперном театре. Возникло желание также высказаться на эту тему.

Не открою Америку, если скажу, что Оперный, или НОВАТ — главный культурный и имиджевый символ нашего города. Ровесник Великой Победы, с мая 1945 года по сегодняшний день он остаётся визитной карточкой Новосибирска, а побывать в нём стремятся не только новосибирцы — специально ради него к нам приезжают со всей России. Это приятно и важно. Потому что это то, что формирует городскую идентичность, повышает узнаваемость и популярность городского бренда и способствует привлекательности города для туристов.

Если говорить непосредственно об Оперном, то, признаться, я в нём тоже не такой уж и частый гость. Так сложилось, что я в большей степени являюсь поклонником драматических театров, где бываю довольно часто, а иногда даже пишу критические статьи о спектаклях, которые доводится увидеть. Вместе с тем, получилось так, что в последние пару лет я оказывался в Оперном гораздо чаще, чем раньше. Прежде всего — из-за своего любимого спектакля «Женщины Есенина», который периодически привозит МХАТ, и оперы «Евгений Онегин», и могу высказать свои общие впечатления.

Вообще, специфика Оперного заключается в том, что его аудитория объединяет в себе самые разные группы людей. Одна — это так называемые профессиональные театралы, т.е. люди, часто посещающие спектакли, любящие оперу и балет и разбирающиеся в них. Вторая — люди, бывающие в театре от силы несколько раз в год, которым просто иногда хочется провести вечер в красивой атмосферной обстановке и получить впечатления, приобщиться к прекрасному. Ну и не секрет, что для многих поход в НОВАТ в большей степени не культурное, а имиджевое мероприятие с целью сделать стильные фотографии и выложить в соцсети. Не вижу в этом ничего плохого — просто констатация факта.

А некоторые, впервые случайно попадая в театр, в дальнейшем становятся его завсегдатаями.

Пока писал эти строки, вспомнился юмористический рассказ Михаила Зощенко «Сильное средство», герой которого, слесарь Пётр Антонович Коленкоров, был максимально далёк от любого искусства, пока однажды по подаренному билету не сходил в театр, и тот так его захватил, что он даже бросил пить по воскресеньям, а вместо этого постоянно ходил в этот день в театр. Понятно, что это гротеск, но сила театрального искусства в данном случае показана весьма точно. Театр действительно захватывает.

К слову, у Зощенко много рассказов на театральную тематику, в том числе связанных с театральным буфетом — это вообще отдельная история. Но суть в том, что поход в театр давно уже стал особым событием и частью жизни русского человека, подчас даже не слишком приобщённого к миру искусства.

О внешнем виде и интерьере НОВАТа особо распространяться не буду — и то, и другое выглядит шикарно и монументально. Касательно минусов Оперного, лично для меня их не так много. Кто-то жалуется на высокие цены на билеты, но, во-первых, дешёвого в нашей жизни в принципе почти ничего не осталось, а во-вторых, всё-таки, как представляется, значительную часть публики Оперного составляют люди, бывающие там 2-3 раза в год, и в этом отношении несколько тысяч за билет, наверное, не так и дорого. Тем более что и в драматических театрах ценники сейчас не такие и маленькие, если говорить деликатно. Цены в буфете да, слегка смущают, но тут уже личный выбор каждого — брать там что-то совсем не обязательно. Хотя замечу в скобках, что буфет НОВАТа обычно отнюдь не пустует — перед ним даже выстраиваются внушительные очереди. Кроме того, то и дело можно встретить людей с бокалами шампанского в диванчиках в уютном фойе — театральная традиция как-никак. Ради этого в том числе люди и приходят в Оперный.

Для меня главный минус НОВАТа — действующий там принцип only cash. Например, программки к спектаклям можно купить только за наличные. Ну ещё есть вариант по qr-коду в банковском приложении, которым я воспользовался один раз, но лично для меня это не очень удобно. Мелочь, но немного неприятно.

Ещё один важный момент, о котором хотелось сказать — 17 января впервые отмечался День артиста, с которым хотелось бы поздравить всех причастных. Артисты — это люди, наделённые даром чувствовать и выражать прекрасное. Это в массе своей замечательные и талантливые люди, с некоторыми из которых довелось пообщаться лично, поэтому говорю эти слова не просто так. Радует, что новосибирские театры в любые времена пользуется большой популярностью у горожан, что подтверждает огромные театральные традиции нашего города и его полное право претендовать на статус культурной столицы России. В любом случае можно быть уверенным, что Оперный театр совершенно точно никогда пустовать не будет — счастье прикоснуться к высочайшим образцам отечественного и мирового искусства стоит любых денег.

Дмитрий Овчинников — публицист, внештатно сотрудничает с новосибирскими СМИ, увлекается театром, публикует рецензии на спектакли на театральных сайтах.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что киноностальгия собирает в Новосибирске полные залы, но оставляет много вопросов. 

Мнение эксперта может не совпадать с мнением редакции.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

