Мэрия Новосибирска продает сгоревший памятник архитектуры за один рубль

Департамент земельных и имущественных отношений Новосибирска выставил на продажу еще один памятник архитектуры регионального значения. Мэрия объявила о продаже здания по адресу улица Фабричная, 19 с символической стартовой ценой в один рубль. Инвестор, который решится купить этот объект культурного наследия, должен будет восстановить его из руин.

Памятник деревянного зодчества, расположенный по адресу Фабричная, 19, был построен в 1905 году для Николая Туркина — крупного предпринимателя, купца 1-й гильдии и одного из основателей мукомольной промышленности в Новониколаевске. Историческое здание с богатым декором, получило охранный статус ещё в 1976 году. В 2005 году, дом был уничтожен пожаром. От некогда красивого двухэтажного особняка с мезонином остались только кирпичные руины цокольного этажа. Ресурсы для восстановления сгоревшего памятника архитектуры в течение 20 лет так и не нашлись.

Согласно официальным условиям торгов, опубликованным мэрией, будущему собственнику предстоит серьезная задача. Он обязан будет выполнить полное восстановление памятника в строгом соответствии с утверждённым охранным обязательством. Несмотря на то, что в документах объект указан как «трёхэтажное нежилое здание площадью 517,5 кв. м», фактически новому владельцу придётся отстроить его заново.

Хотя начальная цена составляет 1 рубль, для участия в торгах необходим задаток в размере 2,65 миллиона рублей. Кадастровая стоимость руин оценена в 13,3 миллиона рублей, а «шаг аукциона», на который должны повышать цену участники, установлен в 663,7 тысячи рублей. В качестве дополнительного стимула мэрия предлагает аренду земельного участка под зданием за 1 рубль в год на весь срок восстановительных работ.

Это не первый пример, когда власти пытаются привлечь инвесторов к реконструкции памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Ранее редакция рассказывала о продаже «за рубль» домов на улице Якушева.