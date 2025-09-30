«Поделиться с государством»: новосибирских вкладчиков шокирует налог на доходы по депозитам

В 2025 году в России появился такой инструмент перераспределения средств в бюджетную систему, как налогообложение вкладов. Ставка НДФЛ для дохода в виде процентов по вкладам в российских банках составляет 13%, если доход не превышает 2,4 млн рублей. С суммы превышения вкладчики платят налог по ставке 15%. Об этом на Международном бизнес-форуме «Управленческая стратегия 2025» в Новосибирске заявил проректор по научной работе и дополнительному образованию НГУЭУ, кандидат экономических наук, доцент Дмитрий Куницын.

— Сейчас, в ноябре, мы увидим, сколько у нас люди заплатят по прошлому году. Предварительные цифры, которые получили некоторые вкладчики, их уже шокировали, — констатировал Куницын.

Эксперт отметил, что физлица неплохо заработали на процентах в 2024 году, а сейчас придется поделиться этим доходом с государством.

— Очевидно, что основная причина этого решения — фискальная. Однако большинство граждан не имеют значительных сбережений, поэтому новая норма фактически коснется только граждан, имеющих существенные сбережения, которые заработали в прошлом году на процентных доходах в банках более 210 тысяч рублей, — отметил эксперт.

По данным Центробанка, на 1 августа 2025 года на вкладах физлиц в Новосибирской области были размещены 941,79 млрд рублей (без учета счетов эскроу). В иностранной валюте и драгметаллах — 26 млрд рублей в эквиваленте. За первые шесть месяцев 2025 года депозиты, размещенные по средневзвешенной ставке, приросли на 10,35%. По итогам семи месяцев 2025 года две трети депозитов — это продукты сроком от трех до шести месяцев, а четверть средств размещена на срок от года до двух лет.

В 2024 году средневзвешенный процент по депозиту составил 17,25%. Депозитные портфели банков в Новосибирской области за 2024 год выросли более чем на 28%.

Максимальная ставка по депозитам за последние полтора года доходила до 30%.

Поступление НДФЛ на доходы в виде процентов по вкладам в 2025 году в российский бюджет оценивается в 304,6 млрд рублей против 110,7 млрд рублей в 2024 году. В 2026 году поступления запланированы на уровне 567,6 млрд рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на ближайшую трехлетку, пишет Интерфакс со ссылкой на свой источник. Планируется, что в 2027 году поступления НДФЛ по депозитам составят 305,4 млрд рублей, в 2028 году — 235,0 млрд рублей.

