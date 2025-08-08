СГК инвестирует в надежность теплоснабжения левобережья Новосибирска

На улицах Серафимовича и Степной ведется прокладка новых трубопроводов с увеличенным диаметром. Данная модернизация позволит разграничить зоны теплоснабжения, обеспечиваемые ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, что, в свою очередь, положительно скажется на качестве теплоснабжения левобережной части Новосибирска.

Замена теплосетей на вышеуказанных улицах, а также на Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев, плюс строительство узла подпитки, являются элементами масштабной программы по повышению надежности левого берега, включающей автоматизацию мониторинга затопления теплокамер и замену секционирующей арматуры. В прошлом году НТСК инвестировала в эту программу 1 миллиард рублей, а в 2025 году планируется выделить еще порядка 440 миллионов рублей.

В целом СГК уже третий год реализует 10-летнюю программу по комплексной замене теплосетей в Новосибирске в рамках инвестиционной программы. В 2025 году планируется заменить 55 км теплосетей, а также модернизировать инфраструктурные объекты.

Ход работ по строительству теплосетей 7 августа проинспектировал мэр города Максим Кудрявцев. Генеральный директор ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (входит в холдинг СГК) Александр Косов доложил градоначальнику, что замена участков тепломагистралей на улицах Серафимовича и Степной проводятся с трехкратным увеличением пропускной способности труб.

На улице Серафимовича строится участок длиной 418 метров, где диаметр трубопроводов увеличивается с 250 до 700 мм. На улице Степной участок протяженностью 550 метров модернизируется с увеличением диаметра с 400 до 700 мм. Старые теплотрассы эксплуатировались 55 и 72 года соответственно. Подрядчик ООО «Мегаполис» выполнил значительную часть мероприятий. Полное завершение работ по обоим проектам запланировано на 15 сентября 2025 года.

Максим Кудрявцев заявил журналистам, что все запланированные объекты (39 участков замены теплосетей НТСК) находятся в активной стадии реализации. Он также подчеркнул, что новые трубы на Серафимовича и Степной обеспечат возможность переключений в случае аварий, позволяя продолжать подачу тепла, пока ремонтные бригады устраняют повреждения.

Реконструкция на Серафимовича и Степной является частью более масштабной работы по подготовке коммуникаций левобережья к разделению контуров теплоснабжения от ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, отметил директор НТСК. Новые теплосети будут функционировать в контуре ТЭЦ-3.

Существующей пропускной способности труб было бы недостаточно, но благодаря модернизированным теплосетям подпитка от ТЭЦ-2 не потребуется.

В комплексе с недавно построенным узлом подпитки сетевой водой между двумя контурами, новые трубопроводы улучшат режимы теплоснабжения в левобережной части города, защищая потребителей от падения давления в случае аварий. Новые теплосети обеспечат оптимальную циркуляцию и мощность подачи сетевой воды.