Новосибирские коммунисты назвали трех своих кандидатов на выборах в Госдуму

В Новосибирске 28 февраля IV состоялся совместный Пленум областного комитета и областной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. В ходе мероприятия региональное отделение определилось с кандидатурами для участия в предстоящих выборах в Государственную Думу.

Кадровая комиссия ЦК КПРФ приняла решение о выдвижении трех кандидатов от Новосибирской области. Это второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ Ренат Сулейманов, секретарь обкома Роман Яковлев, член ЦК РК КПРФ Глеб Черепанов и кандидат в члены ЦК КПРФ Андрей Жирнов.

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва запланированы на сентябрь 2026 года. В соответствии с избирательным законодательством, голосование должно состояться в третье воскресенье месяца: в текущем году это 20 сентября. Депутаты будут избираться сроком на пять лет по смешанной избирательной системе.

Всего будет распределено 450 мандатов. Половина из них (225 мест) замещается по одномандатным избирательным округам, включая округа, образованные на территории Новосибирской области. Вторая половина распределяется между партийными списками по пропорциональной системе, для чего устанавливается федеральный избирательный округ. Кандидатами могут выступать как представители политических партий, так и самовыдвиженцы, последним для регистрации необходимо собрать подписи избирателей.

Ранее редакция сообщала, что в феврале с поста главы облизбиркома Новосибирской области ушла Ольга Благо.