В Новосибирске запретили митинг против блокировки Telegram

В Новосибирске 1 марта активисты Российской коммунистической партии (интернационалистов) намеревались провести митинг против блокировки мессенджера Telegram.

— Одна заявка подана в стандартном виде на проведение массовой акции в Сквере «Лучистый», где в последние месяцы не раз проходили массовые мероприятия. Вторая — через электронный портал мэрии в формате, не требующем согласования мэрии, на проведение акции в специально отведённом месте, — сообщали в соцсетях партии.

Активисты намеревались развернуть плакаты с лозунгами «За свободный интернет!» и «Нет — блокировке Telegram!». РКП (и) в своём заявлении подчеркнула важность публичного выражения протеста против действий властей. Организаторы митинга считают, что отсутствие уличных акций ведёт к политической апатии среди граждан и способствует принятию новых ограничительных законов.

Власти Новосибирска запретили митинг против блокировки Telegram. В ответе на запрос редакции Om1 Новосибирск мэрия сообщила, что 17 февраля поступила заявка на проведение митинга. Также на сайте мэрии была опубликована заявка на публичное мероприятие в специально отведённом месте. Обе заявки подали от частного лица. Уведомление от «РКП (и)» о проведении митинга в мэрию не поступало.

— Указанные уведомление и заявка мэрией города Новосибирска не согласованы в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в муниципалитете.

