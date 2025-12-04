Рекламодателям

Дефицит водителей в троллейбусном парке Новосибирска составляет 30%

  • 04/12/2025, 12:00
Автор: Юлия Данилова
Поиск сотрудников ведется в 17 городах России

По состоянию на 27 ноября в штате МКП «Горэлектротранспорт» ( «ГЭТ») работают 467 водителей троллейбуса. Вакантных ставок — около 30%. Инвентарный парк троллейбусов составляет 305 единиц, сообщили в ответ на запрос Infopro54 в пресс-службе мэрии Новосибирска.

— Поэтапное сокращение числа водителей-мигрантов, не имеющих российского гражданства, и их замена другими специалистами не предполагает возникновения сложностей с выходом на линию машин. Движение на маршрутах организовано имеющимся штатом водителей троллейбусов, — подчеркнули в муниципалитете.

Кроме того, «ГЭТ» принимает меры по набору водительского состава, а именно:

  • размещаются объявления, в подвижном составе транслируются аудио-объявления,
  • размещается информация о наборе на различных интернет ресурсах,
  • проводится работа с ЦЗН Новосибирска,
  • направлены обращения в ЦЗН различных городов России (17 городов),
  • направляются письма на предприятия различных городов в связи с закрытием троллейбусного движения,
  • выдаются направления на обучение в ГБПОУ НСО «Центр профессионального обучения в сфере транспорта».

Напомним, 26 ноября на комиссии по горхозу горсовета Новосибирска сообщалось, что с середины декабря в городе может возникнуть проблема с выходом на линию троллейбусов. «ГЭТ» — обяжут уволить водителей, которые являются трудовыми мигрантами, в рамках исполнения постановления губернатора области. Судя по информации, озвученной на комиссиях, по патентам на троллейбусах на тот момент работал 91 водитель.

В 2025 году в Новосибирской области в перечень запрещенных сфер трудоустройства попали розничная торговля напитками (код 47.25) и табачными изделиями (код 47.26), такси (49.32) и детские сады (85.11).

С 2026-го в этом списке будут уже семь отраслей. Добавится деятельность автомобильного грузового транспорта (код 49.41); деятельность социальных столовых, буфетов или кафетериев (в офисах, больницах, школах, институтах и пр.) на основе льготных цен на питание (56.29.4); деятельность в области спорта (93.1).

В середине ноября в России принят федеральный закон, согласно которому ограничения на осуществление трудовой деятельности, вводимые регионами для мигрантов, станут законным основанием для их увольнения. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее редакция сообщала о том, что у коммерческих перевозчиков Новосибирска до 40% водителей — трудовые мигранты. В случае их увольнения начнутся перебои с движением автобусов на маршрутах. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Рубрики : Власть Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : общественный транспорт Мигранты


