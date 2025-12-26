Поиск здесь...
Новосибирский проект вошел в антилидеры Счетной палаты по объему инвестиций

Автор: Юлия Данилова

Дата:

По данным аудиторов, каждый четвертый новый инвестпроект в России не достиг запланированных показателей по данному критерию

Слабая вовлеченность

Счетная палата России подвела итоги аудита новых инвестиционных проектов (НИП), реализуемых с 2021 года в регионах России. Всего в стране реализуются 615 НИПов, из них 74 — в Сибирском федеральном округе.

— Основная часть НИП реализуется на предприятиях обрабатывающих производств (328 проектов или 53,3%), что составляет только 0,13% общего количества организаций обрабатывающей промышленности (257,8 тысячи единиц, по официальным данным Росстата на 1 января 2025 года) и указывает на ограниченную вовлеченность предприятий в реализацию новых инвестиционных проектов, — констатировали эксперты палаты.

Из Сибири в отчет аудиторов попали три региона: Новосибирская и Омская области, а также Красноярский край.

Прошли по минимуму

Новосибирский проект «Строительство Логопарка «ПФО Север» Счетная палата России привела в качестве иллюстрации невыполнения целевых показателей по созданию рабочих мест.

— В логопарке, введенном в эксплуатацию в январе 2025 года, планировалось создание 2 519 новых рабочих мест, по факту созданы только 3, — говорится в документе.

В целом по России более трети введенных в эксплуатацию предприятий, реализующих НИП

(33,8% из 284 проектов), не создали планируемое количество рабочих мест после завершения проекта. В 16,9% проектов уровень достижения данного параметра — ниже 50% от целевого значения, а у 11 проектов новые рабочие места не созданы.

— В связи с вышесказанным не представляется возможным определить, с какой целью разрабатывались рассматриваемые технико-экономические показатели, проводится ли оценка достижения эффективности их реализации (в соответствии с какими нормативными документами), — рассуждают аналитики палаты.

Еще один новосибирский проект отметился при проведении анализа технико-экономического параметра «объем инвестиций» и показал минимальный процент исполнения по России. Это комплексное развитие территории жилой застройки микрорайона Клюквенный (ул. Подневича) в Калининском районе. Новосибирска. По состоянию на 1 апреля 2025 года стоимость НИП составляла 259,30 млн рублей, исполнение накопленным итогом — 3%, говорится в отчете Счетной палаты.

В целом по стране 67 из 284 (23,6% от введенных в эксплуатацию НИП) не достигли планового показателя по этому критерию. И только 15 из 284 (5,28%) продемонстрировали уровень достижения ключевого параметра «объем инвестиций» ниже 50%.

Стоит отметить, что, подводя итоги 2025 года, генеральный директор АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» Ашот Рафаелян, рассказывал, что на площадке завершается строительство всех инженерных сетей. В следующем году будет готова дорожная инфраструктура (полностью — к 2027-му). Он также сообщал, что в Клюквенный зашли четыре крупных застройщика. В правительстве региона также поясняли, что на площадке несколько застройщиков уже возводят жилые дома, ведется проектирование социальных объектов: первого детского сада из пяти и первой из трех школ, рассчитанной на 1 100 учеников. То есть не исключено, что по этому проекту к концу года показатели изменились.

Сорваны сроки

В Омской области в рамках проверки Счетной палаты были выявлены факты несоблюдения сроков ввода в эксплуатацию объекта «Реконструкция автомобильной дороги Кормиловка – Михеевка – Егорьевка, участок км 6+900 – км 14+800 в Кормиловском муниципальном районе Омской области» стоимостью 410 млн рублей. Работы на объекте идут в рамках реализации ООО «РУСКОМ-АГРО» нового инвестиционного проекта «Свиноводческий комплекс по откорму 60 000 голов в год».

Аудиторы выяснили, что по объекту в августе 2025 года списаны по бюджетным кредитам региона 286,6 млн рублей, хотя на сентябрь он не введен в эксплуатацию — выполнены 86% работ. Просрочка составила 10 месяцев.

— В Омской области зафиксирован факт отсутствия взыскания заказчиком неустойки с подрядчика за просрочку исполнения контракта на сумму 56,7 млн рублей с НДС, что свидетельствует о недостаточном контроле за исполнением контрактных обязательств, —подчеркивают в палате.

Вопрос к документам

В Красноярском крае выявлены факты не подтвержденных документально и подтвержденных с нарушениями оформления исполнительной документации работ, общая стоимость которых составила 28,7 млн рублей с НДС.

Кроме того, аудиторы Счетной палаты констатировали, что строительство объекта «Реконструкция автомобильной дороги «Енисейск – Высокогорский» на участке км 27 – км 57 в Енисейском районе Красноярского края (I очередь). I этап» стоимостью 2,2 млрд рублей, реализуемого в рамках НИП «Увеличение добывающих и золотоизвлекательных мощностей месторождения «Благодатное», осуществлялось на основании неактуальной проектной документации.

— Документация сформирована на основе устаревших технических регламентов, в которых произошли существенные изменения на момент проведения закупок, и технических отчетов о выполненных инженерных изысканиях, проведенных в 2013–2014 годах. Впоследствии это может вызвать риск нарушения безопасной эксплуатации автомобильной дороги, — заявили эксперты.

Без особого эффекта

Ключевой вывод, сделанный Счетной палатой: НИП как мера государственной инвестиционной поддержки показали недостаточную результативность и не оказали значимого влияния на экономическую и инвестиционную активность предприятий. Каждый четвертый НИП не достиг планового показателя по объему инвестиций.

— Наиболее ощутимое влияние новый механизм оказал только на показатели тех предприятий, у которых доля средств инвестора в проекте превысила 70% от общего объема затрат, — констатировал аудитор Счетной палаты Михаил Щапов.

Кроме того, в ходе проверки были установлены случаи нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств, направленных на создание объектов для НИП в различных регионах.

По результатам аудита Счетная палата рекомендовала правительству доработать действующую нормативно-правовую базу в сфере реализации НИП, а также утвердить порядок отказа в списании задолженности региона перед Российской Федерацией в случае выявления нарушений.

Ранее редакция сообщала о том, что «Элтекс» анонсировал два новых проекта в Новосибирске за 6 млрд рублей. Инвестор планирует возвести научно-исследовательский институт и спорткомплекс за собственные средства

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области, автор: пресс-служба.

Владимир Владимиров: В любой сфере на каждых сто довольных клиентов всегда будет один недовольный

«Более 50% людей приходят в компанию не из-за рекламы, а по рекомендации тех, кому мы уже помогли»

Новосибирские изобретатели подали более 400 заявок на патенты

Автор: Юлия Данилова

За 11 месяцев 2025 года новосибирские заявители подали на регистрацию в Роспатент 435 изобретений — на уровне 2024-го года. Регион находится на седьмом месте по числу заявок среди всех субъектов Российской Федерации, как и за 11 месяцев 2024 года.

Новосибирские заявители также получили 387 патентов на изобретения. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в Роспатенте.

Читать полностью

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Автор: Юлия Данилова

Невредные советы по новогоднему застолью от Анны Сидевич, учредителя «Сидевич Система Кейтеринг»:

— Хочу рассказать о том, что такое новогодний стол глазами эксперта в кейтеринге с 26-летним стажем кормления людей в новогодние праздники.

Читать полностью

У владельцев «Сибирского кольца» из Новосибирска требуют арестовать счета

Автор: Юлия Данилова

Конкурсный управляющий ООО Спортивно-развлекательный центр «Сибирское кольцо» Татьяна Горбачева обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области в рамках дела о банкротстве компании. Она потребовала привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц: Алексея Джулая, а также Александра и Сергея Квашниных. Речь идет об обязательствах «Сибирского кольца» на 23,5 млн рублей.

Горбачева также потребовала принять обеспечительные меры в отношении трех указанных лиц в пределах цены иска в виде наложения ареста на движимое и недвижимое имущество (включая денежные средства, права требования, иное имущество), говорится в материалах суда.

Читать полностью

Приют для бездомных животных открылся на улице Малыгина в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске открылся муниципальный приют для животных. Он рассчитан на 128 животных. Площадка оборудована вольерами и модульными помещениями для персонала. На его создание из городского бюджета было направлено 34 млн рублей. Пока приют будет принимать только собак. Позже его временными обитателями также станут кошки.

— Площадку при необходимости сможем расширить — если появится потребность и дополнительные бюджетные возможности, — сообщил мэр Максим Кудрявцев.

Читать полностью

Чиновники Новосибирской области перестанут подавать ежегодные декларации

Автор: Оксана Мочалова

Совет Федерации одобрил пакет законов, отменяющих ежегодную обязанность государственных служащих, депутатов и судей подавать декларации о доходах. Вместо этого вводится система так называемого целевого декларирования. Новый порядок, который вступит в силу с 1 января 2026 года, кардинально меняет подход к финансовому контролю за лицами, занимающими государственные должности.

Согласно новым правилам, полный отчёт о доходах, расходах и имуществе потребуется предоставлять только в конкретных ситуациях: первоначальном назначении на должность, переводе из одного ведомства в другое, включении в кадровый резерв, а также совершении крупных расходов. Под последним понимаются сделки, общая стоимость которых превышает совокупный доход семьи чиновника за три предшествующих года. В таком случае декларацию необходимо будет подать до 30 апреля следующего года.

Читать полностью

«РоссПак» трансформирует одноразовую упаковку

Автор: Оксана Мочалова

В стремительно развивающейся сфере упаковочных решений, где жесткие требования диктуются трендами на экологичность и многофункциональность, только те компании, которые вкладывают средства в инновации, могут не только сохранять, но и расширять свое рыночное присутствие.

Фабрика упаковки «РоссПак» в 2025 году наглядно продемонстрировала справедливость этого утверждения, совершив значительный рывок в своем развитии и укрепив статус одного из лидеров на российском рынке.

Читать полностью
Владимир Владимиров: В любой сфере на каждых сто довольных клиентов всегда будет один недовольный

«Более 50% людей приходят в компанию не из-за рекламы, а по рекомендации тех, кому мы уже помогли»

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Общество Прямым текстом

Евгения Яровая: Включение «Логики» в школьное образование споткнется о системные препятствия

