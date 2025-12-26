Новосибирский проект вошел в антилидеры Счетной палаты по объему инвестиций

Слабая вовлеченность

Счетная палата России подвела итоги аудита новых инвестиционных проектов (НИП), реализуемых с 2021 года в регионах России. Всего в стране реализуются 615 НИПов, из них 74 — в Сибирском федеральном округе.

— Основная часть НИП реализуется на предприятиях обрабатывающих производств (328 проектов или 53,3%), что составляет только 0,13% общего количества организаций обрабатывающей промышленности (257,8 тысячи единиц, по официальным данным Росстата на 1 января 2025 года) и указывает на ограниченную вовлеченность предприятий в реализацию новых инвестиционных проектов, — констатировали эксперты палаты.

Из Сибири в отчет аудиторов попали три региона: Новосибирская и Омская области, а также Красноярский край.

Прошли по минимуму

Новосибирский проект «Строительство Логопарка «ПФО Север» Счетная палата России привела в качестве иллюстрации невыполнения целевых показателей по созданию рабочих мест.

— В логопарке, введенном в эксплуатацию в январе 2025 года, планировалось создание 2 519 новых рабочих мест, по факту созданы только 3, — говорится в документе.

В целом по России более трети введенных в эксплуатацию предприятий, реализующих НИП

(33,8% из 284 проектов), не создали планируемое количество рабочих мест после завершения проекта. В 16,9% проектов уровень достижения данного параметра — ниже 50% от целевого значения, а у 11 проектов новые рабочие места не созданы.

— В связи с вышесказанным не представляется возможным определить, с какой целью разрабатывались рассматриваемые технико-экономические показатели, проводится ли оценка достижения эффективности их реализации (в соответствии с какими нормативными документами), — рассуждают аналитики палаты.

Еще один новосибирский проект отметился при проведении анализа технико-экономического параметра «объем инвестиций» и показал минимальный процент исполнения по России. Это комплексное развитие территории жилой застройки микрорайона Клюквенный (ул. Подневича) в Калининском районе. Новосибирска. По состоянию на 1 апреля 2025 года стоимость НИП составляла 259,30 млн рублей, исполнение накопленным итогом — 3%, говорится в отчете Счетной палаты.

В целом по стране 67 из 284 (23,6% от введенных в эксплуатацию НИП) не достигли планового показателя по этому критерию. И только 15 из 284 (5,28%) продемонстрировали уровень достижения ключевого параметра «объем инвестиций» ниже 50%.

Стоит отметить, что, подводя итоги 2025 года, генеральный директор АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» Ашот Рафаелян, рассказывал, что на площадке завершается строительство всех инженерных сетей. В следующем году будет готова дорожная инфраструктура (полностью — к 2027-му). Он также сообщал, что в Клюквенный зашли четыре крупных застройщика. В правительстве региона также поясняли, что на площадке несколько застройщиков уже возводят жилые дома, ведется проектирование социальных объектов: первого детского сада из пяти и первой из трех школ, рассчитанной на 1 100 учеников. То есть не исключено, что по этому проекту к концу года показатели изменились.

Сорваны сроки

В Омской области в рамках проверки Счетной палаты были выявлены факты несоблюдения сроков ввода в эксплуатацию объекта «Реконструкция автомобильной дороги Кормиловка – Михеевка – Егорьевка, участок км 6+900 – км 14+800 в Кормиловском муниципальном районе Омской области» стоимостью 410 млн рублей. Работы на объекте идут в рамках реализации ООО «РУСКОМ-АГРО» нового инвестиционного проекта «Свиноводческий комплекс по откорму 60 000 голов в год».

Аудиторы выяснили, что по объекту в августе 2025 года списаны по бюджетным кредитам региона 286,6 млн рублей, хотя на сентябрь он не введен в эксплуатацию — выполнены 86% работ. Просрочка составила 10 месяцев.

— В Омской области зафиксирован факт отсутствия взыскания заказчиком неустойки с подрядчика за просрочку исполнения контракта на сумму 56,7 млн рублей с НДС, что свидетельствует о недостаточном контроле за исполнением контрактных обязательств, —подчеркивают в палате.

Вопрос к документам

В Красноярском крае выявлены факты не подтвержденных документально и подтвержденных с нарушениями оформления исполнительной документации работ, общая стоимость которых составила 28,7 млн рублей с НДС.

Кроме того, аудиторы Счетной палаты констатировали, что строительство объекта «Реконструкция автомобильной дороги «Енисейск – Высокогорский» на участке км 27 – км 57 в Енисейском районе Красноярского края (I очередь). I этап» стоимостью 2,2 млрд рублей, реализуемого в рамках НИП «Увеличение добывающих и золотоизвлекательных мощностей месторождения «Благодатное», осуществлялось на основании неактуальной проектной документации.

— Документация сформирована на основе устаревших технических регламентов, в которых произошли существенные изменения на момент проведения закупок, и технических отчетов о выполненных инженерных изысканиях, проведенных в 2013–2014 годах. Впоследствии это может вызвать риск нарушения безопасной эксплуатации автомобильной дороги, — заявили эксперты.

Без особого эффекта

Ключевой вывод, сделанный Счетной палатой: НИП как мера государственной инвестиционной поддержки показали недостаточную результативность и не оказали значимого влияния на экономическую и инвестиционную активность предприятий. Каждый четвертый НИП не достиг планового показателя по объему инвестиций.

— Наиболее ощутимое влияние новый механизм оказал только на показатели тех предприятий, у которых доля средств инвестора в проекте превысила 70% от общего объема затрат, — констатировал аудитор Счетной палаты Михаил Щапов.

Кроме того, в ходе проверки были установлены случаи нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств, направленных на создание объектов для НИП в различных регионах.

По результатам аудита Счетная палата рекомендовала правительству доработать действующую нормативно-правовую базу в сфере реализации НИП, а также утвердить порядок отказа в списании задолженности региона перед Российской Федерацией в случае выявления нарушений.

