Более 600 единиц техники вышли на дороги НСО для борьбы со снегопадом

В связи с ухудшением погодных условий и сильными снегопадами в Новосибирской области дорожные службы перешли на круглосуточный режим работы по очистке дорог и обработке их противогололедными материалами.

По словам губернатора Андрея Травникова, сегодня для устранения последствий снегопадов на дорогах регионального и межмуниципального значения привлечено 624 единицы спецтехники, включая комбинированные дорожные машины, тракторы со снегоочистительным оборудованием и другие. Подрядные организации занимаются расширением проезжей части, уборкой снега вдоль дорог и обработкой трасс пескосоляными смесями и реагентами для предотвращения гололедицы. Губернатор призвал водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

В выходные, когда осадки были наиболее интенсивными, на уборке дорог работало около 800 единиц техники. В случае дальнейшего ухудшения погоды, дорожные службы готовы увеличить количество специализированных машин для обеспечения бесперебойного движения.

Для оперативного реагирования на сообщения автомобилистов открыты круглосуточные телефонные линии: 730 (для абонентов «МТС»), 8-913-949-00-30 (для абонентов других операторов) и стационарный телефон 8-383-335-81-50.